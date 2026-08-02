Gofr nad polskim morzem kosztuje tyle, co obiad w warszawskiej restauracji
Suchy gofr lub z cukrem pudrem to wciąż wydatek rzędu 9-11 zł, ale wersja z bitą śmietaną, owocami i polewą czekoladową w najpopularniejszych kurortach potrafi kosztować tyle, co danie obiadowe w restauracji. Znaczna część turystów wyjeżdżających nad Bałtyk to mieszkańcy stolicy – z Warszawy Zachodniej i Warszawy Centralnej kursują latem bezpośrednie pociągi Kolei Mazowieckich do Kołobrzegu i Mielna, a Bałtyk od lat pozostaje najczęściej wybieranym krajowym kierunkiem wakacyjnym warszawiaków.
Im bliżej plaży, tym drożej – to zjawisko ma nazwę
Rozrzut cen między suchym gofrem a wersją z pełnym zestawem dodatków nie jest przypadkowy i ma swój mechanizm. Jak wyjaśniła ekonomistka dr Justyna Osuch-Mallett z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w rozmowie z portalem Wprost, za wysokimi rachunkami stoi tak zwana ekonomia deptaka – im bliżej linii brzegowej i głównych szlaków spacerowych, tym szybciej rosną ceny. Nadmorski biznes gastronomiczny działa w krótkim, kilkutygodniowym sezonie, więc lokale starają się zarobić najwięcej właśnie wtedy, gdy ruch turystyczny jest największy. Ekspertka zwraca też uwagę, że dania uznawane kiedyś za standardowe, jak dorsz z frytkami, awansowały w tym mechanizmie do kategorii posiłków premium, podobnie jak wcześniej stało się to z krewetkami.
Skala tego zjawiska widoczna jest w zestawieniu z innymi produktami z nadmorskiego menu. Filet z dorsza kosztuje obecnie około 20 zł za 100 gramów, a cały zestaw z frytkami i surówką sięga 100 zł. Kilogram dorsza w najdroższej z monitorowanych miejscowości, Pogorzelicy, osiągnął w tym sezonie 250 zł, podczas gdy w innych kurortach ta sama ryba kosztuje o ponad 100 zł mniej. Dodajmy do tego, że od 2020 roku na Bałtyku obowiązuje zakaz ukierunkowanych połowów dorsza, utrzymany również w 2026 roku – nawet przypadkowo złowionej ryby nie wolno zatrzymać. Dorsz podawany w nadmorskich smażalniach nigdy więc nie pochodzi z Bałtyku, tylko z importu, najczęściej z Atlantyku lub Morza Północnego. Kontrole IJHARS pokazują też coś innego: pod nazwą „dorsz” na talerz trafia czasem zupełnie inna ryba – najczęściej czarniak, zwany „dorszem czarnym”, rzadziej plamiak, witlinek czy mintaj. To także zdrowe i smaczne ryby, ale nie dorsz.
Gałka lodów to wydatek 7-9 zł, a porcja lodów włoskich w zależności od rozmiaru od 6 do 15 zł. Z badania „Wakacyjny Portfel Polaków 2026”, zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich, wynika, że obiad dla rodziny 2+2 nad Bałtykiem kosztuje już średnio 322 zł, czyli około 18 zł więcej niż rok wcześniej, a tygodniowy pobyt może zbliżyć się do 10 tys. zł.
Inspektorzy sprawdzili bitą śmietanę. Nie zawsze była tym, za co ją podawano
Wysoka cena to jedna strona problemu, druga dotyczy tego, czy klient rzeczywiście dostaje to, za co płaci. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, działająca na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, opublikowała 16 lipca 2026 roku wyniki ogólnopolskiej kontroli, którą objęto 73 kawiarnie i inne stacjonarne punkty sprzedaży gofrów, rurek z kremem i ciastek. Inspektorzy sprawdzali skład produktów, ich oznakowanie oraz zgodność z informacjami przekazywanymi klientom przy zamówieniu. Wyniki pokazały, że popularna „bita śmietana” nie zawsze była tym, za co ją podawano sprzedawcy.
Osobnym obowiązkiem, niezależnym od jakości samego produktu, jest sposób informowania o cenie. Ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 168) nakłada na przedsiębiorstwa gastronomiczne obowiązek wywieszenia czytelnego cennika w miejscu ogólnodostępnym dla klientów, wewnątrz lub na zewnątrz lokalu, w pobliżu drzwi wejściowych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 2776) doprecyzowuje, że ceny potraw muszą pozwalać na jednoznaczne porównanie, a przy sprzedaży na wagę lub sztuki – również określać ich ilość. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna do 20 000 zł, a przy naruszeniach powtarzających się co najmniej trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy – do 40 000 zł. Klient, który zobaczy różnicę między ceną na wywieszce a tą na paragonie, ma prawo żądać sprzedaży po cenie dla siebie korzystniejszej, zgodnie z art. 5 tej ustawy.
Bałtyk wygrywa z zagranicą mimo cen, a Warszawa jeździ tam pociągiem
Wysokie ceny nie odstraszają turystów od wybrzeża, co potwierdzają dane rezerwacyjne z tego sezonu. Z raportu przygotowanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że wśród Polaków wybierających wypoczynek w kraju Bałtyk jest kierunkiem najpopularniejszym, a rzeczywiste rezerwacje potwierdzają te deklaracje – według danych Travelist.pl co druga wakacyjna rezerwacja w sezonie 2026 dotyczy pobytu nad morzem, co oznacza wzrost o 17% względem roku poprzedniego. Dla mieszkańców stolicy dojazd nad polskie wybrzeże od lat ułatwiają sezonowe połączenia Kolei Mazowieckich, które kursują z Warszawy bezpośrednio do nadmorskich kurortów w okresie wakacyjnym, bez konieczności przesiadki.
Ten sam mechanizm ekonomii deptaka, który podbija ceny gofrów przy promenadzie, działa też na korzyść turysty gotowego przejść kilkaset metrów dalej od linii brzegowej. Lokale oddalone od głównych deptaków i plaż oferują zwykle te same produkty w cenach zbliżonych do tych sprzed sezonu, bo nie płacą tak wysokiego czynszu za lokalizację i nie liczą na jednorazowego klienta, który nie wróci. Praktyczna zasada, o której przypominają sami stali bywalcy wybrzeża, sprowadza się do jednego ruchu: sprawdzenia cennika przed złożeniem zamówienia, a nie po otrzymaniu rachunku, i to jest jedyne zabezpieczenie, jakie realnie działa przy zmiennych, sezonowych cenach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.