Wyższa emerytura za wychowanie dzieci? Sejmowa komisja podjęła decyzję
Rodzice, którzy przez wiele lat pracowali i jednocześnie wychowywali dzieci, mieli otrzymywać wyższe emerytury. Do Sejmu trafiła petycja zakładająca między innymi rozszerzenie programu Mama 4 Plus na osoby, które wychowały troje dzieci, oraz korzystniejsze naliczanie okresów opieki nad dziećmi. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji nie poparła proponowanych zmian. Oznacza to, że rodzice trojga dzieci nie otrzymają na tej podstawie dodatkowego świadczenia. Nadal mogą jednak korzystać z obowiązujących rozwiązań emerytalnych, które uwzględniają niektóre okresy opieki nad dziećmi.
Pomysł podwyższenia emerytur rodzicom powraca w publicznej dyskusji. Jego zwolennicy przekonują, że osoby, które wychowywały dzieci przed uruchomieniem programu 500 plus, ponosiły znaczne koszty bez porównywalnego wsparcia finansowego ze strony państwa. Szczególne kontrowersje budzi sytuacja rodziców trojga dzieci, którzy przez dziesięciolecia pracowali i opłacali składki, ale nie spełniają warunków programu Mama 4 Plus. Najnowsze doniesienia dotyczą petycji rozpatrzonej przez posłów 13 maja 2026 roku. Jej postulaty nie zostały uwzględnione.
Wyższe emerytury za wychowanie dzieci. Czego domagali się rodzice?
Petycja skierowana do Sejmu dotyczyła zmiany zasad naliczania emerytur dla osób, które łączyły wieloletnią aktywność zawodową z wychowywaniem dzieci.
Jej autorka wskazała, że obecny system nie uwzględnia wystarczająco wysiłku rodziców, którzy jednocześnie pracowali, opłacali składki i zajmowali się rodziną.
Jako przykład przedstawiła własną sytuację.
Przez niemal 40 lat prowadziła działalność gospodarczą i wychowała troje dzieci. Jej zdaniem wieloletni staż zawodowy oraz obowiązki rodzinne powinny mieć większy wpływ na wysokość przyszłej emerytury.
Zwróciła uwagę na różnice pomiędzy rodzicami trojga a czworga dzieci.
Osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają wystarczających środków utrzymania, mogą otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 Plus.
Rodzice trojga dzieci nie mają takiego uprawnienia, nawet jeżeli przez wiele lat pracowali i wychowywali dzieci.
Autorka petycji zaproponowała więc zmianę przepisów, która pozwoliłaby lepiej uwzględniać rodzicielstwo przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych.
Jednym z rozważanych rozwiązań było rozszerzenie programu Mama 4 Plus na rodziców trojga dzieci.
Drugim kierunkiem zmian miało być korzystniejsze zaliczanie okresów opieki nad dziećmi do stażu i kapitału emerytalnego.
Sejmowa komisja podjęła decyzję. Propozycje nie zostały przyjęte
Sprawą zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji podczas posiedzenia 13 maja 2026 roku.
Petycja została zarejestrowana pod numerem BKSP-153-X-837/26.
Postulaty przedstawił poseł Marcin Józefaciuk. W posiedzeniu uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Po dyskusji komisja zdecydowała o nieuwzględnieniu żądań zawartych w petycji.
Oznacza to, że na podstawie tego wystąpienia nie zostanie przygotowana reforma rozszerzająca program Mama 4 Plus ani wprowadzająca proponowane zasady zwiększania emerytur.
Warto jednak podkreślić, że decyzja komisji nie oznacza wprowadzenia nowych ograniczeń dla obecnych emerytów.
Nie odbiera też nikomu świadczeń, do których już nabył prawo.
Rozpatrywano propozycję ustanowienia dodatkowych uprawnień, a nie zmianę zasad wypłacania istniejących emerytur.
Samo nieuwzględnienie petycji nie wyklucza również możliwości powrotu do podobnych rozwiązań w przyszłości, na przykład w ramach odrębnego projektu ustawy.
Na 28 listopada 2026 roku nie ma jednak potwierdzonego projektu, który wprowadzałby postulowane zwiększenie emerytur dla rodziców trojga dzieci.
Dlaczego ministerstwo nie poparło zmian? Chodzi o składki i sposób naliczania emerytur
Podczas posiedzenia komisji stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił Zbigniew Wasiak z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych.
Wyjaśnił, że w petycji porównano dwa rozwiązania, które funkcjonują na odmiennych zasadach.
Pierwszym jest emerytura z systemu ubezpieczeń społecznych.
