Przelewasz pieniądze dziecku lub rodzicom? Skarbówka bierze pod uwagę nie tylko ostatni przelew. Wielu Polaków nie zna tej zasady
Regularne przekazywanie pieniędzy najbliższym może mieć konsekwencje podatkowe, nawet jeżeli pojedyncze przelewy opiewają na stosunkowo niewielkie kwoty. Rodzice pomagający dorosłym dzieciom, dziadkowie wspierający wnuki czy osoby przekazujące pieniądze swoim rodzicom powinni pamiętać o zasadzie sumowania darowizn. Urząd skarbowy bierze pod uwagę nie tylko ostatnią transakcję, ale również pieniądze przekazane w poprzednich latach. Przekroczenie ustawowego limitu może oznaczać konieczność złożenia specjalnego formularza. Na dopełnienie formalności jest określony czas.
Tyle pieniędzy można przekazać najbliższym bez zgłaszania do urzędu skarbowego
W 2026 roku kwota wolna od podatku od spadków i darowizn dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej wynosi 36 120 zł. Nie jest to jednak limit roczny ani limit dotyczący pojedynczego przelewu bankowego.
Przepisy przewidują sumowanie wartości majątku otrzymanego od tej samej osoby w roku ostatniej darowizny oraz w pięciu poprzednich latach kalendarzowych.
Oznacza to, że w przypadku darowizny otrzymanej w listopadzie 2026 roku należy uwzględnić również darowizny otrzymane od tego samego darczyńcy od 1 stycznia 2021 roku.
To właśnie ten szczegół może zaskoczyć osoby, które regularnie wspierają finansowo swoich najbliższych.
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Nawet przelew na 500 zł może oznaczać konieczność zgłoszenia darowizny
Wyobraźmy sobie sytuację, w której rodzic regularnie przekazuje dorosłemu dziecku pieniądze na utrzymanie mieszkania, remont, wakacje czy inne wydatki, a przekazywane środki stanowią darowizny.
Każdy przelew z osobna może być stosunkowo niewielki. Po kilku latach ich łączna wartość może jednak przekroczyć ustawowy próg.
|Rok
|Wartość darowizn
|2021
|6000 zł
|2022
|6000 zł
|2023
|6000 zł
|2024
|6000 zł
|2025
|6000 zł
|2026
|6500 zł
|Łącznie
|36 500 zł
W przedstawionym przykładzie przekroczony został limit 36 120 zł. Jeżeli ostatnia darowizna wynosiła zaledwie 500 zł, to właśnie ona mogła spowodować powstanie obowiązku zgłoszenia.
Nie oznacza to jednak, że obdarowany musi zapłacić podatek. Najbliższa rodzina może korzystać z całkowitego zwolnienia, pod warunkiem dopełnienia wymaganych formalności.
Matka i ojciec mają oddzielne limity
Bardzo istotną informacją jest to, że kwota wolna dotyczy każdego darczyńcy oddzielnie.
Dziecko może zatem otrzymać 36 120 zł od matki oraz kolejne 36 120 zł od ojca, czyli łącznie 72 240 zł, bez konieczności zgłaszania tych darowizn, jeżeli wcześniejsze nabycia od każdego z rodziców nie powodują przekroczenia limitu.
Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku darowizn od dziadków oraz innych członków najbliższej rodziny.
Warto jednak zadbać o to, aby dokumentacja jednoznacznie wskazywała, kto faktycznie przekazał pieniądze.
Można przekazać nawet milion złotych bez podatku
Polskie przepisy przewidują szczególne zwolnienie dla osób należących do tak zwanej zerowej grupy podatkowej.
Należą do niej:
-
małżonkowie,
-
dzieci, wnuki i prawnuki,
-
rodzice, dziadkowie i pradziadkowie,
-
rodzeństwo,
-
pasierbowie,
-
ojczym i macocha.
W przypadku tych osób całkowite zwolnienie podatkowe nie ma górnego limitu kwotowego.
Rodzice mogą przekazać dziecku nawet kilkaset tysięcy złotych na zakup nieruchomości, nie powodując konieczności zapłaty podatku od darowizny. Jeżeli jednak zostanie przekroczona kwota wolna, trzeba zasadniczo zgłosić nabycie do urzędu skarbowego i odpowiednio udokumentować przekazanie pieniędzy.
