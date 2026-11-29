Małe urządzenie za kilkadziesiąt złotych staje się obowiązkowe w domach. Wielu właścicieli wciąż zwleka z zakupem
Można ja kupić za kilkadziesiąt złotych, a w części mieszkań jej montaż jest już obowiązkowy. Właściciele starszych, użytkowanych domów mają czas do 1 stycznia 2030 roku. Osobne wymagania dotyczą czujek czadu: znaczenie ma rodzaj urządzenia grzewczego i pomieszczenie, w którym pracuje. Sam zakup nie wystarczy. Czujka zamontowana w przypadkowym miejscu może nie ostrzec domowników odpowiednio wcześnie.
Przepisy już działają. Dla starszych domów przewidziano późniejszy termin
Obowiązek wprowadziło rozporządzenie MSWiA z 21 listopada 2024 roku, które weszło w życie 23 grudnia tego samego roku. Nowe lokale mieszkalne, które nie były jeszcze użytkowane w tym dniu, powinny mieć czujkę dymu od rozpoczęcia użytkowania. Komenda Główna PSP podaje przykład mieszkania oddanego do użytkowania w styczniu 2025 roku: takie mieszkanie jest już objęte wymogiem. Data 2030 dotyczy lokali użytkowanych jako mieszkalne 23 grudnia 2024 roku.
Wcześniejszy termin przewidziano dla pomieszczeń, w których świadczone są usługi hotelarskie, między innymi pokoi gościnnych, kwater agroturystycznych i apartamentów na krótkotrwały pobyt. Jeśli były użytkowane w takim charakterze 23 grudnia 2024 roku, obowiązek czujki dymu stosuje się od 30 czerwca 2026 roku. Osobno przepisy regulują czujki tlenku węgla w pomieszczeniach ze spalaniem paliw. Przy ocenie terminu trzeba więc sprawdzić zarówno sposób użytkowania lokalu, jak i znajdujące się w nim urządzenia.
|Rodzaj lokalu lub pomieszczenia
|Obowiązek
|Termin
|Nowy lokal mieszkalny, nieużytkowany jeszcze jako mieszkalny 23 grudnia 2024 r.
|Co najmniej jedna czujka dymu
|Od rozpoczęcia użytkowania
|Lokal mieszkalny użytkowany jako taki 23 grudnia 2024 r., także w domu jednorodzinnym
|Co najmniej jedna czujka dymu
|1 stycznia 2030 r.
|Pokój lub jednostka mieszkalna z usługami hotelarskimi, użytkowane w tym charakterze 23 grudnia 2024 r.
|Co najmniej jedna czujka dymu
|Od 30 czerwca 2026 r.
|Pomieszczenie ze spalaniem paliwa w starszym, użytkowanym lokalu mieszkalnym
|Co najmniej jedna czujka CO, z wyjątkami opisanymi poniżej
|1 stycznia 2030 r.
|Pomieszczenie ze spalaniem paliwa w nowym lokalu mieszkalnym, nieużytkowanym jeszcze jako mieszkalny 23 grudnia 2024 r.
|Co najmniej jedna czujka CO, z opisanymi wyjątkami
|Od rozpoczęcia użytkowania
W przypadku istniejących pomieszczeń ze spalaniem paliw w lokalach użytkowych przeznaczonych na pobyt ludzi, objętych rozporządzeniem, wymóg czujki CO obowiązuje od 30 czerwca 2026 roku. Przykładem podawanym przez PSP jest sala restauracyjna z kominkiem. Przepisy przewidują również wyjątek od autonomicznej czujki dymu, gdy dany lokal lub pomieszczenie chroni system sygnalizacji pożarowej albo stałe samoczynne urządzenie gaśnicze. Sama obecność pojedynczej czujki na wspólnej klatce schodowej nie jest równoznaczna z taką ochroną mieszkania.
Kominek i piecyk gazowy mają znaczenie. Są też wyjątki
Czujka dymu i czujka tlenku węgla wykrywają różne zagrożenia. Obowiązek czujki CO dotyczy pomieszczenia, w którym odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, na przykład pokoju z kominkiem albo łazienki z gazowym podgrzewaczem wody z otwartą komorą spalania. Wyjątki obejmują spalanie w urządzeniu z zamkniętą komorą oraz gazowe urządzenia do przygotowywania posiłków. Sama kuchenka gazowa nie powoduje więc powstania tego obowiązku.
Przy kotle gazowym trzeba sprawdzić jego konstrukcję. Kocioł z zamkniętą komorą spalania mieści się w wyjątku wskazanym w rozporządzeniu. Z kolei dom ogrzewany wyłącznie pompą ciepła lub elektrycznie nadal podlega wymaganiu dotyczącym czujki dymu. Pożar może zacząć się od wyposażenia lub instalacji, także w budynku bez komina i kotłowni. Przy planowaniu zakupów warto zatem ustalić osobno, gdzie potrzebne jest wykrywanie dymu, a gdzie również tlenku węgla.
Czujka dymu na suficie. Jedna sztuka to prawne minimum
Najlepszym miejscem na typową czujkę dymu jest środek płaskiego sufitu. Dym wraz z ciepłym powietrzem unosi się i rozchodzi pod sufitem, dlatego przypadkowa półka przy podłodze jest złym wyborem. Kidde w swoich zaleceniach podaje co najmniej 50 cm od ściany przy montażu sufitowym. Dokładne odległości trzeba sprawdzić w instrukcji kupionego modelu, szczególnie przy skosach, belkach i nietypowym układzie pomieszczenia. Rozporządzenie wymaga montażu oraz użytkowania zgodnie z instrukcją producenta.
