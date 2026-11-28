Drony zaatakowały bazę RAF w Anglii. Amerykańskie systemy obrony odparły bezzałogowce
Około 6 bezzałogowych statków powietrznych zaatakowało 13 listopada 2026 roku brytyjską bazę lotniczą RAF Lakenheath we wschodniej Anglii ujawnił w sobotę 28 listopada dziennik „Financial Times”. Rozmieszczone na miejscu amerykańskie systemy przeciwdronowe skutecznie odparły intruzów, nie powodując strat w ludziach ani sprzęcie, jednak maszyn nie udało się przejąć ani odnaleźć. Według źródeł gazety o związek z incydentem podejrzany jest Iran, który oficjalnie zaprzecza tym doniesieniom.
Alarm w hrabstwie Suffolk. 7 tys. żołnierzy wezwanych do schronienia
Do zdarzenia doszło na terenie strategicznej bazy lotniczej RAF Lakenheath w hrabstwie Suffolk. Jest to obecnie największa baza operacyjna amerykańskich myśliwców w Europie – stacjonuje tam 48. Skrzydło Myśliwskie, a łączna liczebność personelu wojskowego wynosi prawie 7 tys. osób. Gdy 13 listopada w pobliżu obiektu wykryto grupę około 6 bezzałogowców, na terenie całej jednostki natychmiast ogłoszono alarm, a żołnierze otrzymali rozkaz udania się do wyznaczonych miejsc schronienia.
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych potwierdziły jeszcze tego samego dnia, że podjęły reakcję na możliwą „nieautoryzowaną aktywność dronów”. W oszczędnym oficjalnym komunikacie zapewniono wówczas, że incydent nie miał żadnego wpływu na bezpieczeństwo personelu, stacjonujące w bazie samoloty bojowe ani infrastrukturę lotniskową. Dopiero sobotnie ustalenia „Financial Times” rzuciły więcej światła na skalę zdarzenia oraz zastosowane środki techniczne.
Skuteczna obrona, ale brak wraków. Nieznany ładunek bezzałogowców
Według informatorów brytyjskiego dziennika, podczas incydentu w pełni sprawdziła się amerykańska technologia przeciwdziałania bezzałogowym systemom powietrznym (C-UAS). Systemy obrony zdołały zneutralizować zagrożenie i zmusić około 6 krążących wokół bazy maszyn do odwrotu, chroniąc infrastrukturę 48. Skrzydła Myśliwskiego przed bezpośrednim kontaktem.
Kluczowym problemem dla śledczych pozostaje jednak fakt, że żadnego z bezzałogowców nie udało się fizycznie przejąć ani odnaleźć po zakończeniu alarmu – ani przez służby amerykańskie, ani brytyjskie. Brak zabezpieczonych szczątków oznacza poważną lukę w materiale dowodowym. Władze w Waszyngtonie i Londynie nie mogą obecnie jednoznacznie ustalić, czy maszyny przenosiły jakikolwiek ładunek. Oznacza to, że nie można wykluczyć żadnego ze scenariuszy: od misji typowo rozpoznawczej ze sprzętem szpiegowskim, po próbę przeniesienia uzbrojenia lub innego niebezpiecznego wyposażenia.
Seria incydentów w Wielkiej Brytanii i napięcie na linii USA–Iran
Zdarzenie w RAF Lakenheath nie jest odosobnionym przypadkiem. „Financial Times” przypomina, że to kolejny z serii poważnych incydentów bezpieczeństwa odnotowanych w 2026 roku wokół brytyjskich baz wojskowych wykorzystywanych przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Wcześniej głośnym echem odbił się domniemany spisek wymierzony w bazę RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire.
Źródła dziennika wskazują, że za listopadowym atakiem dronów może stać Iran, choć Teheran kategorycznie zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w zdarzeniach na terenie Wielkiej Brytanii. Podejrzenia te wpisują się jednak w szerszy kontekst trwającego od początku roku konfliktu. 28 lutego 2026 roku siły USA i Izraela przeprowadziły uderzenie na Iran, co doprowadziło do wybuchu otwartej wojny. Choć intensywna faza bezpośrednich walk zbrojnych zakończyła się w kwietniu, rywalizacja nie wygasła – jej ciężar przeniósł się na blokady morskie, presję gospodarczą oraz działania o charakterze asymetrycznym, w których kluczową rolę odgrywają tanie i trudne do wykrycia systemy bezzałogowe.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 praktyczne wnioski z incydentu w RAF Lakenheath
Ataki bezzałogowców na kluczowe bazy lotnicze NATO w Europie pokazują, że zagrożenie ze strony dronów dotyczy dziś nie tylko państw bezpośrednio sąsiadujących z linią frontu, ale całego kontynentu. Dla mieszkańców Polski oraz użytkowników cywilnych dronów oznacza to zaostrzenie procedur ochronnych. Zastosuj poniższe 4 zasady:
- Bezwzględnie przestrzegaj stref zakazu lotów w pobliżu obiektów wojskowych: W związku ze wzrostem liczby incydentów szpiegowskich i dywersyjnych w bazach NATO, służby ochrony obiektów wojskowych w Polsce również działają w trybie podwyższonej czujności. Przed każdym startem prywatnego drona sprawdź aktualną mapę stref w aplikacji DroneTower – wlot w strefę zakazaną wokół jednostki wojskowej lub lotniska grozi natychmiastowym przejęciem maszyny, wysoką grzywną, a nawet odpowiedzialnością karną.
- Zgłaszaj służbom podejrzane loty dronów w pobliżu infrastruktury krytycznej: Jeśli zauważysz bezzałogowce krążące nocą lub w grupie nad jednostkami wojskowymi, elektrowniami, stacjami paliw czy węzłami kolejowymi, nie próbuj ich samodzielnie unieszkodliwiać. Zanotuj dokładny czas, kierunek lotu oraz liczbę maszyn i przekaż informację pod numer alarmowy 112.
- Przygotuj się na czasowe utrudnienia na lotniskach cywilnych i wojskowych: Wykrycie nieautoryzowanych dronów w przestrzeni powietrznej automatycznie uruchamia procedury bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do chwilowego wstrzymania startów i lądowań. Planując podróże lotnicze po Europie, zostawiaj bezpieczny zapas czasu na ewentualne przesiadki.
- Śledź wiarygodne komunikaty oficjalnych instytucji: Incydenty z udziałem bezzałogowców nad bazami wojskowymi często stają się pożywką dla dezinformacji w mediach społecznościowych. Weryfikuj doniesienia w komunikatach Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz renomowanych mediów, aby odróżnić potwierdzone fakty od spekulacji.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.