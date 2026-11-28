53 proc. Niemców przeciwko pomocy wojskowej dla Ukrainy. Sondaż pokazuje zwrot w nastrojach społecznych
Ponad połowa społeczeństwa w Niemczech (53 proc.) sprzeciwia się obecnie wspieraniu wojskowemu Ukrainy, podczas gdy poparcie dla takiej pomocy deklaruje 46 proc. badanych – wynika z opublikowanego sondażu instytutu Forsa dla Fundacji Koerbera. W ciągu zaledwie 1 roku odsetek przeciwników dostaw uzbrojenia dla Kijowa wzrósł aż o 14 punktów procentowych, z 39 proc. w 2025 roku. Jednocześnie aż 82 proc. Niemców wciąż uznaje Rosję za bezpośrednie zagrożenie militarne.
Gwałtowny spadek poparcia dla wsparcia Kijowa. Wyniki corocznego badania
Najnowsze badanie przeprowadzono we wrześniu 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1501 pełnoletnich obywateli Niemiec uprawnionych do głosowania. Zestawienie tegorocznych odpowiedzi z wynikami sprzed 12 miesięcy pokazuje wyraźne zmęczenie wojną oraz zmianę priorytetów w polityce zagranicznej naszego zachodniego sąsiada. Jeszcze w 2025 roku za wojskowym wspieraniem Ukrainy opowiadało się 59 proc. ankietowanych, a przeciwko było 39 proc. Dziś proporcje uległy odwróceniu.
Równolegle rośnie presja społeczna na działania dyplomatyczne. Aż 61 proc. respondentów ocenia, że Niemcy oraz pozostałe państwa europejskie robią zbyt mało, aby doprowadzić do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Głęboki podział widać również w ocenie strategicznego znaczenia ukraińskiego oporu. Dokładnie 50 proc. ankietowanych uważa, że Ukraina, broniąc się przed rosyjską inwazją, chroni jednocześnie bezpieczeństwo Niemiec oraz całej Europy. Przeciwnego zdania jest jednak aż 48 proc. badanych.
|Kwestia badana w sondażu Forsa (wrzesień 2026 r.)
|Odpowiedź „Tak” / Za
|Odpowiedź „Nie” / Przeciw
|Poparcie dla pomocy wojskowej dla Ukrainy
|46 proc. (spadek z 59 proc.)
|53 proc. (wzrost z 39 proc.)
|Uznanie Rosji za zagrożenie militarne
|82 proc.
|Brak danych
|Ukraina broni bezpieczeństwa Niemiec i Europy
|50 proc.
|48 proc.
|Niemcy powinny objąć przywództwo wojskowe w Europie
|35 proc.
|63 proc.
|Zdecydowana reakcja na rosyjskie ataki hybrydowe
|51 proc.
|46 proc. (za powściągliwością)
Strach przed Rosją, ale niechęć do przywództwa. Powściągliwość zamiast zaangażowania
Wyniki badania Fundacji Koerbera ujawniają wyraźny paradoks w myśleniu niemieckiego społeczeństwa o bezpieczeństwie. Z 1 strony świadomość zagrożenia jest niezwykle wysoka – Rosję jako realne zagrożenie militarne wskazuje aż 82 proc. badanych, a 2/3 Niemców spodziewa się w najbliższym czasie wzrostu liczby konfliktów zbrojnych na świecie. Z 2 strony obawy te nie przekładają się na gotowość do wzięcia większej odpowiedzialności za obronność kontynentu.
Na pytanie o to, czy Niemcy powinny objąć przywództwo wojskowe w Europie, przecząco odpowiedziało aż 63 proc. uczestników sondażu, przy zaledwie 35 proc. głosów poparcia. Wyraźnie umacnia się także trend izolacjonistyczny. Większej powściągliwości swojego kraju podczas kryzysów międzynarodowych oczekuje obecnie 48 proc. ankietowanych – to o 5 punktów procentowych więcej niż w 2025 roku. Odsetek zwolenników aktywniejszego zaangażowania Berlina na arenie międzynarodowej spadł w tym samym czasie z 48 proc. do 40 proc.