Co najmniej jedna czujka w lokalu to minimum wynikające z przepisu. W większym domu producent zaleca ochronę na każdej kondygnacji i dodatkowe czujki w sypialniach. Dym z zamkniętego pokoju lub innego piętra może dotrzeć do jednego urządzenia z opóźnieniem. Trzeba również unikać miejsc wskazanych w instrukcji jako niewłaściwe: bezpośredniego sąsiedztwa wentylatora, okna czy źródła pary. Czujka umieszczona zbyt blisko gotowania może wywoływać przypadkowe alarmy.
Czujka czadu: wysokość oczu nie pasuje do każdej sytuacji
Przy czujce CO miejsce montażu zależy od modelu oraz obecności źródła spalania. Kidde zaleca w pomieszczeniu z takim urządzeniem odległość 1-3 m, mierzoną poziomo. Przy montażu na ścianie wskazuje położenie powyżej górnej krawędzi drzwi i okien, z zachowaniem minimum 15 cm od sufitu. Dopuszcza też montaż sufitowy, co najmniej 30 cm od ściany. Te wskazówki trzeba zestawić z instrukcją konkretnej czujki, zamiast przyjmować jedną wysokość dla całego domu.
W pomieszczeniu bez urządzenia spalającego paliwo, na przykład sypialni zabezpieczanej dodatkowo, zalecana jest bliskość strefy oddychania. Producent podaje przykład około 1 m od podłogi w sypialni i około 1,5 m w korytarzu. Wysokość oczu bywa więc odpowiednia, ale nie stanowi uniwersalnej zasady. Czujki nie można zasłonić meblem ani zamknąć w szafce. Do łazienki trzeba dobrać model, którego instrukcja dopuszcza pracę w panującej tam wilgotności. W kotłowni znaczenie ma także słyszalność alarmu w pozostałej części domu.
Kilkadziesiąt złotych wystarczy na podstawową czujkę dymu
Podstawowe urządzenia rzeczywiście mieszczą się w takim budżecie. W sprawdzonym sklepie producenta EMOS detektor dymu GS536-H01 miał cenę 37,30 zł przed rabatem kodowym. Castorama oferowała czujkę dymu El Home SD-13B8 za 52,98 zł. To przykłady cen widocznych 28 listopada 2026 roku. Wyposażenie całego domu może wymagać kilku urządzeń, a czujki czadu i modele łączące funkcje mogą kosztować więcej. Cenę warto porównywać razem z rodzajem zasilania i okresem eksploatacji.
Przed zakupem sprawdź oznaczenia oraz dokumenty. KG PSP wskazuje normę PN-EN 14604 dla czujek dymu i PN-EN 50291-1 dla czujek tlenku węgla. Czujki dymu są wprowadzane na rynek ze znakiem CE, a czujki CO ze znakiem budowlanym B. Powinna być dostępna odpowiednia deklaracja właściwości użytkowych oraz instrukcja po polsku. Sam napis „czujnik gazu” nie określa, że urządzenie wykrywa czad: na opakowaniu trzeba znaleźć wprost informację o tlenku węgla, czyli CO.
Po montażu potrzebny jest test i kontrola zasilania
Po uruchomieniu wykonaj test przewidziany w instrukcji, a później powtarzaj go z częstotliwością zalecaną przez producenta. PSP przypomina o regularnym sprawdzaniu urządzeń, czyszczeniu i reagowaniu na sygnał słabej baterii. Do testowania używa się przeznaczonego do tego przycisku, zgodnie z instrukcją. Nie sprawdzaj czujki płomieniem, dymem z podpalanych przedmiotów ani spalinami. Zapisz datę uruchomienia i przewidziany termin wymiany urządzenia, ponieważ wymiana baterii nie przedłuża bez końca żywotności sensora.
Warszawska straż pożarna w październikowej kampanii przypomniała, że czujka CO nie zastępuje przeglądów kominowych i wentylacyjnych. Zaapelowała o właściwe utrzymanie urządzeń i wskazała, że strażacy są gotowi pomagać seniorom w montażu oraz wymianie baterii. Warto więc wcześniej ustalić, czy starszy członek rodziny poradzi sobie z obsługą czujki i usłyszy jej alarm. Urządzenie schowane w pudełku albo wyłączone z powodu rozładowanej baterii nie zapewnia ochrony.
Co zrobić, gdy czujka uruchomi alarm?
Przy alarmie wskazującym pożar lub czad najważniejsze jest natychmiastowe ostrzeżenie domowników i opuszczenie zagrożonego miejsca, a następnie wezwanie pomocy pod numerem 112. Przy podejrzeniu obecności CO nie czekaj na jakikolwiek zapach, bo tlenek węgla jest bezwonny i niewidoczny. Do budynku wracaj dopiero po potwierdzeniu bezpieczeństwa przez służby. Przed montażem omów z rodziną drogę wyjścia i znaczenie sygnałów urządzenia, żeby podczas rzeczywistego alarmu nie szukać instrukcji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.