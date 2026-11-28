Parkujesz samochód pod blokiem lub w garażu? Wystarczy, że zostawisz po sobie ten ślad. Administracja może wystawić Ci rachunek
Właściciele samochodów parkujący na osiedlowych parkingach i w garażach podziemnych powinni zwrócić uwagę na stan techniczny swoich pojazdów. Nawet pozornie niewielka usterka może doprowadzić do interwencji służb, konieczności specjalistycznego czyszczenia posadzki, a w skrajnych przypadkach do czasowego wyłączenia części garażu z użytkowania. Zarządca nieruchomości może następnie wystąpić do osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody o zwrot poniesionych kosztów. Nie zawsze skończy się więc na wizycie u mechanika.
Zostawiasz samochód w garażu podziemnym? Sprawdź, co znajduje się pod pojazdem
Garaże podziemne stały się standardem w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. W Warszawie i innych dużych miastach korzystają z nich setki tysięcy kierowców. Wielu właścicieli samochodów nie zastanawia się jednak nad konsekwencjami nawet niewielkich wycieków płynów eksploatacyjnych.
Plama oleju silnikowego, paliwa, płynu hamulcowego czy chłodniczego może stanowić zagrożenie dla innych użytkowników nieruchomości. Substancje te mogą powodować poślizg, uszkadzać powłokę posadzki, a w przypadku paliwa stwarzać również zagrożenie pożarowe.
Szczególnie problematyczne są wycieki w zamkniętych halach garażowych, gdzie parkuje jednocześnie kilkadziesiąt lub kilkaset samochodów.
Jeżeli administracja stwierdzi zagrożenie, może podjąć działania zmierzające do jego usunięcia. W zależności od rodzaju substancji i rozmiaru wycieku konieczne może być wezwanie wyspecjalizowanej firmy, a w sytuacji rzeczywistego zagrożenia również straży pożarnej.
Administracja może ustalić, do kogo należy samochód
Wiele współczesnych osiedli wyposażonych jest w monitoring obejmujący wjazdy do garaży, ciągi komunikacyjne oraz miejsca postojowe. Administracja może również dysponować informacjami dotyczącymi użytkowników poszczególnych stanowisk parkingowych.
Jeżeli pod samochodem regularnie pojawiają się plamy oleju, zarządca może zwrócić się do właściciela lub użytkownika pojazdu z żądaniem usunięcia zanieczyszczenia oraz podjęcia działań zapobiegających kolejnym wyciekom.
Problem pojawia się wówczas, gdy kierowca ignoruje wezwania, a substancja rozprzestrzenia się po garażu, uszkadza nawierzchnię lub jest roznoszona przez koła innych samochodów.
W takiej sytuacji zwykłe umycie podłogi może okazać się niewystarczające.
Zarządca może domagać się zwrotu kosztów. Podstawą jest Kodeks cywilny
Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego osoba, która ze swojej winy wyrządziła drugiemu szkodę, jest zobowiązana do jej naprawienia.
Jeżeli właściciel lub użytkownik samochodu doprowadził do zanieczyszczenia albo uszkodzenia posadzki, a zarządca poniósł uzasadnione wydatki związane z usunięciem skutków zdarzenia, może powstać podstawa do dochodzenia odszkodowania.
W zależności od okoliczności rachunek może obejmować:
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zastosowanie specjalistycznych środków chemicznych,
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wykorzystanie sorbentów pochłaniających substancje ropopochodne,
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pracę wyspecjalizowanej firmy sprzątającej,
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zagospodarowanie zanieczyszczonych materiałów,
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naprawę uszkodzonej powłoki posadzki,
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inne uzasadnione wydatki związane z usunięciem szkody.
Nie istnieje jednak jedna ogólnopolska stawka za pozostawienie plamy oleju w garażu. Zarządca powinien wykazać podstawę odpowiedzialności oraz wysokość dochodzonych kosztów.
Samo ustalenie właściciela samochodu nie przesądza automatycznie o jego odpowiedzialności w każdej sytuacji.
