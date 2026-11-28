Zanim wrzucisz ziemniaki do garnka, dodaj do wody odrobinę tego składnika. Różnicę zauważysz już przy odcedzaniu
Ziemniaki to nieodłączny element tradycyjnego niedzielnego obiadu. Choć ich przygotowanie wydaje się banalnie proste, nie zawsze wychodzą tak, jak powinny. Czasami rozpadają się podczas gotowania, tracą kształt i zamieniają się w nieapetyczną masę. Istnieje jednak prosty kuchenny trik, który pomaga zachować ich strukturę. Wystarczy dodać do wody odrobinę produktu, który większość Polaków ma już w swojej kuchni.
Ziemniaki nie muszą rozpadać się podczas gotowania
Idealnie ugotowane ziemniaki powinny być delikatne i kremowe w środku, a jednocześnie zachowywać swój kształt. Doskonale komponują się wówczas z kotletami schabowymi, pieczonym mięsem, sosem grzybowym czy tradycyjną mizerią.
Niestety, wystarczy kilka dodatkowych minut gotowania, aby ziemniaki zaczęły pękać i rozpadać się w garnku. Szczególnie podatne na to są odmiany zawierające dużo skrobi.
Można jednak ograniczyć ten problem, wykorzystując właściwości jednego popularnego składnika. Nie trzeba kupować żadnych specjalistycznych produktów ani zmieniać całego sposobu przygotowywania obiadu.
Wystarczy odrobina octu
Sekretem jest zwykły ocet. Na litr wody wystarczy dodać około jednej łyżeczki octu spirytusowego lub jabłkowego.
Kwaśne środowisko pomaga ograniczyć rozpad pektyn znajdujących się w ścianach komórkowych ziemniaków. Dzięki temu warzywa lepiej zachowują swoją strukturę podczas obróbki termicznej.
Przy odpowiednio dobranej ilości octu jego smak nie powinien dominować w gotowym daniu.
Nie należy jednak przesadzać. Zbyt duża ilość kwaśnego składnika może sprawić, że ziemniaki będą potrzebowały więcej czasu, aby zmięknąć.
Nie wrzucaj ziemniaków bezpośrednio do wrzątku
Kolejnym ważnym elementem przygotowania idealnych ziemniaków jest temperatura wody.
Obrane i pokrojone na podobnej wielkości kawałki ziemniaki najlepiej zalać zimną wodą, a następnie stopniowo doprowadzić do wrzenia. Dzięki temu będą nagrzewały się bardziej równomiernie.
Zbyt intensywne gotowanie może natomiast doprowadzić do uszkodzenia ich zewnętrznej warstwy, podczas gdy środek nadal pozostanie twardy.
Najlepiej gotować ziemniaki na umiarkowanym ogniu, tak aby woda delikatnie bulgotała.
Jak ugotować idealne ziemniaki na niedzielny obiad?
Do przygotowania potrzebne będą:
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1 kg ziemniaków,
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woda,
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1 łyżeczka octu na litr wody,
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sól do smaku,
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masło i świeży koperek do podania.
Ziemniaki należy obrać, umyć i pokroić na kawałki podobnej wielkości. Następnie zalać zimną wodą, dodać sól oraz ocet i doprowadzić do wrzenia.
Gotować na umiarkowanym ogniu przez około 15–25 minut, w zależności od wielkości kawałków i odmiany ziemniaków.
Gotowość najlepiej sprawdzić widelcem. Powinien wchodzić w ziemniaka bez większego oporu.
Po odcedzeniu warto pozostawić ziemniaki na kilkadziesiąt sekund w ciepłym garnku, aby odparował nadmiar wilgoci. Następnie można dodać masło i posiekany koperek.
Wybór ziemniaków również ma ogromne znaczenie
Nie wszystkie ziemniaki zachowują się podczas gotowania tak samo. W sklepach można znaleźć trzy podstawowe typy kulinarne.
Typ A to ziemniaki sałatkowe, które dobrze zachowują kształt. Typ B jest najbardziej uniwersalny i doskonale sprawdza się jako dodatek do obiadu. Typ C zawiera więcej skrobi, jest bardziej mączysty i świetnie nadaje się do przygotowywania purée, klusek oraz kopytek.
Jeżeli zależy nam na ziemniakach, które pozostaną w całości, ale będą jednocześnie miękkie i delikatne w środku, warto wybrać typ B.
Na koniec dodaj masło. Smak będzie jeszcze lepszy
Świeżo ugotowane, parujące ziemniaki wystarczy połączyć z niewielką ilością prawdziwego masła i świeżym koperkiem.
Można również dodać natkę pietruszki, szczypiorek lub odrobinę czosnku. Tak przygotowane ziemniaki będą doskonałym dodatkiem do tradycyjnego niedzielnego obiadu.
Czasami to właśnie najprostsze kuchenne triki pozwalają uzyskać najlepsze efekty. Nie trzeba zmieniać rodzinnych przepisów ani sięgać po drogie składniki. Wystarczy odpowiednia odmiana ziemniaków, spokojne gotowanie i odrobina produktu, który prawdopodobnie już stoi w kuchennej szafce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.