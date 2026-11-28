Alert RCB w Polsce. Podniesiono gotowość obrony powietrznej
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert do mieszkańców części wschodniej Polski. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy terenów objętych ostrzeżeniem powinni oczekiwać dalszych komunikatów służb.
Pilny alert RCB. Mieszkańcy otrzymują wiadomości SMS
W sobotę wieczorem, 28 listopada 2026 roku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało komunikat dotyczący sytuacji bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
Do mieszkańców części województwa lubelskiego skierowano wiadomości SMS z ostrzeżeniem.
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Alert RCB obejmuje 11 powiatów i miast na prawach powiatu
Ostrzeżenie zostało skierowane do osób przebywających na terenie następujących obszarów województwa lubelskiego:
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powiat włodawski,
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powiat łęczyński,
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powiat świdnicki,
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Chełm,
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powiat chełmski,
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powiat krasnostawski,
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powiat hrubieszowski,
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Zamość,
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powiat zamojski,
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powiat tomaszowski,
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powiat biłgorajski.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało również mapę przedstawiającą obszar objęty ostrzeżeniem.
Polska podniosła gotowość obrony powietrznej
W związku z rosyjskimi działaniami militarnymi na terytorium Ukrainy podniesiono gotowość polskiego systemu obrony powietrznej.
Sytuacja jest monitorowana. W opublikowanym komunikacie RCB nie poinformowano o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ani o konieczności ewakuacji mieszkańców.
Służby apelują natomiast o oczekiwanie na kolejne informacje.
Czy alert RCB obejmuje Warszawę i Mazowsze?
W opublikowanym komunikacie nie wymieniono Warszawy ani żadnego powiatu województwa mazowieckiego. Ostrzeżenie dotyczy obecnie wskazanej części województwa lubelskiego.
Mieszkańcy powinni śledzić oficjalne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.