Jej wysokość zależy przede wszystkim od kapitału zgromadzonego na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanych składek oraz przewidywanego dalszego trwania życia w momencie przechodzenia na emeryturę.
Drugim rozwiązaniem jest Mama 4 Plus.
Nie jest to standardowa emerytura wypracowana poprzez odprowadzanie składek. Program ma charakter zabezpieczenia społecznego dla osób, które wychowywały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania.
Dlatego przedstawiciel resortu podkreślił, że bezpośrednie porównywanie tych świadczeń może prowadzić do błędnych wniosków.
Zwrócił również uwagę, że nawet bardzo długi staż pracy nie zawsze przekłada się na wysoką emeryturę.
Jeżeli przez wiele lat składki były opłacane od niskiej podstawy, zgromadzony kapitał emerytalny może być stosunkowo niewielki.
Dotyczy to między innymi części osób prowadzących działalność gospodarczą.
Ministerstwo przypomniało również, że obowiązujące przepisy uwzględniają już niektóre okresy opieki nad dziećmi.
Komisja ostatecznie nie poparła propozycji przedstawionych przez autorkę petycji.
Mama 4 Plus w 2026 roku. Ile wynosi świadczenie?
Program Mama 4 Plus funkcjonuje od 1 marca 2019 roku.
Jego oficjalna nazwa to rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które zrezygnowały z zatrudnienia lub nie podjęły pracy z powodu wychowywania licznej rodziny, a w wieku emerytalnym nie dysponują wystarczającymi środkami utrzymania.
Wysokość świadczenia jest powiązana z kwotą najniższej emerytury.
Od 1 marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto miesięcznie.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci automatycznie otrzymuje taką dodatkową kwotę.
Wypłata zależy od indywidualnej sytuacji finansowej.
Jeżeli uprawniona osoba nie pobiera emerytury ani renty i spełnia pozostałe warunki programu, świadczenie może zostać przyznane w wysokości odpowiadającej najniższej emeryturze.
Jeśli natomiast otrzymuje już emeryturę lub rentę niższą od obowiązującego minimum, Mama 4 Plus może stanowić jedynie wyrównanie brakującej kwoty.
Przykładowo osoba pobierająca 1400 zł brutto emerytury może otrzymać 578,49 zł brutto świadczenia uzupełniającego.
W ten sposób suma obu świadczeń osiągnie 1978,49 zł brutto.
Z kolei osoba mająca emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury nie otrzyma dodatkowego świadczenia Mama 4 Plus.
Program nie służy bowiem automatycznemu podwyższaniu wszystkich emerytur rodziców wielodzietnych.
Kto może otrzymać Mama 4 Plus? ZUS wskazuje konkretne warunki
Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mogą korzystać przede wszystkim matki, które ukończyły 60 lat i urodziły oraz wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci.
W określonych sytuacjach świadczenie może otrzymać również ojciec.
Mężczyzna musi mieć ukończone 65 lat i wychować co najmniej czworo dzieci w związku ze śmiercią ich matki, porzuceniem przez nią dzieci albo długotrwałym zaprzestaniem ich wychowywania.
Samo spełnienie kryterium dotyczącego liczby dzieci nie jest wystarczające.
ZUS bada także sytuację dochodową, majątkową i rodzinną wnioskodawcy.
Znaczenie mają również warunki dotyczące zamieszkania w Polsce oraz posiadania odpowiedniego statusu pobytowego.
Osoba ubiegająca się o świadczenie powinna mieć w Polsce ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.
Decyzja o przyznaniu pieniędzy nie jest wydawana automatycznie.
Konieczne jest złożenie wniosku i odpowiednich oświadczeń.
W zależności od sytuacji zainteresowanego sprawę rozpatruje prezes ZUS albo prezes KRUS.
Według danych przywoływanych przez „Fakt” i „Wprost” z programu korzysta około 60 tys. osób.
Rodzice trojga dzieci bez Mama 4 Plus. Dlaczego liczba dzieci ma znaczenie?
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów programu jest warunek wychowania co najmniej czworga dzieci.
Rodzic trojga dzieci nie otrzyma świadczenia Mama 4 Plus wyłącznie z tytułu ich wychowania, nawet jeśli przez wiele lat łączył pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi.
Właśnie na ten problem zwróciła uwagę autorka petycji.
Jej zdaniem obecne przepisy nie zapewniają wystarczającego uznania dla osób, które przez kilkadziesiąt lat płaciły składki i jednocześnie wychowywały troje dzieci.
Szczególne znaczenie ma tutaj sytuacja osób prowadzących działalność gospodarczą.
Wysokość ich emerytur często zależy od podstawy, od której w poszczególnych latach opłacano składki.
