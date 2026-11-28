Incydent na lotnisku Chopina w Warszawie. Dostał mandat i nie wjechał do Polski
Obywatel Gruzji został ukarany mandatem na Lotnisku Chopina w Warszawie po tym, jak fotografował stanowiska kontroli granicznej. Jak informuje komunikat Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, mężczyzna usunął zdjęcia z telefonu, ale ostatecznie nie został wpuszczony do Polski. Podczas odprawy funkcjonariusze ustalili, że figuruje on w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium kraju jest niepożądany.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, po przylocie samolotu z Kutaisi w Gruzji. Podczas oczekiwania na odprawę paszportową podróżny zaczął fotografować telefonem komórkowym stanowiska kontroli granicznej.
Na jego zachowanie zareagowali funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki Warszawa-Okęcie.
Fotografował stanowiska kontroli. Straż Graniczna nałożyła mandat
Funkcjonariusze poinformowali mężczyznę, że fotografowanie określonych stanowisk kontroli granicznej bez odpowiedniego zezwolenia jest zabronione.
Za naruszenie przepisów porządkowych obowiązujących na lotnisku obywatel Gruzji otrzymał mandat karny na podstawie przepisów Prawa lotniczego.
Po pouczeniu podróżny usunął wykonane zdjęcia z pamięci telefonu.
Na tym jednak interwencja się nie zakończyła.
Nie został wpuszczony do Polski. Powodem był wpis w specjalnym wykazie
Podczas dalszej odprawy funkcjonariusze sprawdzili, czy mężczyzna spełnia warunki uprawniające do wjazdu do Polski.
Okazało się, że jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
W związku z tym Straż Graniczna odmówiła mu wjazdu do kraju.
Warto podkreślić, że powodem odmowy wjazdu nie było samo fotografowanie stanowisk kontroli, lecz wcześniejszy wpis mężczyzny do odpowiedniego wykazu.
Straż Graniczna przypomina o zakazie fotografowania
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na lotniskach istnieją strefy, w których fotografowanie i filmowanie określonych stanowisk kontroli jest zabronione bez uzyskania zezwolenia.
Straż Graniczna apeluje do podróżnych, aby zwracali uwagę na oznakowanie znajdujące się w strefach kontroli granicznej i bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować mandatem lub inną karą grzywny.
Zakaz nie dotyczy automatycznie całego lotniska, lecz miejsc i stanowisk objętych odpowiednimi ograniczeniami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.