Karol Nawrocki ogłosił nabór. Polacy mają czas tylko do 15 grudnia
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił rozpoczęcie rekrutacji do Akademii Prezydenckiej 2027. Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, bezpłatny program edukacyjny skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 30 lat, które chcą rozwijać swoje umiejętności i angażować się w życie publiczne. Uczestnicy będą mogli zdobywać wiedzę od ekspertów, brać udział w warsztatach oraz realizować własne projekty. Zgłoszenia można przesyłać do 15 grudnia 2026 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, a kandydatów czeka proces rekrutacyjny.
W sobotę, 28 listopada 2026 roku, Karol Nawrocki opublikował nagranie, w którym zachęcił młodych Polaków do udziału w nowej inicjatywie edukacyjnej. Akademia Prezydencka ma przygotowywać przyszłych liderów życia społecznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego i sportowego. Program będzie realizowany do 30 września 2027 roku, a jego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP.
Karol Nawrocki zaprasza młodych Polaków. Ruszyła rekrutacja
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział uruchomienie programu, którego celem jest wspieranie młodych ludzi zainteresowanych działalnością społeczną i publiczną.
W opublikowanym nagraniu podkreślił, że Polska potrzebuje nowych liderów, którzy w przyszłości będą mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju kraju.
Akademia ma zapewniać dostęp do wiedzy przekazywanej przez specjalistów z różnych dziedzin.
Uczestnicy będą mieli możliwość zdobywania doświadczenia, rozwijania kompetencji przywódczych i nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach.
Program nie ogranicza się wyłącznie do osób, które już działają w organizacjach społecznych czy instytucjach publicznych.
Zgłaszać mogą się również młodzi ludzie, którzy dopiero planują rozpoczęcie takiej aktywności.
Organizatorzy podkreślają, że Akademia Prezydencka ma łączyć edukację teoretyczną z praktycznym działaniem.
Kto może zgłosić się do Akademii Prezydenckiej?
Podstawowym warunkiem udziału jest wiek.
Program skierowany jest do osób mających od 18 do 30 lat.
Kancelaria Prezydenta wskazuje, że zaproszenie kierowane jest do młodych ludzi zainteresowanych rozwojem kompetencji potrzebnych w działalności publicznej i społecznej.
Poszukiwani są kandydaci aktywni lub gotowi do zaangażowania w takie obszary jak:
- działalność społeczna i obywatelska,
- nauka i edukacja,
- kultura i działalność artystyczna,
- sport,
- gospodarka i przedsiębiorczość,
- inicjatywy lokalne.
Nie trzeba więc być politykiem ani posiadać doświadczenia w administracji państwowej.
Liczą się również motywacja, zainteresowania i gotowość do działania.
Według zasad rekrutacji program przeznaczony jest dla osób posiadających polskie obywatelstwo lub polskie pochodzenie.
Szczegółowe wymagania określa regulamin opublikowany przez Kancelarię Prezydenta RP.
Akademia Prezydencka jest całkowicie bezpłatna
Jedną z najważniejszych informacji dla zainteresowanych jest brak opłat za udział w programie.
Akademia Prezydencka 2027 ma charakter bezpłatny.
Uczestnicy nie będą musieli płacić za organizowane szkolenia, warsztaty czy materiały edukacyjne.
Zgodnie z zasadami programu Kancelaria Prezydenta pokryje również koszty wyżywienia podczas zjazdów stacjonarnych.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że wszystkie wydatki związane z udziałem zostaną sfinansowane.
Przed zgłoszeniem warto zapoznać się z regulaminem, szczególnie w zakresie dojazdów i innych kosztów organizacyjnych.
Dla młodych osób zainteresowanych działalnością publiczną program może być okazją do zdobycia doświadczenia bez konieczności opłacania kursów czy specjalistycznych szkoleń.
Co oferuje Akademia Prezydencka Karola Nawrockiego?
Program ma przede wszystkim charakter edukacyjno-rozwojowy.
Kancelaria Prezydenta zapowiada współpracę uczestników z ekspertami oraz osobami zaangażowanymi w działalność rad działających przy Prezydencie RP.
W ramach Akademii przewidziano spotkania, warsztaty i pracę zespołową.
Ważnym elementem ma być również przygotowywanie własnych projektów.
Uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności przydatne między innymi w zarządzaniu zespołem, komunikacji, organizowaniu inicjatyw czy działalności społecznej.
Akademia ma również umożliwiać wymianę doświadczeń między osobami pochodzącymi z różnych części Polski.
Zajęcia będą odbywać się w formule stacjonarnej oraz online.
Według oficjalnego harmonogramu zaplanowano sześć zjazdów oraz wydarzenie finałowe.
Osoby, które spełnią wymagania dotyczące udziału w zajęciach, będą mogły otrzymać certyfikat ukończenia programu.
Do kiedy można się zgłaszać? Ważna data to 15 grudnia
Rekrutacja rozpoczęła się w sobotę, 28 listopada 2026 roku.
Zainteresowani mają nieco ponad dwa tygodnie na przesłanie dokumentów.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2026 roku.
