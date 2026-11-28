Spółdzielnie zaczynają obciążać lokatorów rachunkami. Obciążany jest winny lokator, a czasami cały pion
Chusteczka znika w toalecie, tłuszcz spływa ze zlewu, a problem pojawia się kilka pięter niżej. Zatkana kanalizacja może oznaczać wezwanie fachowców, sprzątanie i dezynfekcję, a po wszystkim rachunek. Spółdzielnie zapowiadają dochodzenie kosztów od sprawców, a niektóre regulaminy przewidują rozliczenie udrażniania między mieszkańcami podłączonymi do jednego pionu. W Warszawie pojedyncza usługa kosztuje często kilkaset złotych. Przy większej awarii wydatki szybko rosną.
Piwnice zalane fekaliami. Spółdzielnia zapowiada ustalanie sprawców
We wrześniu 2026 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Piaskach poinformowała o kolejnej poważnej awarii kanalizacji i zalaniu piwnic. Przyczyną były przedmioty wrzucane do toalet. Zarząd przypomniał, że pogotowie kanalizacyjne, usunięcie awarii, czyszczenie oraz dezynfekcja obciążają budżet budynku. Zapowiedział też działania zmierzające do wskazania konkretnych pionów i mieszkań odpowiedzialnych za zatory. Od ustalonych sprawców spółdzielnia chce dochodzić kosztów usuwania skutków awarii.
Z kolei w opublikowanym regulaminie MSM „Zjednoczenie” w Krapkowicach zapisano możliwość obciążenia kosztami udrożnienia użytkowników wszystkich lokali podłączonych do niedrożnego pionu. Taki zapis pokazuje, dlaczego temat dotyczy również osób, które same dbają o odpływy. Przy otrzymaniu rachunku trzeba ustalić, czy chodzi o wspólny koszt utrzymania instalacji, czy o żądanie naprawienia szkody przypisanej konkretnemu mieszkańcowi. Każde takie obciążenie powinno mieć wyjaśnioną podstawę i sposób wyliczenia.
Warszawskie wodociągi: 14 ton śmieci każdego dnia
Skalę problemu pokazują dane MPWiK Warszawa. W komunikacie z lutego 2026 roku przedsiębiorstwo podało, że w poprzednim roku do obsługiwanej sieci trafiało około 14 ton śmieci na dobę. Wśród najczęściej wyrzucanych odpadów wymieniło nawilżane chusteczki i papier, patyczki higieniczne, resztki jedzenia, zużyty tłuszcz oraz materiały remontowe. W skali roku były to ponad 5 tys. ton przedmiotów i substancji, które utrudniają działanie kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających ścieki.
Zator może narastać stopniowo. Włókniste materiały zaczepiają się w przewodzie i łączą ze sobą, a osadzający się tłuszcz ogranicza miejsce na przepływ. Kolejne odpady powiększają przeszkodę, aż ścieki przestają odpływać. W pionie, czyli rurze zbierającej odpływy z mieszkań na kolejnych kondygnacjach, skutki mogą odczuć sąsiedzi. Ścieki cofają się przez dostępne odpływy, często położone nisko. Mieszkanie, w którym wybiła kanalizacja, może być poszkodowane przez cudze działania.
Chusteczki „spłukiwalne” również lepiej wyrzucić do kosza
Nawilżanych chusteczek nie należy traktować jak zwykłego papieru toaletowego. Warszawskie MPWiK zaleca niewrzucanie ich do sedesu, podobnie jak nawilżanego papieru. Ostrzeżenie dotyczy też produktów reklamowanych jako „spłukiwalne”: operator kanalizacji King County w swoich zaleceniach wskazuje, że również one mogą odkładać się w rurach i powodować cofanie ścieków. Napis na opakowaniu nie daje gwarancji bezproblemowego przejścia przez instalację konkretnego budynku. Zużyte chusteczki najlepiej odkładać do kosza w łazience.
