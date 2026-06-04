GIS wydał pilne ostrzeżenie. Nie używaj tej szklanki, wykryto niebezpieczne substancje
Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące szklanki sprzedawanej w sieci KiK. Kontrola wykazała migrację ołowiu i kadmu z obrzeża produktu, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. GIS apeluje, aby nie używać wskazanej partii szklanek do spożywania napojów ani żywności, a dystrybutor rozpoczął już wycofywanie produktu ze sprzedaży.
GIS wydał pilne ostrzeżenie. Nie używaj tej szklanki do picia, wykryto niebezpieczne substancje
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed używaniem jednej z partii szklanek sprzedawanych w Polsce. Kontrola wykazała migrację ołowiu i kadmu z obrzeża produktu, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Dystrybutor rozpoczął już wycofywanie produktu ze sprzedaży.
Niepokojące wyniki kontroli sanitarnej
Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wykryciu nieprawidłowości w wyrobie przeznaczonym do kontaktu z żywnością. Badania przeprowadzone podczas kontroli urzędowej wykazały migrację dwóch metali ciężkich – ołowiu i kadmu – z obrzeża szklanki.
Substancje te nie powinny przedostawać się do żywności ani napojów w ilościach przekraczających dopuszczalne normy. Właśnie dlatego GIS zdecydował się opublikować publiczne ostrzeżenie dla konsumentów.
Którego produktu dotyczy komunikat?
Ostrzeżenie dotyczy produktu:
Nazwa produktu: Szklanka
Numer partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003
Dystrybutor w Polsce: KIK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21A, Wrocław
Kraj pochodzenia: Chiny
GIS apeluje do klientów, aby sprawdzili zakupione produkty i zwrócili uwagę na oznaczenia znajdujące się na opakowaniach.
Dlaczego ołów i kadm są niebezpieczne?
Ołów i kadm należą do grupy metali ciężkich, które mogą negatywnie wpływać na organizm człowieka. Długotrwałe narażenie na ich działanie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Ołów jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci oraz kobiet w ciąży. Może wpływać na układ nerwowy, rozwój organizmu oraz funkcjonowanie wielu narządów.
Kadm z kolei może kumulować się w organizmie przez lata. Nadmierna ekspozycja wiązana jest między innymi z uszkodzeniem nerek, problemami kostnymi oraz zaburzeniami funkcjonowania organizmu.
Choć jednorazowy kontakt nie musi oznaczać zagrożenia, produkty mające kontakt z żywnością muszą spełniać bardzo rygorystyczne normy bezpieczeństwa.
Produkt jest wycofywany ze sprzedaży
Dystrybutor produktu podjął decyzję o wycofaniu wskazanej partii ze sprzedaży. Obecnie trwają również ustalenia dotyczące badań przeprowadzonych przed wprowadzeniem produktu na rynek.
Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje cały proces wycofania oraz współpracuje z przedstawicielami firmy odpowiedzialnej za dystrybucję produktu w Polsce.
To standardowa procedura stosowana w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko, że produkt może nie spełniać wymagań bezpieczeństwa.
Warszawa: klienci powinni sprawdzić swoje zakupy
Szklanki sprzedawane przez sieć KiK są dostępne również w sklepach działających na terenie Warszawy i okolic. Oznacza to, że produkt objęty ostrzeżeniem mógł trafić do mieszkańców stolicy.
Osoby, które kupowały wyposażenie kuchni lub akcesoria gospodarstwa domowego w ostatnich miesiącach, powinny sprawdzić oznaczenia posiadanych produktów.
Jeżeli numer partii zgadza się z komunikatem GIS, produkt nie powinien być używany do spożywania napojów ani żywności.
GIS wydał jednoznaczne zalecenie
W komunikacie opublikowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny zalecenie dla konsumentów jest bardzo jasne.
Nie należy używać szklanek wskazanych w ostrzeżeniu do spożywania żywności ani napojów.
W przypadku wątpliwości dotyczących produktu warto skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą lub sprawdzić informacje publikowane przez GIS.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź numer partii jeszcze dziś
– sprawdź, czy posiadasz szklankę objętą komunikatem GIS;
– zweryfikuj numer partii znajdujący się na opakowaniu;
– nie używaj produktu do picia ani kontaktu z żywnością;
– śledź komunikaty GIS dotyczące wycofywanych produktów;
– w razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.
Komunikaty dotyczące wyrobów mających kontakt z żywnością są publikowane po to, aby ograniczyć ryzyko dla konsumentów. W tym przypadku GIS zaleca całkowite zaprzestanie używania wskazanej partii produktu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.