Do garażu może zostać wezwana straż pożarna
Szczególnie niebezpieczne są wycieki benzyny i innych substancji łatwopalnych. W zamkniętym pomieszczeniu ich opary mogą stwarzać poważne zagrożenie.
Jeżeli istnieje ryzyko pożaru, wybuchu lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, administracja, ochrona albo osoby korzystające z garażu mogą powiadomić służby ratunkowe.
W zależności od sytuacji strażacy mogą zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji i podjąć działania związane z neutralizacją zagrożenia.
Nie oznacza to jednak, że właściciel samochodu automatycznie otrzyma rachunek za przyjazd Państwowej Straży Pożarnej. Czym innym jest interwencja ratownicza, a czym innym dochodzenie kosztów późniejszego czyszczenia lub naprawy garażu.
Nawet własne miejsce parkingowe nie chroni przed odpowiedzialnością
Niektórzy kierowcy wychodzą z założenia, że skoro wykupili miejsce postojowe, mogą korzystać z niego w dowolny sposób. Tymczasem prawo do korzystania ze stanowiska parkingowego nie oznacza prawa do niszczenia infrastruktury budynku ani stwarzania zagrożenia dla pozostałych mieszkańców.
Hala garażowa może stanowić odrębny lokal będący przedmiotem współwłasności lub część nieruchomości wspólnej. Niezależnie od przyjętego rozwiązania prawnego użytkownicy powinni korzystać z niej w sposób nienaruszający praw innych osób.
Regulaminy garaży często zabraniają wykonywania napraw mechanicznych, wymiany oleju, przechowywania materiałów łatwopalnych oraz pozostawiania zanieczyszczeń.
Naruszenie regulaminu nie oznacza automatycznie możliwości nałożenia dowolnej kary finansowej. Nie wyklucza jednak dochodzenia odszkodowania za rzeczywiście wyrządzoną szkodę.
Czy za szkodę może zapłacić ubezpieczyciel?
Właściciele pojazdów powinni pamiętać o jeszcze jednej możliwości. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również określone szkody powstałe podczas zatrzymania, postoju i garażowania samochodu.
Podstawą jest art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
Jeżeli wyciek z pojazdu spowodował szkodę w mieniu należącym do innej osoby lub podmiotu, w określonych okolicznościach może ona zostać objęta ochroną ubezpieczeniową.
Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej oceny. Znaczenie mają między innymi przyczyna wycieku, charakter szkody oraz związek zdarzenia z użytkowaniem pojazdu.
Po otrzymaniu żądania zapłaty od administracji warto więc skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.
Dostałeś rachunek od spółdzielni? Masz prawo żądać wyjaśnień
Jeżeli administracja obciąży kierowcę kosztami czyszczenia garażu, zainteresowany powinien poprosić o przedstawienie dokumentacji zdarzenia, podstawy prawnej roszczenia oraz kalkulacji poniesionych wydatków.
Istotne mogą być faktury za wykonane usługi, zdjęcia zanieczyszczenia, protokoły interwencji oraz dokumentacja potwierdzająca źródło wycieku.
Zarządca nie powinien ustalać wysokości odszkodowania w sposób dowolny. Dochodzona kwota powinna pozostawać w związku z rzeczywiście powstałą szkodą i uzasadnionymi kosztami jej usunięcia.
Kierowcy powinni regularnie zaglądać pod samochód
Zauważenie plamy pod pojazdem powinno skłonić właściciela do sprawdzenia stanu technicznego samochodu. Nie każda ciecz oznacza awarię. Przykładowo czysta woda pojawiająca się pod samochodem podczas pracy klimatyzacji jest zazwyczaj naturalnym zjawiskiem.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku oleju, paliwa czy płynu chłodniczego.
Jeżeli doszło do wycieku niebezpiecznej substancji, należy powiadomić administrację i nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia. W przypadku wycieku paliwa i zagrożenia pożarowego należy oddalić się w bezpieczne miejsce i powiadomić służby ratunkowe.
Szybka reakcja może uchronić kierowcę nie tylko przed kosztowną awarią samochodu, ale również przed koniecznością pokrycia kosztów naprawy infrastruktury całego budynku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.