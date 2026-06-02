Gotówka do ręki, a nie żaden bon. Mało znany przepis w systemie kaucyjnym staje po stronie klienta

Wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce wywołuje sporo emocji i pytań, zarówno po stronie konsumentów, jak i przedsiębiorców. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii jest forma zwrotu pieniędzy za puste opakowania. Prawo w tej materii chroni kupujących w sposób bezwzględny, klient ma pełne prawo domagać się twardej waluty.

Vouchery tylko za zgodą klienta. Co mówią przepisy? Wielu konsumentów błędnie zakłada, że oddając puste butelki czy puszki do sklepu, jest skazanych na odbiór kuponów rabatowych, które można zrealizować wyłącznie w danej sieci handlowej. Rzeczywistość prawna wygląda zupełnie inaczej. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce opakowaniami, pobierana kaucja traktowana jest jako depozyt o charakterze pełnego i bezwarunkowego zwrotu finansowego. W praktyce oznacza to, że każda placówka handlowa uczestnicząca w zbiórce ma prawny i bezwzględny obowiązek wypłaty fizycznej gotówki, jeśli tylko konsument wyrazi takie życzenie. Pomniejszenie rachunku za bieżące zakupy czy wydanie bonu jest w pełni legalne, ale może funkcjonować wyłącznie jako opcja dobrowolna (fakultatywna), a nie jako sztywny ekwiwalent narzucany przez sprzedawcę. Urzędnicy i operatorzy apelowali do menedżerów handlu o rzetelne przeszkolenie personelu w tym zakresie, by lęk przed nowymi obowiązkami lub niewiedza sprzedawców nie generowały niepotrzebnych spięć z klientami przy kasach.

Nowy podatek czy depozyt? Co dzieje się z porzuconymi środkami? Wokół reformy narosło mnóstwo mitów, a najpopularniejszym z nich jest określanie kaucji mianem kolejnej daniny publicznej uderzającej w finanse obywateli. Operator systemu „PolKa – Polska Kaucja” jednoznacznie wyjaśnia, że środki te nie zasilają bezpośrednio budżetu państwa, lecz krążą w zamkniętym obiegu finansowym między klientem, punktem sprzedaży a operatorem. Celem jest nadanie odpadom realnej wartości rynkowej, by przestały zanieczyszczać środowisko. Statystyki pokazują, że system działa – w pierwszych miesiącach zebrano już 520 milionów opakowań. Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy konsument wyrzuci butelkę i nie zgłosi się po odbiór swoich pieniędzy? Każda taka porzucona złotówka podlega rygorystycznemu rozliczeniu ustawowemu. Te fundusze są przeznaczane na: utrzymanie i rozwój całej infrastruktury technicznej,

finansowanie logistyki oraz funkcjonowanie centrów liczenia surowców,

obsługę platform informatycznych, co pozwala obniżać opłaty dla producentów napojów,

odprowadzenie 23-procentowego podatku VAT do budżetu państwa w imieniu producenta od wartości każdej nieodebranej kaucji.

Mały biznes bez udręki. Tanie terminale zamiast drogich automatów Właściciele mniejszych punktów handlowych często obawiają się, że system kaucyjny zmusi ich do zakupu kosztownych automatów zwrotnych (tzw. zwrotomatów). Operatorzy uspokajają – w mniejszych sklepach w zupełności wystarcza tradycyjna zbiórka ręczna wspierana specjalnymi skanerami. Wielkie maszyny z funkcją biletowania i belowania surowca są dostarczane tylko do dużych marketów o potężnym strumieniu odpadów. Aby zminimalizować biurokrację i ułatwić księgowość w mniejszych placówkach, wdrożono intuicyjne terminale. System automatycznie generuje raporty wolumenowe, a dzięki opcji samofakturowania właściciel nie musi ręcznie wystawiać dokumentów rozliczeniowych. Rozwiązanie to cieszy się dużym uznaniem – już około 24 tysiące małych sklepów przystąpiło do programu całkowicie dobrowolnie, widząc w tym szansę na przyciągnięcie nowych klientów. Logistyka jest elastyczna: odbiór surowca następuje już od poziomu czterech worków w ciągu 48 godzin, a szybkie przelewy zwrotne zapobiegają zamrażaniu kapitału obrotowego detalistów. Zestawienie procedur operacyjnych w małych sklepach oraz przedsiębiorstwach Obszar zarządzania kaucją Rozwiązania dla małych sklepów (detal) Rozwiązania dla biur i firm (HoReCa / korporacje) Wymagana infrastruktura Zbiórka ręczna, dedykowany skaner i terminal mobilny. Nowoczesne zwrotomaty biurowe poprawiające estetykę stref socjalnych. Uproszczenia księgowe Automatyczne raportowanie i funkcja samofakturowania bez ręcznych dokumentów. Gotowe raporty wolumenowe stanowiące twardy wsad do raportowania CSRD. Odbiór i logistyka surowca Minimum 4 worki, odbiór realizowany w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Pełna obsługa logistyczna, liczenie i transport po stronie operatora PolKa. Przeznaczenie odzyskanych środków Płynny zwrot na konto sklepu w celu ochrony kapitału obrotowego. Zasilenie ZFŚS, projekty prośrodowiskowe dla załogi lub zysk operacyjny.