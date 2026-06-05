Grał w hollywoodzkich hitach. Aktor brutalnie zamordowany przed własnym domem

Krwawy dramat wstrząsnął filmowym światem Los Angeles. James Handy, ceniony aktor charakterystyczny znany z takich kinowych przebojów jak „Top Gun: Maverick”, „Jumanji” czy „Arachnofobia”, został brutalnie zamordowany przed swoim domem. Mężczyzna odszedł w wieku 81 lat, a głównym podejrzanym o dokonanie tej makabrycznej zbrodni jest syn jego życiowej partnerki.

Mrożący krew w żyłach telefon. „Zabiłem człowieka grzechu” Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w środę rano, 3 czerwca. Dyspozytor numeru alarmowego 911 w Los Angeles odebrał niezwykle niepokojące i zagadkowe połączenie telefoniczne. Jak donosi dziennik „Los Angeles Times”, dzwoniący do centrum powiadamiania mężczyzna wypowiedział przerażające słowa: „Właśnie zabiłem człowieka grzechu”. Po natychmiastowym przybyciu policji (LAPD) pod wskazany adres, funkcjonariusze dostrzegli nieprzytomnego Handy’ego leżącego na ziemi bezpośrednio przed budynkiem. Ofiara posiadała głęboką ranę kłutą zlokalizowaną w obrębie klatki piersiowej. Choć ranny 81-latek został błyskawicznie przetransportowany ambulansem medycznym do najbliższego szpitala, lekarze podjęli bezskuteczną walkę o jego życie – obrażenia okazały się śmiertelne.

Zatrzymanie na drodze. Kim jest podejrzany Michael Gledhill? Osobą podejrzaną o odebranie życia aktorowi jest 44-letni Michael Gledhill. Mężczyzna nie próbował uciekać przed sprawiedliwością ani ukrywać się przed śledczymi. Sam z własnej woli zatrzymał nadjeżdżający w pobliżu patrol policyjny i wprost oświadczył mundurowym, że to właśnie jego szukają w związku z tragedią. Z oficjalnych ustaleń policji wynika, że Gledhill oraz jego matka dzielili z aktorem jeden dom w Los Angeles. Kobieta była wieloletnią partnerką życiową Jamesa Handy’ego. Napastnik trafił prosto do celi pod zarzutem morderstwa, a sąd wyznaczył kaucję gwarantującą możliwość wyjścia na wolność na astronomiczną kwotę 2 milionów dolarów.

Szczegóły dotyczące zbrodni w posiadłości Jamesa Handy’ego Poniższa tabela porządkuje najważniejsze parametry i fakty związane z tragicznym incydentem w Kalifornii. Tabela: Zestawienie danych dotyczących zabójstwa aktora (Czerwiec 2026 r.) Kategoria informacji Szczegóły operacyjne i status sprawy Ofiara zbrodni James Handy, lat 81 – amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Data i czas zdarzenia Środa rano, 3 czerwca. Miejsce tragedii Teren przed domem aktora w Los Angeles. Sposób dokonania zabójstwa Głęboka rana kłuta klatki piersiowej. Tożsamość podejrzanego Michael Gledhill, lat 44 – syn życiowej partnerki ofiary. Zarzuty i środki zapobiegawcze Oskarżenie o morderstwo; kaucja w wysokości 2 mln dolarów.