Nieco bardziej zdecydowane postawy widać dopiero w przypadku bezpośrednich działań wymierzonych w niemiecką infrastrukturę. W kwestii reagowania na ataki hybrydowe, o które podejrzewana jest Rosja, 51 proc. respondentów domaga się twardej odpowiedzi i odczuwalnych środków odwetowych, podczas gdy 46 proc. preferuje zachowanie powściągliwości.
Koniec wspólnoty Zachodu i neutralność wobec Chin. Nowa mapa sympatii
Sondaż instytutu Forsa przynosi także przełomowe dane dotyczące relacji transatlantyckich oraz globalnej rywalizacji mocarstw. Aż 61 proc. respondentów w Republice Federalnej Niemiec uważa, że Europa i Stany Zjednoczone przestały już tworzyć wspólną wspólnotę polityczną i kulturową określaną tradycyjnie mianem Zachodu.
Przekłada się to bezpośrednio na postrzeganie rywalizacji między Waszyngtonem a Pekinem. Zdecydowana większość badanych – dokładnie 83 proc. – chce, aby Niemcy zachowały w tym sporze ścisłą neutralność. Za jednoznacznym opowiedzeniem się po stronie Stanów Zjednoczonych opowiada się zaledwie 15 proc. ankietowanych. Takie nastroje społeczne stanowią istotny kontekst dla przyszłych decyzji rządu w Berlinie, zarówno w obszarze europejskiej polityki obronnej, jak i relacji gospodarczych z Chinami oraz USA.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 praktyczne wnioski z nastrojów u zachodniego sąsiada
Zmiana nastawienia społecznego w największej gospodarce Unii Europejskiej ma realne przełożenie na politykę bezpieczeństwa w naszym regionie oraz kierunki wydatków publicznych. Aby właściwie odczytywać płynące z Berlina sygnały i zadbać o własne bezpieczeństwo informacyjne oraz finansowe, zastosuj poniższe 4 zasady:
- Odróżniaj nastroje społeczne od oficjalnej polityki państwa: Choć 53 proc. Niemców w sondażu sprzeciwia się dalszej pomocy wojskowej, decyzje o wsparciu Ukrainy i budżetach obronnych zapadają w parlamencie oraz w ramach wiążących zobowiązań NATO i UE. Traktuj pojedyncze badania opinii publicznej jako wskaźnik trendów przedwyborczych, a nie natychmiastową zmianę kursu sojuszu.
- Śledź rozwój europejskich programów obronnych w Polsce: Niechęć 63 proc. Niemców do przejmowania militarnego przywództwa w Europie sprawia, że ciężar wzmacniania wschodniej flanki NATO oraz unijnych granic spoczywa w coraz większym stopniu na Polsce i państwach regionu. Dla krajowego rynku pracy i gospodarki oznacza to utrzymanie wysokich inwestycji w przemysł zbrojeniowy oraz infrastrukturę krytyczną.
- Wzmacniaj własną odporność na zagrożenia hybrydowe i dezinformację: Sondaż pokazuje, że temat ataków hybrydowych dzieli społeczeństwa europejskie niemal na pół (51 proc. do 46 proc.). Na co dzień dbaj o podstawowe cyberbezpieczeństwo (dwuskładnikowe uwierzytelnianie, weryfikacja źródeł wiadomości) i nie powielaj sensacyjnych, niesprawdzonych doniesień mających na celu podsycanie podziałów między państwami UE.
- Uwzględniaj ryzyko geopolityczne w planowaniu oszczędności i biznesu: Deklarowana przez 83 proc. Niemców chęć neutralności w sporze USA–Chiny oraz spadek zaufania do wspólnoty Zachodu zapowiadają dalsze napięcia handlowe i celne. Jeśli prowadzisz firmę eksportującą na rynek niemiecki lub inwestujesz kapitał, dywersyfikuj odbiorców oraz aktywa, aby uniezależnić się od wahań koniunktury u jednego partnera.
\Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.