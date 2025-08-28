Graj w grę. Gdzie? W… Rossmannie

28 sierpnia 2025 13:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Rossmann wystartował z kolejną inicjatywą dla młodych klientów. Pakiet „sztosów” poszerzyliśmy o nową funkcjonalność w aplikacji Rossmann PL. Po dropach i niedawnej premierze pinów stworzonych wspólnie z Natalią Kopiszką przyszedł czas na kolejny krok. Od teraz w Rossmannie można grać w grę.

Fot. Materiały prasowe

W aplikacji Rossmann PL (korzysta z niej 10 mln użytkowników) dostępna jest gra Rossmania, która łączy wizyty w drogeriach stacjonarnych z AR (tj. rozszerzoną rzeczywistością). Klienci po wejściu do swojej drogerii mogą zameldować się w grze i zdobywać Rosski w rozgrywkach opartych o AR. Rossmann zadbał o to, by młodzi się nie nudzili – mogą m.in. zapraszać znajomych do wspólnej zabawy czy zmieniać wygląd swojego awatara. W Rossmanii użytkownicy odkrywają także minigry, które będą regularnie aktualizowane.

Premierze gry towarzyszy emisja wyjątkowego teledysku, który można już oglądać w social mediach Rossmanna i TV. Pokazuje on to, co „Rossek” ma dla młodych: dropy, upominki Rossmann x KOPI oraz grę Rossmania – wszystkie te działania łączą się w jedną opowieść. W klipie występują Tymek i OG Kamka, znani z wcześniejszych odsłon komunikacji stworzonej dla młodych klientów Rossmanna.