Przedsiębiorca może więc posiadać bardzo długi staż ubezpieczeniowy, ale otrzymywać świadczenie niewiele przekraczające najniższą emeryturę.
Z drugiej strony osoba, która wychowała czworo dzieci i nie mogła wypracować emerytury, może zostać objęta programem Mama 4 Plus.
Zdaniem autorki petycji prowadzi to do poczucia niesprawiedliwości wśród rodziców, którzy przez lata łączyli aktywność zawodową z wychowywaniem dzieci.
Ministerstwo rodziny wskazuje jednak, że oba świadczenia realizują inne cele.
Standardowa emerytura opiera się na ubezpieczeniu społecznym i zgromadzonym kapitale.
Mama 4 Plus ma zapewnić podstawowe środki utrzymania osobom spełniającym szczególne warunki.
Dodatkowe lata do emerytury za wychowanie dzieci. Jakie przepisy obowiązują?
W polskim systemie emerytalnym istnieją już rozwiązania pozwalające uwzględniać część okresów opieki nad dzieckiem.
Dotyczy to między innymi urlopów wychowawczych i określonych okresów niewykonywania pracy z powodu sprawowania opieki.
Szczególne zasady odnoszą się do kapitału początkowego, czyli odtworzonej wartości okresów ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 roku.
W przypadku okresów opieki nad dziećmi uwzględnianych w kapitale początkowym obowiązują ustawowe limity.
Co do zasady mogą one wynosić do trzech lat na jedno dziecko, ale nie więcej niż sześć lat łącznie, niezależnie od liczby dzieci.
Przepisy przewidują także szczególne rozwiązania związane z opieką nad dziećmi wymagającymi dodatkowej opieki ze względu na stan zdrowia.
Nie oznacza to jednak, że każdemu rodzicowi automatycznie dolicza się sześć lat do emerytury.
ZUS uwzględnia rzeczywiste, udokumentowane okresy spełniające ustawowe warunki.
Ważne znaczenie miała zmiana przepisów obowiązująca od maja 2015 roku.
Od tego czasu określone okresy opieki nad dzieckiem uwzględniane w kapitale początkowym są obliczane według korzystniejszego wskaźnika.
ZUS stosuje 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok takiego okresu, zamiast wcześniej stosowanych 0,7 proc.
Zmiana ta może prowadzić do wyższego kapitału początkowego, a w konsekwencji również do podwyższenia emerytury.
Jej rzeczywisty wpływ zależy jednak od indywidualnej historii ubezpieczeniowej.
Czy ZUS może ponownie przeliczyć emeryturę za opiekę nad dzieckiem?
Tak, w określonych sytuacjach istnieje możliwość ponownego ustalenia kapitału początkowego i przeliczenia emerytury.
ZUS informuje, że osoby, których kapitał początkowy został obliczony według wcześniejszych zasad, mogą złożyć wniosek o jego ponowne ustalenie.
Dotyczy to między innymi określonych okresów opieki nad dziećmi przypadających przed 1999 rokiem.
Jeśli ponowne obliczenie kapitału okaże się korzystniejsze, może wpłynąć na wysokość pobieranego świadczenia.
Nie jest to jednak dodatkowa emerytura przyznawana wyłącznie za wychowanie dzieci.
Chodzi o prawidłowe uwzględnienie okresów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zwiększać kapitał emerytalny.
Warto również pamiętać, że ZUS nie dolicza automatycznie dodatkowych lat za samo posiadanie dzieci.
Konieczne jest wykazanie okresów opieki, które spełniają odpowiednie warunki.
Przy przeliczaniu emerytury mogą być potrzebne dokumenty dotyczące zatrudnienia, urlopów wychowawczych oraz inne potwierdzenia okresów ubezpieczenia.
Osoby, które mają wątpliwości dotyczące wyliczeń, mogą wystąpić do ZUS o sprawdzenie swoich danych.
Rodzice wychowywali dzieci przed 500 plus. Pojawiła się także propozycja rekompensaty
Sprawa emerytur za wychowanie dzieci nie ogranicza się wyłącznie do programu Mama 4 Plus.
Do parlamentu trafiały również inne petycje dotyczące dodatkowego wsparcia dla rodziców starszych pokoleń.
Jedną z nich przygotował Adam Nycz.
Autor zwrócił uwagę, że rodzice, którzy wychowywali dzieci przed wprowadzeniem programu 500 plus w 2016 roku, nie korzystali z analogicznej pomocy finansowej.
Jego zdaniem państwo powinno rozważyć wypłatę dodatków emerytalnych osobom, których dorosłe dzieci pracują obecnie w Polsce i odprowadzają tutaj podatki.
