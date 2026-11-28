„Wyrzucili mnie na ulicę”. Ksiądz z osiedla przerywa milczenie. Zapowiada odwołanie do Rzymu
Ksiądz Rafał Główczyński, znany w całej Polsce jako „Ksiądz z osiedla”, zabrał głos po decyzji władz zgromadzenia salwatorianów. Duchowny opublikował niezwykle emocjonalne oświadczenie, w którym twierdzi, że otrzymał zaledwie 24 godziny na opuszczenie domu zakonnego. Jak relacjonuje, nie zaoferowano mu żadnej pomocy. Zapowiada, że nie zamierza rezygnować z kapłaństwa i będzie odwoływał się do Rzymu.
„Wyrzucili mnie na ulicę”. Ksiądz Rafał zabrał głos
Po opublikowaniu oficjalnego oświadczenia Zarządu Polskiej Prowincji Salwatorianów ksiądz Rafał Główczyński przedstawił własną wersję wydarzeń. W obszernym wpisie zamieszczonym na Facebooku opisał ostatnie tygodnie konfliktu z przełożonymi.
„Wyrzucili mnie na ulicę…” – tymi słowami rozpoczął swoje oświadczenie duchowny.
Jak przekonuje, najlepsze lata swojego życia poświęcił Bogu oraz zgromadzeniu, a mimo to otrzymał polecenie opuszczenia domu zakonnego w ciągu 24 godzin. Według jego relacji przełożeni nie zapytali go, czy ma dokąd się udać, ani nie zaoferowali mu pomocy.
Ksiądz ujawnia, jakie zakazy nałożyli na niego przełożeni
Duchowny twierdzi, że już 5 listopada otrzymał pismo zawierające szereg ograniczeń dotyczących jego dotychczasowej działalności.
Według jego relacji zakazano mu publikowania korespondencji mailowej, prowadzenia działalności medialnej oraz organizowania akcji charytatywnych. Miał również zostać ostrzeżony przed możliwością wydalenia.
Szczególnie emocjonalnie odniósł się do zakazu organizowania przedsięwzięć dobroczynnych.
„JAK MOŻNA KOMUŚ TEGO ZAKAZAĆ?” – napisał ksiądz Rafał Główczyński.
Duchowny przekonuje, że znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Kontaktowali się z nim dziennikarze, a uczniowie zadawali pytania dotyczące przyczyn decyzji przełożonych. On sam, jak twierdzi, nie mógł publicznie przedstawiać wyjaśnień.
Próbował bronić swojego dobrego imienia
Ksiądz Rafał utrzymuje, że zwracał się do prowincjała z prośbą o publiczne wyjaśnienie sytuacji oraz przedstawienie powodów nałożonych na niego ograniczeń.
Według jego relacji przełożeni nie dostrzegli takiej potrzeby.
19 listopada duchowny opublikował wpis, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń i poprosił o modlitwę. Jak informuje, jeszcze tego samego dnia otrzymał pierwsze upomnienie kanoniczne.
Kolejna publikacja pojawiła się 27 listopada. Wieczorem ksiądz miał otrzymać pismo informujące o nałożeniu suspensy oraz konieczności opuszczenia domu zakonnego.
Nie zamierza rezygnować z kapłaństwa. Będzie odwoływał się do Rzymu
Pomimo decyzji przełożonych ksiądz Rafał Główczyński deklaruje, że nadal chce być duchownym i nie zamierza rezygnować z przynależności do zgromadzenia.
„Zostałem księdzem dla Boga, a nie dla prowincjała i jego ekipy” – napisał.
Zapowiedział, że będzie odwoływał się do Rzymu. Podkreślił również, że kocha Kościół, kapłaństwo oraz zgromadzenie, do którego należy.
Do czasu rozpatrzenia sprawy nie może odprawiać mszy świętych, spowiadać ani nosić habitu i koloratki.
Jednocześnie przypomniał swoim obserwatorom, że nadal pozostaje księdzem.
Ksiądz z osiedla wraca do rodzinnego domu
Duchowny poinformował również, dokąd zamierza się udać po opuszczeniu domu zakonnego.
Jak przekazał, jedzie do domu swoich rodziców, a po drodze zamierza odwiedzić sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie.
Poprosił swoich obserwatorów o modlitwę. Zaapelował także, aby konflikt z przełożonymi nie przesłonił wiernym tego, co w jego ocenie jest najważniejsze w Kościele.
„Pamiętajcie, że w Kościele najważniejszy jest JEZUS obecny w sakramentach. Niech moje sprawy Wam tego nie przysłonią” – zakończył swoje oświadczenie.
Dwie zupełnie różne wersje wydarzeń
Przypomnijmy, że w sobotę, 28 listopada, Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów opublikował oficjalne oświadczenie dotyczące księdza Rafała Główczyńskiego.
Władze zgromadzenia poinformowały o nałożeniu na duchownego suspensy oraz wydaleniu go z domu zakonnego w trybie natychmiastowym.
Przełożeni przedstawiają sprawę jako konsekwencję nieprzestrzegania wydawanych poleceń. Ksiądz Rafał przekonuje natomiast, że jego publiczne wystąpienia były próbą obrony własnego dobrego imienia.
Sprawa nie jest zakończona. Zapowiedziane przez duchownego odwołanie może oznaczać kolejny etap konfliktu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.