Do toalety nie powinny trafiać również waciki, płatki kosmetyczne, podpaski, tampony, pieluchy, patyczki, ręczniki papierowe ani żwirek z kuwety. Spółdzielnia w Piaskach wymieniała żwirek wprost w swoim ostrzeżeniu, obok resztek jedzenia i materiałów budowlanych. Szczególnie problematyczne bywają pozostałości remontowe: gips, zaprawa czy cement mogą stworzyć trudną do usunięcia przeszkodę. Toaleta powinna służyć odprowadzaniu nieczystości fizjologicznych i zwykłego papieru toaletowego, a odpady należy kierować do odpowiednich pojemników.
Tłuszcz z patelni też może zatkać wspólną rurę
Problem zaczyna się również w kuchni. Wlany do zlewu olej znika z pola widzenia, ale dalej może przyklejać się do wnętrza przewodu i tworzyć osady. Tłuszcze tężejące po ostygnięciu dodatkowo zwężają rurę. Warszawskie wodociągi wskazują je jako jedną z przyczyn zatorów. Polewanie odpływu gorącą wodą z detergentem nie jest pewnym sposobem zapobiegania takim awariom: zanieczyszczenia mogą przemieścić się dalej, a następnie osadzić w kolejnym fragmencie instalacji.
Przed myciem patelni czy garnka warto usunąć resztki do odpowiedniego pojemnika, a pozostały tłuszcz zebrać papierem, który później trafia do odpadów. Większą ilość zużytego oleju spożywczego można po ostygnięciu zgromadzić w szczelnym pojemniku. MPWiK Warszawa wskazuje PSZOK jako miejsce oddania takiego odpadu. Resztek obiadu nie należy wciskać w odpływ ani spłukiwać w toalecie. Poza osadzaniem się w kanalizacji jedzenie sprzyja również obecności gryzoni.
Jak administracja ustala, skąd wziął się zator?
Fachowiec najpierw lokalizuje niedrożność. Sprawdza, czy problem dotyczy odpływu jednego urządzenia, podejścia obsługującego mieszkanie, wspólnego pionu czy dalszego przewodu. Przy nawracających awariach stosuje się inspekcję kamerą, która pomaga obejrzeć wnętrze rury i znaleźć osady lub uszkodzenia. Znaczenie ma też to, co wyjęto podczas czyszczenia. Protokół, zdjęcia i nagranie mogą pomóc ustalić przyczynę oraz odróżnić skutki niewłaściwego użytkowania od problemu technicznego instalacji.
Lokalizacja zatoru i wskazanie jego sprawcy to dwa osobne ustalenia. Kamera pokazuje wnętrze przewodu, lecz sama obecność chusteczek we wspólnym pionie zwykle nie pozwala przypisać ich do konkretnego mieszkania. Przy dochodzeniu odszkodowania trzeba wykazać podstawy odpowiedzialności danej osoby i związek jej działania ze szkodą. Mogą liczyć się ustalenia wykonawcy, przebieg prac remontowych, wyjaśnienia mieszkańców i inne dowody. Sam fakt zamieszkiwania nad zalanym lokalem nie przesądza o winie.
Ile kosztuje udrażnianie kanalizacji w Warszawie?
Publiczne cenniki warszawskich wykonawców pokazują wydatki rzędu kilkuset złotych już przy pojedynczej usłudze. EDkan podaje orientacyjne ceny brutto za czyszczenie WC, odpływów i diagnostykę. Grupa ZWK, której baza znajduje się na Wilanowie, publikuje stawki za godzinę pracy urządzeń. Przed zamówieniem trzeba ustalić cenę końcową, sposób naliczania czasu i ewentualne dopłaty. Oferta firmy obsługującej budynek na stałe może różnić się od interwencji zamawianej jednorazowo.
