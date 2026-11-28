Urzędnicy lub strażnicy zapukają do drzwi. Sprawdzają jeden konkretny dokument
Wymieniłeś piec, zamontowałeś pompę ciepła albo dołożyłeś kominek? Sprawdź, co zgłosiłeś do CEEB. Podczas wizyty strażnik lub upoważniony urzędnik może porównać deklarację z ogrzewaniem, które rzeczywiście działa w domu. Za brak wymaganego zgłoszenia grozi grzywna, a kontrola może objąć również urządzenie i opał. Świadome wpisanie nieprawdy to jeszcze poważniejsza sprawa, ponieważ deklarację składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Porównują wpis z tym, co stoi w kotłowni
Takie kontrole są częścią działań prowadzonych przez samorządy. Jesienią 2026 roku Krosno poinformowało o weryfikacji deklaracji CEEB i wizytach w budynkach, w których wykryto rozbieżności, brak zgłoszenia lub wymianę ogrzewania. Czynności powierzono upoważnionym urzędnikom i strażnikom miejskim. Również poradnik kontroli palenisk publikowany przez samorząd Mazowsza przewiduje sprawdzanie danych w CEEB przed wizytą i porównywanie ich z zastanym stanem. Wykryte różnice powinny znaleźć się w dokumentacji kontroli.
W Warszawie kontrole ogrzewania prowadzą funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadający upoważnienia prezydenta miasta. Oględziny mogą obejmować kotłownię, palenisko i przechowywane paliwo. Dlatego przygotowanie do wizyty warto zacząć od sprawdzenia własnego wpisu, a także dokumentacji kotła lub kominka. Wpisanie urządzenia do ewidencji nie legalizuje jego użytkowania. Zgłoszony piec nadal musi spełniać wymagania obowiązujące w danym miejscu, a spalane paliwo musi być dozwolone.
CEEB dotyczy także domów z gazem i pompą ciepła i mieszkań z innym źródłem ciepła
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków gromadzi informacje o źródłach ciepła i spalania paliw. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Obejmuje między innymi kotły na paliwo stałe, urządzenia gazowe, pompy ciepła, kominki oraz ogrzewanie elektryczne wykazywane w formularzu. W domu z kilkoma źródłami trzeba prawidłowo przedstawić ich stan. Jeżeli główne ogrzewanie zapewnia kocioł gazowy, a wieczorami działa również kominek, samo zgłoszenie kotła nie opisuje całego wyposażenia budynku.
Znaczenie ma też rozróżnienie urządzenia zainstalowanego od użytkowanego. GUNB wyjaśnia, że nieużywane źródła zgłasza się jako zainstalowane i nieeksploatowane. Właściciel nie powinien więc pomijać starego urządzenia tylko dlatego, że na co dzień korzysta już z innego ogrzewania. Ważne jest też, że deklarację zgłasza również mieszkaniec bloku czy kamienicy, który ma zainstalowany np. kominek czy inne źródło ciepła , które spełnia normę zawartą w aktach prawnych.
Deklarację można złożyć elektronicznie lub na papierze. Podczas weryfikacji liczy się zgłoszenie i jego zgodność z rzeczywistością; nie ma ogólnego obowiązku trzymania wydrukowanej deklaracji przy piecu. Potwierdzenie złożenia warto zachować.
Po zmianie ogrzewania masz 14 dni
Przy pierwszym uruchomieniu nowego źródła ciepła termin na deklarację wynosi 14 dni. Gdy zmieniają się zgłaszane informacje o źródłach, ich przeznaczeniu lub paliwie, również trzeba złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zmiany. Dotyczy to choćby zastąpienia kotła węglowego pompą ciepła lub dołożenia nowego urządzenia. Zakup, montaż i zgłoszenie ogrzewania to osobne czynności. Warto ustalić, kto zajmie się deklaracją, zamiast zakładać, że wykonał ją instalator.
Dla źródeł istniejących przed 1 lipca 2021 roku pierwotny termin upłynął 30 czerwca 2022 roku. Właściciel, który nadal nie dopełnił obowiązku, powinien złożyć deklarację jak najszybciej. Gdy urządzenia od tamtej pory się nie zmieniły, nie trzeba składać identycznego formularza przed każdym sezonem grzewczym. Przy porządkowaniu dokumentów należy jednak sprawdzić, czy wcześniejsza deklaracja została rzeczywiście wysłana lub oddana w urzędzie, a nie tylko przygotowana i zapisana jako wersja robocza.
Do 500 zł mandatu lub do 5000 zł grzywny. Za co dokładnie?
Niezłożenie wymaganej deklaracji w terminie jest wykroczeniem wskazanym w art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB. Może skończyć się mandatem do 500 zł, a w postępowaniu sądowym grzywną do 5000 zł. Takie kwoty podają również samorządy przypominające mieszkańcom o zgłoszeniach. Wysokość kary zależy od konkretnej sprawy. Osobnymi naruszeniami są spalanie odpadów i łamanie uchwały antysmogowej, na przykład używanie niedozwolonego urządzenia lub paliwa.
|Stwierdzony problem
|Możliwe konsekwencje
|Brak deklaracji CEEB w wymaganym terminie
|Mandat do 500 zł lub grzywna sądowa do 5000 zł. Ustawa przewiduje możliwość uniknięcia kary przy odpowiednio wczesnym złożeniu zaległej deklaracji.
|Naruszenie uchwały antysmogowej, np. spalanie zabronionego paliwa
|Za pojedyncze wykroczenie mandat do 500 zł lub grzywna sądowa do 5000 zł.
|Spalanie odpadów w domowym piecu
|Mandat do 500 zł; w sądzie możliwa grzywna do 5000 zł albo areszt. Przy zbiegu wykroczeń mandat może być wyższy.
|Świadomie fałszywe oświadczenie w deklaracji
|Możliwa odpowiedzialność karna. Za czyn z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego przewidziano od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
|Udaremnianie lub utrudnianie uprawnionej kontroli środowiskowej
|Odpowiedzialność karna na podstawie art. 225 § 1 Kodeksu karnego, z karą do 3 lat pozbawienia wolności.
