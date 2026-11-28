Kupiłeś mieszkanie i podpisałeś taki zapis u notariusza? Nie wszystko stracone. Sprzedający może odpowiadać nawet przez 5 lat
Zakup mieszkania na rynku wtórnym może okazać się początkiem poważnych problemów finansowych. Wilgoć ukryta pod świeżo pomalowanymi ścianami, niesprawna instalacja elektryczna, przeciekające rury czy grzyb zasłonięty zabudową meblową mogą oznaczać konieczność przeprowadzenia remontu kosztującego dziesiątki tysięcy złotych. Wielu kupujących jest przekonanych, że podpisanie aktu notarialnego zamyka drogę do dochodzenia roszczeń. Tymczasem Kodeks cywilny zawiera przepis, który w określonych okolicznościach pozwala podważyć nawet wyraźne wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego.
Kupiłeś mieszkanie z drugiej ręki? Problemy mogą ujawnić się dopiero po kilku miesiącach
Podczas oglądania nieruchomości trudno zweryfikować stan wszystkich instalacji, izolacji przeciwwilgociowej czy elementów konstrukcyjnych budynku. Szczególnie gdy mieszkanie zostało niedawno odświeżone i na pierwszy rzut oka nie wymaga żadnych nakładów finansowych.
Problemy mogą pojawić się dopiero po rozpoczęciu sezonu grzewczego, intensywnych opadach deszczu lub podczas pierwszego większego remontu. Nowy właściciel odkrywa wówczas zawilgocone ściany, pleśń, uszkodzone przewody elektryczne, nieszczelne instalacje wodne lub inne usterki, których nie można było łatwo zauważyć przed zakupem.
W takiej sytuacji nie zawsze musi pokrywać koszty naprawy z własnej kieszeni. Przepisy przewidują odpowiedzialność sprzedającego również w przypadku nieruchomości kupowanych na rynku wtórnym.
Sprzedający może odpowiadać przez pięć lat
Podstawą dochodzenia roszczeń jest rękojmia za wady nieruchomości, uregulowana w Kodeksie cywilnym.
Zgodnie z art. 568 § 1 sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia jej wydania kupującemu.
Nie chodzi wyłącznie o nowe mieszkania kupowane od deweloperów. Przepisy dotyczą również sprzedaży nieruchomości pomiędzy osobami prywatnymi, o ile odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie została skutecznie ograniczona lub wyłączona.
Istotne jest również to, czy wada lub jej przyczyna istniała już w momencie przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Sprzedający nie odpowiada automatycznie za każdą awarię, która wystąpi w mieszkaniu w ciągu kolejnych pięciu lat.
Ten zapis w akcie notarialnym może okazać się bezskuteczny
W umowach sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym można spotkać postanowienia, zgodnie z którymi kupujący zna stan techniczny nieruchomości i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. Niekiedy strony decydują się również na całkowite wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi.
W transakcjach pomiędzy osobami prywatnymi takie wyłączenie jest co do zasady dopuszczalne. Istnieje jednak niezwykle istotny wyjątek.
Art. 558 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi:
Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym.
Oznacza to, że nawet podpisanie aktu notarialnego zawierającego wyraźne wyłączenie rękojmi nie musi pozbawiać nowego właściciela możliwości dochodzenia roszczeń.
Jeżeli sprzedający wiedział o wadzie i celowo podejmował działania zmierzające do jej ukrycia, może ponosić odpowiedzialność pomimo zapisów zawartych w umowie.
Świeżo pomalowane ściany mogą mieć znaczenie w sporze
Podstępne zatajenie wady może polegać między innymi na zamalowaniu śladów zawilgocenia w celu ich ukrycia, zasłonięciu zagrzybionych ścian zabudową, zamaskowaniu pęknięć konstrukcyjnych czy świadomym przekazaniu kupującemu nieprawdziwych informacji o stanie instalacji.
Samo odmalowanie mieszkania przed sprzedażą nie jest oczywiście dowodem oszustwa. Konieczne jest wykazanie okoliczności świadczących o świadomym ukrywaniu problemu.
Znaczenie mogą mieć wcześniejsze zgłoszenia awarii do administracji budynku, dokumentacja remontowa, wiadomości wymieniane ze sprzedającym, zeznania świadków oraz opinie rzeczoznawców.
Jeżeli okaże się, że poprzedni właściciel wielokrotnie zgłaszał problem z przeciekającą instalacją, a przed sprzedażą zapewniał kupującego, że mieszkanie nie ma żadnych usterek, może to mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu.
Można domagać się zwrotu części pieniędzy za mieszkanie
Kupujący, któremu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, może w zależności od okoliczności domagać się:
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usunięcia wady,
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obniżenia ceny nieruchomości,
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odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna,
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naprawienia określonych szkód na zasadach przewidzianych przez przepisy.
W przypadku mieszkań szczególnie istotne jest uprawnienie do obniżenia ceny. Wysokość obniżki powinna odpowiadać proporcji pomiędzy wartością nieruchomości z wadą a wartością nieruchomości bez tej wady.
Jeżeli mieszkanie zostało kupione za 800 tys. zł, a ujawnione problemy techniczne znacząco obniżają jego wartość, przedmiotem sporu mogą być nawet dziesiątki tysięcy złotych.
Kwota roszczenia nie musi jednak automatycznie odpowiadać kosztom remontu. W wielu przypadkach konieczne będzie sporządzenie profesjonalnej wyceny.
Nawet upływ pięciu lat nie zawsze zamyka sprawę
Kodeks cywilny przewiduje jeszcze jedno istotne zabezpieczenie dla kupujących.
Zgodnie z art. 568 § 6 upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedający podstępnie zataił wadę.
Oznacza to, że w szczególnych okolicznościach roszczenia mogą być dochodzone również wtedy, gdy ukryty problem zostanie odkryty po upływie pięciu lat od wydania nieruchomości.
Nie oznacza to jednak bezterminowej odpowiedzialności sprzedającego. Nadal należy uwzględnić terminy dotyczące wykonywania poszczególnych uprawnień oraz przedawnienia roszczeń.
Odkryłeś wadę mieszkania? Nie rozpoczynaj od razu remontu
Jednym z największych błędów po ujawnieniu ukrytej wady może być natychmiastowe usunięcie wszystkich jej śladów bez wcześniejszego zabezpieczenia dowodów.
Przed rozpoczęciem prac warto wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną, nagrać filmy, zamówić opinię specjalisty i wystąpić do administracji budynku o informacje dotyczące wcześniejszych awarii.
Następnie należy poinformować sprzedającego na piśmie o ujawnionej wadzie i przedstawić swoje żądania. Warto zachować potwierdzenie doręczenia korespondencji.
Jeżeli usterka stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa budynku, nie należy jednak odkładać koniecznych napraw wyłącznie ze względu na zabezpieczenie dowodów.
W Warszawie stawką mogą być ogromne pieniądze
Przy wysokich cenach nieruchomości w Warszawie i innych dużych miastach konsekwencje zakupu mieszkania z poważnymi wadami technicznymi mogą być wyjątkowo dotkliwe.
Kupujący, który przeznaczył oszczędności życia na wkład własny i zaciągnął wieloletni kredyt hipoteczny, może zostać zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wymianą instalacji, osuszaniem ścian czy usuwaniem grzyba.
Warto pamiętać, że podpisanie aktu notarialnego nie legalizuje świadomego ukrywania wad nieruchomości. W określonych przypadkach odpowiedzialność finansowa nadal może spoczywać na poprzednim właścicielu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.