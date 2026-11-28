Unia Europejska wprowadza limity importu aut hybrydowych od 1 grudnia 2026 roku. Kontyngenty obejmą 9 państw
Od 1 grudnia 2026 roku Unia Europejska wprowadza tymczasowe limity na import samochodów hybrydowych z 9 państw, w tym z Chin, Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Przez najbliższe 200 dni – do 18 czerwca 2027 roku – na wspólny rynek będzie mogło trafić łącznie maksymalnie 758 859 takich pojazdów, z czego pula dla Chin wynosi 191 780 sztuk. Rozporządzenie Komisji Europejskiej ma ochronić europejskich producentów motoryzacyjnych przed gwałtownym napływem tańszych aut z zewnątrz.
Kontyngent na 200 dni i porozumienie z Pekinem. Jakie limity nałożono na 9 państw?
Opublikowane przez Komisję Europejską rozporządzenie uruchamia mechanizm ochronny w formule tymczasowej na okres dokładnie 200 dni, liczony od 1 grudnia 2026 roku do 18 czerwca 2027 roku. Restrykcje obejmują zarówno klasyczne samochody hybrydowe, jak i hybrydy ładowane z gniazdka (plug-in). Po upływie tego okresu Bruksela zdecyduje o ewentualnym wdrożeniu środków ostatecznych – Komisja Europejska ma na podjęcie finalnej decyzji czas do 30 lipca 2027 roku.
Podstawą nowych ograniczeń wobec największego eksportera jest porozumienie zawarte między Unią Europejską a Chinami 9 października 2026 roku w Pekinie. Ustalono w nim roczny kontyngent importowy dla chińskich hybryd na poziomie 350 tys. sztuk, z czego proporcjonalna pula na najbliższe 200 dni wynosi dokładnie 191 780 aut. Choć głównym celem regulacji jest powstrzymanie skokowego wzrostu dostaw z Państwa Środka, unijne przepisy handlowe wymagają objęcia kontyngentami wszystkich kluczowych dostawców spoza Wspólnoty. Łącznie limity nałożono na 9 państw, a maksymalna liczba pojazdów dopuszczonych do importu w tym oknie czasowym to 758 859 sztuk.
|Kraj pochodzenia pojazdów
|Limit importu hybryd na 200 dni (od 1.12.2026 r.)
|Chiny
|191 780 aut
|Japonia
|170 889 aut
|Turcja
|126 320 aut
|Wielka Brytania
|105 402 auta
|Korea Południowa
|67 924 auta
|Stany Zjednoczone
|18 482 auta
|Pozostałe 3 kraje objęte limitem (łącznie z powyższymi)
|Suma dla 9 państw: 758 859 aut
Dlaczego Bruksela zamyka rynek? Nadwyżka mocy produkcyjnych i spadek rentowności
Decyzja Komisji Europejskiej nie jest przypadkowa – poprzedziło ją szczegółowe dochodzenie rynkowe. Jego wyniki wykazały alarmujący trend: mimo że cały rynek samochodów hybrydowych w Unii Europejskiej dynamicznie rośnie, rodzimi producenci ze Starego Kontynentu systematycznie tracą w nim udziały. Bruksela oceniła, że utrzymanie dotychczasowego tempa napływu pojazdów z zewnątrz zagraża długoterminowej rentowności europejskich fabryk i stwarza bezpośrednie ryzyko poważnych szkód dla całego sektora motoryzacyjnego.
Główną przyczyną gwałtownego wzrostu eksportu hybryd do Europy jest narastająca globalna nadwyżka mocy produkcyjnych – przede wszystkim w chińskich koncernach motoryzacyjnych. Zjawisko to dodatkowo potęgują bariery celne i środki ograniczające handel wprowadzane na innych dużych rynkach światowych, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada. Producenci z Azji, odcięci od części rynków zachodnich, przekierowali ogromne wolumeny pojazdów hybrydowych do Unii Europejskiej, co wymusiło zdecydowaną reakcję ochronną ze strony Komisji.
Konsekwencje dla salonów i cen samochodów w Polsce w 2027 roku
Wprowadzenie twardych limitów ilościowych dla 9 państw – w tym dla tak ważnych dla polskiego rynku kierunków jak Japonia (170 889 sztuk), Turcja (126 320 sztuk, gdzie powstają popularne modele marek japońskich i europejskich) czy Korea Południowa (67 924 sztuki) – może w pierwszej połowie 2027 roku zauważalnie zmienić sytuację w salonach dealerskich. Gdy dany kraj wyczerpie swój 200-dniowy kontyngent, dalszy import wiąże się z wyższymi kosztami lub koniecznością wstrzymania dostaw do kolejnego okresu rozliczeniowego.
Dla kierowców planujących zakup nowej hybrydy oznacza to 2 główne zjawiska rynkowe. Po pierwsze, w przypadku najpopularniejszych marek z Chin, Japonii i Korei może dojść do wydłużenia czasu oczekiwania na odbiór auta zamawianego do produkcji. Po drugie, ograniczona podaż tańszych modeli spoza Unii Europejskiej zmniejszy presję na wyprzedaże rocznika i agresywne rabaty u dealerów, co może przełożyć się na stabilizację lub delikatny wzrost cen transakcyjnych w segmencie hybryd klasycznych oraz plug-in.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki, jeśli planujesz zakup auta hybrydowego
Nowe kontyngenty obowiązujące od 1 grudnia 2026 roku do 18 czerwca 2027 roku bezpośrednio wpływają na dostępność popularnych modeli hybrydowych w polskich salonach. Jeśli zamierzasz kupić nowy samochód z napędem spalinowo-elektrycznym, zastosuj poniższe 4 praktyczne zasady:
- Sprawdź dostępność aut stojących na placach dealerskich jeszcze przed wyczerpaniem puli: Samochody, które zostały już oclone i znajdują się w europejskich magazynach centralnych lub u polskich dealerów, nie podlegają nowym ograniczeniom. Jeśli zależy Ci na konkretnym modelu z Chin, Japonii lub Korei, zapytaj sprzedawcę o egzemplarze dostępne „od ręki”.
- Zweryfikuj kraj produkcji wybranego modelu, a nie tylko markę: Kontyngenty są nakładane według kraju, w którym fizycznie wyprodukowano auto. Przykładowo część popularnych hybryd marek japońskich czy koreańskich powstaje w fabrykach na terenie Unii Europejskiej (np. we Francji, Czechach czy na Słowacji) – te pojazdy nie podlegają żadnym limitom importowym, w przeciwieństwie do modeli sprowadzanych z Japonii, Turcji czy Wielkiej Brytanii.
- Zabezpiecz cenę i termin dostawy w umowie przedwstępnej: Zamawiając samochód do produkcji z odbiorem w 2027 roku, dokładnie przeczytaj zapisy umowy dotyczące gwarancji ceny oraz konsekwencji opóźnień wynikających z barier celnych lub wyczerpania unijnego kontyngentu. Upewnij się, że masz prawo do bezkosztowej rezygnacji i zwrotu zaliczki, jeśli termin wydania auta znacząco się wydłuży.
- Porównaj oferty marek produkujących hybrydy na terenie UE: Ze względu na ograniczenia dla importu z 9 państw zewnętrznych, europejscy producenci mogą w pierwszej połowie 2027 roku aktywniej walczyć o klienta atrakcyjnym finansowaniem (leasingiem lub kredytem). Zestaw całkowity koszt zakupu i serwisowania modeli wytwarzanych w UE z autami z importu przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.