W przypadku zaległej deklaracji znaczenie ma moment jej złożenia. Ustawa zwalnia z kary sprawcę, który złoży ją po terminie, ale przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta dowiedział się o wykroczeniu. Czekanie na przyjazd kontrolerów może więc pozbawić właściciela tej możliwości. Jeśli w domu od dawna działa niezgłoszone ogrzewanie, warto uporządkować wpis teraz i zachować potwierdzenie. Złożenie formularza dopiero podczas ujawniającej brak kontroli nie daje takiej ochrony.
Fałszywe dane to poważniejsza sprawa niż spóźniony formularz
Art. 27g ust. 3a wymaga składania deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Dlatego świadome ukrywanie działającego kotła lub wpisywanie fikcyjnego źródła może prowadzić do postępowania karnego, a nie wyłącznie mandatu. Przy ocenie odpowiedzialności istotne są okoliczności i umyślność działania. Zauważony błąd należy wyjaśnić i poprawić zgodnie z zasadami systemu. Rozbieżność może również wynikać z niewprowadzonej aktualizacji po rzeczywistej wymianie ogrzewania, dlatego podczas wizyty przydają się dokumenty potwierdzające zmianę.
Kontroler może sprawdzić więcej niż deklarację
Przy kontroli środowiskowej upoważniony strażnik lub urzędnik może wejść na prywatną nieruchomość mieszkalną w godzinach 6.00-22.00, przeprowadzać niezbędne badania i żądać dokumentów związanych z zakresem kontroli. Na terenie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, ustawa dopuszcza wstęp przez całą dobę. Przed rozpoczęciem czynności warto sprawdzić tożsamość kontrolującego i upoważnienie. Z kontroli sporządzany jest protokół, do którego właściciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia.
W praktyce sprawdzeniu podlegają między innymi oznaczenia kotła, dokumentacja jego klasy, stosowane paliwo oraz zawartość paleniska. W razie potrzeby możliwe jest pobranie próbki popiołu, a przy drewnie zbadanie wilgotności. Mazowiecki poradnik dla kontrolerów zaleca odnotowanie rozbieżności między CEEB a stanem faktycznym oraz pouczenie o konieczności zmiany deklaracji. Właściciel powinien przygotować informacje o wszystkich urządzeniach objętych kontrolą, także tych używanych do okazjonalnego dogrzewania pomieszczeń.
Warszawa i Mazowsze: znaczenie ma również paliwo
Na Mazowszu zabronione jest spalanie między innymi biomasy o wilgotności powyżej 20 proc., węgla brunatnego oraz określonych drobnych paliw węglowych. Od 1 stycznia 2023 roku nie wolno też użytkować kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymagań dla klasy 3, 4 lub 5. Plastikowe opakowania i odpady z rozbieranych mebli nie stają się dozwolonym opałem po wrzuceniu do zgłoszonego pieca. Zakaz spalania odpadów obowiązuje niezależnie od wpisu w ewidencji.
W Warszawie od 1 października 2023 roku obowiązuje dodatkowo zakaz stosowania węgla kamiennego i paliw produkowanych z jego wykorzystaniem. Uchwała przewiduje wyjątki dla określonych starszych instalacji: kotłów klasy 5 eksploatowanych przed 11 listopada 2017 roku oraz instalacji spełniających wymagania ekoprojektu uruchomionych przed 1 czerwca 2022 roku, zgodnie z warunkami uchwały. Przy powoływaniu się na wyjątek potrzebne są informacje o urządzeniu i terminie rozpoczęcia eksploatacji. Samo zapewnienie, że piec jest sprawny, nie rozstrzyga sprawy.
Gdzie sprawdzić wpis i złożyć deklarację w Warszawie?
Wejdź na ceeb.gov.pl i sprawdź dokumenty dotyczące swojego budynku. W Warszawie papierowy formularz można złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy właściwego dla położenia domu lub wysłać na adres tego urzędu. Dla budynków i lokali mieszkalnych służy formularz A. Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Jeżeli wymieniłeś ogrzewanie, przygotuj informacje o obecnych źródłach i sprawdź, czy w zgłoszeniu prawidłowo uwzględniono urządzenia pozostawione w budynku.
Do dokumentacji domu warto dołączyć potwierdzenie złożenia deklaracji, instrukcję urządzenia, dokument potwierdzający klasę lub ekoprojekt oraz dostępne informacje o dacie montażu i uruchomienia. Ułatwi to wyjaśnienie różnic podczas wizyty. Jeżeli brakuje dokumentacji technicznej, można zwrócić się do producenta lub instalatora. Przy wątpliwościach dotyczących formularza pomocny będzie właściwy urząd dzielnicy lub gminy. Najlepiej sprawdzić wpis po każdej zmianie ogrzewania, gdy dane urządzenia i termin wykonania prac są jeszcze pod ręką.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.