Na dokonanie zgłoszenia służącego zachowaniu zwolnienia przewidziano sześć miesięcy.
Uważaj na gotówkę. Tutaj można stracić prawo do zwolnienia
Osoby przekazujące większe kwoty członkom rodziny powinny szczególnie uważać na sposób przekazywania pieniędzy.
Przy darowiznach pieniężnych przekraczających ustawowy limit wymagane jest odpowiednie udokumentowanie transferu środków. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przelew bezpośrednio z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego albo przekaz pocztowy.
Wręczenie pieniędzy w gotówce, a następnie samodzielne wpłacenie ich przez obdarowanego na własne konto, może skutkować utratą prawa do całkowitego zwolnienia podatkowego.
W tytule przelewu warto jednoznacznie wskazać, że pieniądze stanowią darowiznę.
Od stycznia 2026 roku obowiązuje ważna zmiana. Skarbówka może przywrócić termin
Jeszcze niedawno spóźnienie ze zgłoszeniem darowizny mogło prowadzić do utraty całkowitego zwolnienia podatkowego. Nawet krótkie opóźnienie powodowało poważne konsekwencje finansowe.
Od 7 stycznia 2026 roku obowiązują jednak korzystniejsze przepisy.
Osoby, które nie dopełniły formalności w terminie bez własnej winy, mogą wystąpić o jego przywrócenie. Przyczyną uzasadniającą taki wniosek może być na przykład poważna choroba uniemożliwiająca załatwienie spraw urzędowych.
Wniosek należy złożyć w ciągu siedmiu dni od ustania przeszkody, jednocześnie składając formularz SD-Z2.
Nowe rozwiązanie obejmuje również określone przypadki wcześniejszego nabycia majątku, jeżeli sześciomiesięczny termin na zgłoszenie nie upłynął przed wejściem nowych regulacji w życie.
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W określonych przypadkach podatek może wynieść aż 20 proc.
Szczególnie niekorzystna sytuacja może wystąpić, gdy podatnik dopiero podczas kontroli podatkowej lub innych określonych ustawowo czynności powoła się na otrzymanie darowizny, od której należny podatek nie został zapłacony.
W takich okolicznościach zastosowanie może znaleźć sankcyjna stawka podatku w wysokości 20 proc.
Nie oznacza to, że każde spóźnienie ze zgłoszeniem darowizny skutkuje automatycznie tak wysokim podatkiem. Zastosowanie podwyższonej stawki wymaga spełnienia określonych przesłanek ustawowych.
Czy ZUS również interesuje się przelewami pomiędzy członkami rodziny?
Podatek od spadków i darowizn pozostaje w kompetencjach administracji skarbowej, a nie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Kwestie otrzymywanych środków mogą mieć znaczenie w postępowaniach dotyczących niektórych świadczeń uzależnionych od sytuacji dochodowej lub majątkowej. Zależy to jednak od przepisów regulujących konkretne świadczenie.
Sam fakt otrzymania przelewu od rodziców lub dzieci nie oznacza automatycznej kontroli ZUS.
Nie każdy rodzinny przelew jest również darowizną. Zwrot pożyczonych pieniędzy, rozliczenie wspólnych zakupów czy wykonywanie obowiązku alimentacyjnego mają inny charakter prawny.
Przed końcem 2026 roku warto sprawdzić historię rachunku bankowego
Osoby regularnie otrzymujące pomoc finansową od najbliższych powinny przeanalizować historię rachunków bankowych oraz wcześniejsze darowizny pieniężne i rzeczowe.
Warto ustalić łączną wartość majątku otrzymanego od poszczególnych darczyńców, sprawdzić daty przelewów i upewnić się, że nie został przekroczony ustawowy limit bez dokonania wymaganych formalności.
Nie istnieje obowiązek zgłaszania wszystkich rodzinnych przelewów do 31 grudnia 2026 roku. Termin złożenia formularza SD-Z2 jest ustalany indywidualnie, w zależności od momentu powstania obowiązku podatkowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.