Ten genialny trik z grzejnikiem pomoże oszczędzić na rachunkach. Wystarczy zajrzeć za kaloryfer
W sezonie grzewczym nawet niewielkie zmiany w mieszkaniu mogą pomóc ograniczyć zużycie ciepła. Istnieje prosty sposób, dzięki któremu mniej energii będzie niepotrzebnie uciekać przez ściany budynku. Nie wymaga wymiany grzejników, kosztownego remontu ani ingerencji w instalację centralnego ogrzewania. Szczególnie powinni zainteresować się nim mieszkańcy starszych bloków i nieocieplonych domów. Cały sekret tkwi w tym, co znajduje się bezpośrednio za kaloryferem.
Ciepło z kaloryfera nie zawsze trafia tam, gdzie powinno
Większość grzejników w polskich mieszkaniach znajduje się bezpośrednio pod oknami, przy ścianach zewnętrznych budynku. Takie umiejscowienie pomaga ograniczyć odczuwanie chłodu w pobliżu okien, ma jednak również pewną wadę.
Rozgrzany kaloryfer oddaje energię nie tylko w kierunku pomieszczenia, ale również ściany znajdującej się za nim. Jeżeli budynek nie został odpowiednio ocieplony, część tej energii może przenikać na zewnątrz.
Problem dotyczy szczególnie starszych kamienic, domów jednorodzinnych oraz bloków, które nie przeszły kompleksowej termomodernizacji. Straty mogą występować również w miejscach, w których grzejniki zamontowano we wnękach okiennych, a ściany są cieńsze.
Wystarczy zamontować specjalną matę za grzejnikiem
Rozwiązaniem jest ekran zagrzejnikowy, czyli specjalna mata wyposażona w warstwę odbijającą promieniowanie cieplne, często połączoną z cienką warstwą materiału izolacyjnego.
Umieszczenie jej pomiędzy kaloryferem a ścianą pozwala ograniczyć miejscowe straty energii. Więcej ciepła pozostaje w pomieszczeniu, zamiast niepotrzebnie ogrzewać mur.
Co ciekawe, rozwiązanie to rekomendowane jest również w rządowym poradniku dotyczącym oszczędzania energii, opublikowanym na portalu Gov.pl.
Według informacji zamieszczonych w poradniku odpowiednio dobrane ekrany mogą kierować do wnętrza pomieszczenia nawet 90 proc. ciepła emitowanego przez tylną część kaloryfera.
Nie oznacza to oczywiście obniżenia całego rachunku za ogrzewanie o 90 proc. Chodzi wyłącznie o określoną część energii oddawanej przez grzejnik.
Ile rzeczywiście można zaoszczędzić na ogrzewaniu?
Specjaliści wskazują, że zastosowanie ekranów zagrzejnikowych może ograniczyć zużycie ciepła użytkowego orientacyjnie o 1–3 proc. Największe korzyści mogą odnieść mieszkańcy budynków ze słabo izolowanymi ścianami zewnętrznymi.
Brytyjska organizacja Energy Saving Trust również potwierdza skuteczność tego rozwiązania i rekomenduje je jako jeden z niedrogich sposobów poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych.
Jak oszczędzać energię i wodę+1
Przykładowe oszczędności przy ograniczeniu kosztów zależnych od zużycia ciepła o 1–3 proc. mogą wyglądać następująco:
|Roczne koszty zależne od zużycia ciepła
|Potencjalna oszczędność
|2000 zł
|20–60 zł
|3000 zł
|30–90 zł
|4000 zł
|40–120 zł
|5000 zł
|50–150 zł
|7000 zł
|70–210 zł
|10 000 zł
|100–300 zł
Są to wyliczenia orientacyjne. Rzeczywiste efekty zależą od izolacji budynku, liczby grzejników, temperatury utrzymywanej w pomieszczeniach oraz sposobu rozliczania ogrzewania.
Nie używaj zwykłej folii aluminiowej z kuchni
W internecie można znaleźć porady dotyczące przyklejania zwykłej folii aluminiowej do ściany za kaloryferem. Eksperci Energy Saving Trust zwracają jednak uwagę, że folia przeznaczona do zastosowań kuchennych nie jest odpowiednikiem profesjonalnego ekranu zagrzejnikowego.
Nie posiada odpowiedniego podkładu izolacyjnego ani konstrukcji dostosowanej do takiego zastosowania.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zakup gotowej maty przeznaczonej do montażu za kaloryferami. Takie produkty można znaleźć w marketach budowlanych oraz sklepach internetowych.
Jak zamontować ekran za kaloryferem?
W wielu przypadkach montaż można przeprowadzić samodzielnie, bez konieczności demontowania grzejnika i wzywania hydraulika.
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Zakręć grzejnik i poczekaj, aż ostygnie.
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Zmierz powierzchnię ściany znajdującą się bezpośrednio za nim.
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Przytnij matę do odpowiednich wymiarów.
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Zamocuj ekran zgodnie z instrukcją producenta, zazwyczaj powierzchnią odbijającą skierowaną w stronę kaloryfera.
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Pozostaw przestrzeń umożliwiającą swobodny przepływ powietrza.
Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych grzejnika ani umieszczać maty w sposób ograniczający jego działanie.
Mieszkasz w bloku i masz podzielniki? Jest jeden ważny szczegół
W przypadku mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych wysokość rachunku zależy również od regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania obowiązującego w konkretnej spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.
Część opłat może mieć charakter stały i pozostawać niezależna od indywidualnego zużycia ciepła.
Oznacza to, że ograniczenie strat energii o kilka procent nie musi przełożyć się na identyczną procentowo obniżkę całego rachunku.
Nie należy również zasłaniać podzielników kosztów ogrzewania ani ingerować w ich działanie.
Polacy popełniają jeszcze jeden błąd. Ciepło zostaje za kanapą
Nawet najlepszy ekran zagrzejnikowy nie pomoże w pełni, jeżeli kaloryfer zostanie zastawiony dużymi meblami, zasłonięty ciężkimi zasłonami lub zamknięty w szczelnej dekoracyjnej obudowie.
Takie przeszkody utrudniają przepływ ogrzanego powietrza. Temperatura w bezpośrednim otoczeniu grzejnika może być wysoka, podczas gdy w pozostałej części pokoju nadal będzie chłodno.
Rządowy poradnik dotyczący oszczędzania energii zaleca również krótkie i intensywne wietrzenie pomieszczeń przy przykręconych grzejnikach, zamiast pozostawiania uchylonych okien przez wiele godzin.
Nie wszędzie ten trik przyniesie takie same rezultaty
Ekrany zagrzejnikowe najlepiej sprawdzają się na słabo ocieplonych ścianach zewnętrznych. Jeżeli kaloryfer znajduje się przy ścianie oddzielającej dwa ogrzewane pomieszczenia, montaż dodatkowej maty zwykle nie przyniesie znaczących oszczędności.
Podobnie może być w nowoczesnych, dobrze zaizolowanych budynkach.
Warto zatem przed zakupem sprawdzić, gdzie znajdują się grzejniki i w jakim stopniu budynek jest zabezpieczony przed utratą ciepła.
Niewielka inwestycja może pomóc ograniczyć wydatki przez kolejne sezony grzewcze, szczególnie gdy zostanie połączona z właściwym ustawieniem termostatów i odpowiednim wietrzeniem mieszkania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.