|Usługa
|Cena
|Podstawa wyceny
|Czyszczenie WC
|350-500 zł
|EDkan, cena orientacyjna za usługę
|Czyszczenie syfonu
|250-300 zł
|EDkan, cena orientacyjna za usługę
|Czyszczenie odpływu zlewozmywaka
|350-400 zł
|EDkan, cena orientacyjna za usługę
|Inspekcja rur kamerą
|od 400 zł
|EDkan, cena orientacyjna
|Czyszczenie sprężyną mechaniczną
|430,50 zł
|Grupa ZWK, za godzinę pracy
|Czyszczenie ciśnieniowe WUKO
|492 zł
|Grupa ZWK, za godzinę pracy
Przy stawce 492 zł dwie godziny pracy WUKO dają 984 zł. To przykład obliczony z opublikowanej stawki, bez zakładania dodatkowych usług. Grupa ZWK nalicza pierwszą rozpoczętą godzinę, a następne okresy co pół godziny. EDkan zastrzega indywidualną wycenę interwencji nocnych i świątecznych. Jeśli oprócz udrażniania potrzebne są oględziny kamerą, sprzątanie, dezynfekcja lub naprawa zalanego mieszkania, koszt całego zdarzenia obejmie także te prace.
Rachunek dla sprawcy, koszt budynku albo rozliczenie pionu
Wspólna instalacja jest utrzymywana ze środków przeznaczonych na nieruchomość. Wydatki poniesione przez spółdzielnię trafiają więc do jej rozliczeń, nawet gdy mieszkańcy nie dostają osobnego rachunku bezpośrednio po awarii. Inaczej wygląda żądanie zwrotu pieniędzy od wskazanego sprawcy. Art. 415 Kodeksu cywilnego wiąże obowiązek naprawienia szkody z winą, a zgodnie z art. 6 fakty uzasadniające roszczenie powinien wykazać ten, kto z nich wywodzi swoje uprawnienie. W praktyce administracja potrzebuje uzasadnienia obciążenia konkretnej osoby.
Przy rachunku rozdzielonym między mieszkania z jednego pionu poproś o wskazanie regulaminu, sposobu podziału i przyczyny awarii. Zapis w regulaminie danej spółdzielni wymaga oceny razem z przepisami dotyczącymi kosztów nieruchomości. Równy podział rachunku między sąsiadów nie dowodzi, że wszyscy spowodowali zator. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych daje uprawnionym mieszkańcom możliwość żądania kalkulacji opłat. Przy spornym obciążeniu warto wystąpić pisemnie o dokumentację wykonanych prac i wyjaśnienie, dlaczego koszt przypisano właśnie tym lokalom.
Co zrobić, gdy ścieki zaczynają się cofać?
Przestań korzystać z odpływów i natychmiast powiadom administrację lub wskazane przez nią pogotowie techniczne. Przy podejrzeniu zatkanego pionu trzeba przekazać informację również sąsiadom podłączonym do tej samej rury, żeby ograniczyli spuszczanie wody. Warszawska firma konserwacyjna ALBIN zaleca takie działanie przy awarii wspólnej kanalizacji. Zrób zdjęcia szkód i zachowaj zgłoszenie. Ustalenie, kto zapłaci, wymaga dokumentów, ale zabezpieczenie budynku i zatrzymanie dalszego zalewania powinny nastąpić od razu.
Na co dzień najwięcej zmienia kosz ustawiony przy toalecie, sitko w zlewie oraz zbieranie tłuszczu przed myciem naczyń. Domownicy powinni wiedzieć, że chusteczki i żwirek odkłada się do odpadów, nawet gdy łatwo znikają po naciśnięciu spłuczki. Jeśli w budynku awarie powracają mimo prawidłowego użytkowania, warto zapytać administrację o diagnostykę instalacji. Samo kolejne przepchanie rury może nie usunąć uszkodzenia lub innych warunków sprzyjających powstawaniu zatorów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.