Kancelaria Prezydenta opublikowała szczegółowy harmonogram:
|Termin
|Etap rekrutacji
|28 listopada – 15 grudnia 2026
|Przyjmowanie zgłoszeń
|16–31 grudnia 2026
|Weryfikacja dokumentów i zaproszenia na rozmowy
|1–22 stycznia 2027
|Rozmowy kwalifikacyjne
|Do 1 lutego 2027
|Ogłoszenie wyników
|2 lutego – 30 września 2027
|Sześć zjazdów i finał Akademii
Oznacza to, że samo przesłanie formularza nie gwarantuje przyjęcia.
Kandydaci będą musieli przejść proces kwalifikacyjny, a wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na początku lutego.
Jak wygląda rekrutacja do Akademii Prezydenckiej?
Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP.
Konieczne jest również przygotowanie wymaganych dokumentów, w tym CV i odpowiednich oświadczeń.
Kandydaci mogą przedstawić informacje o dotychczasowej działalności, realizowanych projektach oraz planach związanych z przyszłą aktywnością.
Zasady programu przewidują także możliwość dołączenia rekomendacji.
Komisja rekrutacyjna będzie oceniać między innymi dotychczasowe doświadczenie, motywację oraz pomysły na wykorzystanie zdobytych umiejętności.
W procesie oceny przewidziano następującą punktację:
- Do 20 punktów za dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie.
- Do 20 punktów za plany dotyczące działalności po ukończeniu Akademii.
- Do 10 punktów za motywację do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Łącznie kandydat może uzyskać do 50 punktów.
Po analizie zgłoszeń wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w styczniu 2027 roku.
Tylko 40 miejsc w Akademii Prezydenckiej
Liczba uczestników programu jest ograniczona.
Zgodnie z zasadami rekrutacji do Akademii Prezydenckiej 2027 może zostać przyjętych maksymalnie 40 osób.
Dodatkowo przewidziano możliwość utworzenia listy rezerwowej obejmującej do 20 kandydatów.
To oznacza, że zainteresowani powinni szczególnie zadbać o jakość zgłoszenia.
Znaczenie mogą mieć nie tylko dotychczasowe osiągnięcia, ale również umiejętność przedstawienia swoich pomysłów i celów.
Organizatorzy oczekują od uczestników aktywnego udziału w zajęciach oraz gotowości do współpracy.
Warto więc jeszcze przed wypełnieniem formularza zastanowić się, jakie doświadczenia i zainteresowania najlepiej pokazują motywację do udziału w Akademii.
Warszawa i Mazowsze. Czy mieszkańcy regionu mogą wziąć udział?
Akademia Prezydencka ma charakter ogólnopolski.
Oznacza to, że o udział mogą ubiegać się również mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego.
Nie przewidziano ograniczenia rekrutacji wyłącznie do osób mieszkających w stolicy.
Program jest adresowany do młodych ludzi z różnych regionów kraju, niezależnie od wielkości miejscowości.
To ważne szczególnie dla osób, które działają w mniejszych gminach, lokalnych organizacjach społecznych, klubach sportowych czy inicjatywach kulturalnych.
Młodzi mieszkańcy Mazowsza mogą wykorzystać rekrutację do przedstawienia własnych doświadczeń związanych z działalnością na rzecz lokalnych społeczności.
Warto jednak pamiętać, że o przyjęciu zdecyduje komisja rekrutacyjna, a nie miejsce zamieszkania.
Czy Akademia Prezydencka gwarantuje pracę w Kancelarii Prezydenta?
Program został przedstawiony jako inicjatywa edukacyjna, której celem jest rozwijanie kompetencji przyszłych liderów.
Nie jest to jednak konkurs na stanowiska w administracji publicznej.
Ukończenie Akademii nie oznacza automatycznego zatrudnienia w Kancelarii Prezydenta ani w innych instytucjach państwowych.
Uczestnicy mogą natomiast zdobyć wiedzę, doświadczenie i kontakty przydatne podczas przyszłej działalności zawodowej lub społecznej.
Program może być szczególnie interesujący dla osób, które wiążą swoją przyszłość z administracją, samorządem, organizacjami pozarządowymi, nauką czy działalnością publiczną.
Akademia Prezydencka 2027. Gdzie znaleźć formularz i regulamin?
Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji zostały opublikowane na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP.
Znajdują się tam formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wymagane załączniki.
Przed przesłaniem dokumentów należy dokładnie zapoznać się z zasadami programu i sprawdzić, czy zgłoszenie jest kompletne.
Organizatorzy będą przyjmować aplikacje tylko do 15 grudnia 2026 roku.
Następnie rozpocznie się weryfikacja kandydatów i kwalifikowanie ich do kolejnego etapu.
Najważniejsze jest to, że udział w Akademii Prezydenckiej jest bezpłatny, a zgłaszać mogą się osoby w wieku 18–30 lat. Liczba miejsc wynosi maksymalnie 40, dlatego samo spełnienie podstawowych warunków nie gwarantuje przyjęcia.
Kandydaci, którzy przejdą rekrutację, rozpoczną zajęcia w lutym 2027 roku. Finał programu zaplanowano na koniec września.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.