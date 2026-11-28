Masz mieszkanie własnościowe w bloku? Możesz zapłacić tylko 1 proc. należności. Wielu Polaków nie wie, że wystarczy złożyć wniosek
Właściciele mieszkań w Warszawie oraz innych polskich miastach mogą mieć do uregulowania należności związane z gruntem znajdującym się pod ich budynkiem. W niektórych przypadkach zobowiązania sięgają tysięcy, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Istnieje jednak przepis, który pozwala określonym grupom właścicieli obniżyć należność aż o 99 proc. Co szczególnie istotne, z preferencyjnego rozliczenia można skorzystać również kilka lat po nabyciu własności gruntu. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z przysługującego im uprawnienia.
Właściciele mieszkań mogą nadal mieć zobowiązania wobec urzędu
Od 1 stycznia 2019 roku grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym i zabudowane na cele mieszkaniowe zostały co do zasady przekształcone we własność. Dla milionów Polaków oznaczało to istotną zmianę statusu prawnego posiadanych nieruchomości.
Nie oznaczało jednak całkowitego zniesienia należności. Właściciele zostali zasadniczo zobowiązani do wnoszenia opłaty przekształceniowej przez 20 lat. W przypadku nieruchomości objętych przekształceniem w 2019 roku standardowy okres płatności kończy się w 2038 roku.
Istnieje jednak możliwość wcześniejszego uregulowania całego zobowiązania. Właśnie wtedy właściciele mogą skorzystać z bonifikat, których wysokość w określonych przypadkach sięga aż 99 proc.
Zamiast kilkudziesięciu tysięcy złotych wystarczy zapłacić kilkaset
Mechanizm przewidziany przez ustawodawcę pozwala niektórym właścicielom nieruchomości na jednorazową spłatę pozostałego zobowiązania z ogromną zniżką.
Podstawą prawną jest art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Co szczególnie istotne, w przypadku spełnienia ustawowych warunków właściwy organ ma obowiązek udzielić bonifikaty na wniosek zainteresowanej osoby. Nie jest to zatem uznaniowa decyzja urzędnika.
Skala możliwych oszczędności jest ogromna.
|Pozostała należność
|Do zapłaty po bonifikacie 99 proc.
|5000 zł
|50 zł
|10 000 zł
|100 zł
|15 000 zł
|150 zł
|20 000 zł
|200 zł
|30 000 zł
|300 zł
|50 000 zł
|500 zł
Po dokonaniu jednorazowej spłaty właściciel nie musi już ponosić kolejnych rocznych opłat przekształceniowych.
Te osoby mogą skorzystać z gigantycznej bonifikaty
Ustawodawca przewidział szczególnie korzystne warunki między innymi dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, członków rodzin wielodzietnych, określonych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz ofiar represji wojennych i powojennych.
Podstawowym warunkiem jest wykorzystywanie nieruchomości wyłącznie na własne potrzeby mieszkaniowe.
Co ciekawe, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że osoby należące do rodzin wielodzietnych nie muszą posiadać fizycznej Karty Dużej Rodziny. Istotne jest spełnienie ustawowych kryteriów uprawniających do jej otrzymania.
Z bonifikaty mogą również skorzystać osoby, które uzyskały odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności już po przekształceniu gruntu.
W Warszawie obowiązują wyjątkowo korzystne zasady
Stolica należy do miast, które zdecydowały się na wprowadzenie szczególnie wysokich bonifikat związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego.
Warszawskie przepisy przewidują dla uprawnionych właścicieli bonifikaty wynoszące 98 lub 99 proc. Wysokość preferencji zależy od spełnienia określonych warunków.
Właściciele mieszkań, którzy nadal ponoszą opłaty przekształceniowe, mogą wystąpić o wcześniejsze rozliczenie należności za pozostały okres.
Informacje dotyczące nieruchomości, formularze oraz zasady składania dokumentów dostępne są na specjalnej stronie internetowej warszawskiego ratusza.
Jesteś emerytem lub masz niskie dochody? Sprawdź jeszcze jeden przepis
Osoby, których nieruchomości nadal pozostają w użytkowaniu wieczystym, mogą skorzystać z innego rodzaju preferencji.
Art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje 50-procentową bonifikatę od opłaty rocznej dla osób spełniających kryterium dochodowe.
Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok.
Nieruchomość musi być przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Z rozwiązania tego mogą korzystać między innymi emeryci, renciści oraz osoby osiągające niższe dochody. Konieczne jest jednak złożenie wniosku i udokumentowanie swojej sytuacji finansowej.
Sam wiek emerytalny nie daje automatycznie prawa do bonifikaty.
Dostałeś pismo z urzędu? Sprawdź datę jego doręczenia
Warszawski ratusz zwraca uwagę na dwa istotne terminy dotyczące osób, które otrzymały zaświadczenie o przekształceniu po 30 listopada 2019 roku.
Pierwszy wynosi dwa miesiące od otrzymania zaświadczenia i dotyczy zgłoszenia zamiaru jednorazowego uregulowania należności. Drugi obejmuje dwa miesiące od otrzymania informacji o wysokości opłaty na jej wniesienie.
Dochowanie tych terminów pozwala zachować korzystne rozliczenie według podstawy obowiązującej w 2019 roku.
Przekroczenie terminu nie oznacza jednak automatycznie utraty prawa do wcześniejszej spłaty. Zamiar jej dokonania można zgłosić w dowolnym momencie trwania obowiązku płatności, jednak wysokość należności może zostać obliczona na innych zasadach.
Urząd podwyższył opłatę? Nie zawsze musisz zaakceptować nową wysokość
Właściciele powinni dokładnie przeczytać otrzymane zawiadomienie i ustalić, czy dotyczy ono waloryzacji opłaty przekształceniowej, czy aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.
Opłata przekształceniowa może być waloryzowana zasadniczo nie częściej niż raz na trzy lata. Mechanizm ten różni się od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, która może wynikać ze zmiany wartości gruntu.
W przypadku aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste zainteresowana osoba ma 30 dni od otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej stawki na złożenie wniosku do samorządowego kolegium odwoławczego.
Przekroczenie terminu może utrudnić zakwestionowanie nowej należności.
Jeden wniosek może pozwolić pozbyć się wieloletniego zobowiązania
Osoby zainteresowane wcześniejszą spłatą powinny skontaktować się z organem, który wydał zaświadczenie o przekształceniu nieruchomości.
W Warszawie w zależności od statusu gruntu może to być właściwy urząd dzielnicy lub Zarząd Mienia Skarbu Państwa.
Do zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do określonej bonifikaty, jeżeli są wymagane.
Urząd powinien przekazać informację o wysokości należności w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Po dokonaniu spłaty powinien natomiast w ciągu 30 dni wydać dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązania.
Następnym krokiem jest złożenie wniosku o wykreślenie roszczenia dotyczącego opłaty przekształceniowej z księgi wieczystej. W przypadku jednorazowej spłaty opłata sądowa wynosi 250 zł.
Warto sprawdzić swoje uprawnienia jeszcze przed dokonaniem kolejnej płatności. W określonych przypadkach można bowiem za stosunkowo niewielką kwotę pozbyć się zobowiązania, które w przeciwnym razie obciążałoby domowy budżet przez wiele kolejnych lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.