Propozycja opierała się na przekonaniu, że wychowywanie przyszłych podatników i uczestników rynku pracy stanowi istotny wkład rodziców w funkcjonowanie państwa.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie poparło jednak koncepcji ustanowienia takiego powszechnego dodatku.
Resort podkreślał, że obecny system emerytalny opiera się przede wszystkim na składkach, natomiast programy wsparcia rodzin mają własne, odrębne cele.
Warto zaznaczyć, że petycja Adama Nycza była osobną inicjatywą.
Nie należy jej utożsamiać z petycją dotyczącą rozszerzenia Mama 4 Plus na rodziców trojga dzieci, którą komisja rozpatrzyła 13 maja 2026 roku.
Obie inicjatywy dotyczyły podobnego problemu, ale proponowały różne rozwiązania.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie można sprawdzić prawo do wyższego świadczenia?
Mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego mogą uzyskać informacje dotyczące programu Mama 4 Plus oraz przeliczenia emerytury w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Nie istnieje odrębny warszawski program przyznający dodatkową emeryturę wszystkim rodzicom trojga dzieci.
Zasady wypłaty rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego obowiązują w całym kraju.
Osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą sprawdzić, czy spełniają warunki Mama 4 Plus.
Z kolei rodzice, którzy przed 1999 rokiem korzystali z urlopów wychowawczych lub mieli inne okresy opieki nad dziećmi, mogą zweryfikować prawidłowość ustalenia swojego kapitału początkowego.
Ma to szczególne znaczenie dla osób, którym emeryturę przyznano wiele lat temu, a późniejsze zmiany przepisów mogły umożliwić korzystniejsze obliczenie świadczenia.
W takiej sytuacji warto sprawdzić posiadane dokumenty oraz historię ubezpieczenia.
Samo wychowanie trojga dzieci nie daje jednak prawa do automatycznej podwyżki emerytury.
Wyższa emerytura za dzieci w 2027 roku? Na razie nie ma nowych przepisów
Decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji oznacza, że postulaty dotyczące rozszerzenia programu Mama 4 Plus oraz dodatkowego premiowania rodziców trojga dzieci nie zostały przyjęte.
Nie oznacza to jednak zamknięcia całej debaty o roli rodzicielstwa w systemie emerytalnym.
W Polsce od lat pojawiają się propozycje dodatkowego wynagradzania osób, które wychowywały dzieci przed wprowadzeniem powszechnych świadczeń rodzinnych.
Zwolennicy zmian wskazują na potrzebę większej sprawiedliwości międzypokoleniowej.
Przeciwnicy przypominają natomiast, że system emerytalny powinien przede wszystkim odzwierciedlać zgromadzony kapitał składkowy, a dodatkowe świadczenia wymagają wskazania źródeł finansowania.
Na razie nie przedstawiono przepisów, które gwarantowałyby rodzicom trojga dzieci wyższą emeryturę tylko z tytułu ich wychowania.
Nie została również uchwalona powszechna rekompensata dla rodziców, którzy wychowywali dzieci przed uruchomieniem 500 plus.
W 2027 roku nadal będzie można korzystać z obowiązujących mechanizmów, o ile nie zostaną zmienione odrębną ustawą.
Wychowałeś dzieci i masz niską emeryturę? Sprawdź, jakie masz możliwości
Choć posłowie nie poparli proponowanych zmian, część emerytów może już teraz ubiegać się o świadczenia lub przeliczenie emerytury na podstawie obowiązujących przepisów.
Osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci, powinny sprawdzić warunki programu Mama 4 Plus.
Od 1 marca 2026 roku wysokość pełnego świadczenia odpowiada kwocie 1978,49 zł brutto miesięcznie. W przypadku osób pobierających niższą emeryturę lub rentę możliwe jest wyrównanie do tej wartości.
Z kolei emeryci, którzy przed 1999 rokiem sprawowali opiekę nad dziećmi, mogą zweryfikować, czy odpowiednie okresy zostały prawidłowo uwzględnione w kapitale początkowym.
Jeżeli ZUS obliczył go według wcześniejszych zasad, ponowne przeliczenie może okazać się korzystne.
Najważniejsze jest jednak to, że odrzucenie petycji nie powoduje utraty istniejących świadczeń. Nie powstało również nowe prawo do dodatku emerytalnego za wychowanie trojga dzieci.
Osoby, które chcą ustalić swoje uprawnienia, powinny skontaktować się z ZUS lub KRUS, zależnie od systemu, któremu podlegają, i sprawdzić indywidualną historię ubezpieczeniową.
W wielu przypadkach właśnie prawidłowe udokumentowanie okresów opieki nad dziećmi może mieć większe znaczenie dla wysokości emerytury niż oczekiwanie na przyszłą zmianę przepisów.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.