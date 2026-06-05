Grał w hollywoodzkich hitach. Aktor brutalnie zamordowany przed własnym domem

5 czerwca 2026 13:57 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Krwawy dramat wstrząsnął filmowym światem Los Angeles. James Handy, ceniony aktor charakterystyczny znany z takich kinowych przebojów jak „Top Gun: Maverick”, „Jumanji” czy „Arachnofobia”, został brutalnie zamordowany przed swoim domem. Mężczyzna odszedł w wieku 81 lat, a głównym podejrzanym o dokonanie tej makabrycznej zbrodni jest syn jego życiowej partnerki.

flaga usa z napisem pilne
Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Mrożący krew w żyłach telefon. „Zabiłem człowieka grzechu”

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w środę rano, 3 czerwca. Dyspozytor numeru alarmowego 911 w Los Angeles odebrał niezwykle niepokojące i zagadkowe połączenie telefoniczne. Jak donosi dziennik „Los Angeles Times”, dzwoniący do centrum powiadamiania mężczyzna wypowiedział przerażające słowa: „Właśnie zabiłem człowieka grzechu”.

Po natychmiastowym przybyciu policji (LAPD) pod wskazany adres, funkcjonariusze dostrzegli nieprzytomnego Handy’ego leżącego na ziemi bezpośrednio przed budynkiem. Ofiara posiadała głęboką ranę kłutą zlokalizowaną w obrębie klatki piersiowej. Choć ranny 81-latek został błyskawicznie przetransportowany ambulansem medycznym do najbliższego szpitala, lekarze podjęli bezskuteczną walkę o jego życie – obrażenia okazały się śmiertelne.

Zatrzymanie na drodze. Kim jest podejrzany Michael Gledhill?

Osobą podejrzaną o odebranie życia aktorowi jest 44-letni Michael Gledhill. Mężczyzna nie próbował uciekać przed sprawiedliwością ani ukrywać się przed śledczymi. Sam z własnej woli zatrzymał nadjeżdżający w pobliżu patrol policyjny i wprost oświadczył mundurowym, że to właśnie jego szukają w związku z tragedią.

Z oficjalnych ustaleń policji wynika, że Gledhill oraz jego matka dzielili z aktorem jeden dom w Los Angeles. Kobieta była wieloletnią partnerką życiową Jamesa Handy’ego. Napastnik trafił prosto do celi pod zarzutem morderstwa, a sąd wyznaczył kaucję gwarantującą możliwość wyjścia na wolność na astronomiczną kwotę 2 milionów dolarów.

Szczegóły dotyczące zbrodni w posiadłości Jamesa Handy’ego

Poniższa tabela porządkuje najważniejsze parametry i fakty związane z tragicznym incydentem w Kalifornii.

Tabela: Zestawienie danych dotyczących zabójstwa aktora (Czerwiec 2026 r.)

Kategoria informacji Szczegóły operacyjne i status sprawy
Ofiara zbrodni James Handy, lat 81 – amerykański aktor filmowy i telewizyjny.
Data i czas zdarzenia Środa rano, 3 czerwca.
Miejsce tragedii Teren przed domem aktora w Los Angeles.
Sposób dokonania zabójstwa Głęboka rana kłuta klatki piersiowej.
Tożsamość podejrzanego Michael Gledhill, lat 44 – syn życiowej partnerki ofiary.
Zarzuty i środki zapobiegawcze Oskarżenie o morderstwo; kaucja w wysokości 2 mln dolarów.

Król drugiego planu. Mistrzowskie kreacje, które zapadały w pamięć

Choć James Handy rzadko pojawiał się na plakatach jako pierwszoplanowa gwiazda, jego wyraziste, drugoplanowe kreacje oraz role epizodyczne na stałe zapisały się w pamięci milionów widzów. Z racji swojej charakterystycznej aparycji i głosu, najczęściej obsadzano go w rolach wymagających powagi oraz autorytetu – wcielał się w postacie stróżów prawa, nieustępliwych detektywów, sędziów czy wyższych oficerów wojskowych.

Bogate portfolio filmowe i telewizyjne: W jego imponującej filmografii znajdziemy występy w takich hitach dużego ekranu jak „Arachnofobia”, kultowe „Jumanji”, wielki przebój kinowy „Top Gun: Maverick”, a także komedia kryminalna „K-9”. Aktor był również doskonale znany fanom małego ekranu. Swoim talentem uświetnił m.in. legendarne seriale, takie jak „Z Archiwum X”, „Ostry dyżur”, „Prawo i porządek” oraz młodzieżowy klasyk lat 90. „Beverly Hills 90210”.

Tragiczna i bezsensowna śmierć weterana amerykańskiego kina wywołała ogromne poruszenie w środowisku artystycznym w Los Angeles. Handy pozostanie w pamięci widzów jako niezwykle rzetelny i wszechstronny artysta, który potrafił nadać unikalny charakter nawet najmniejszemu epizodowi filmowemu.

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie doniesień policji w Los Angeles (LAPD), informacji amerykańskiego dziennika „Los Angeles Times” oraz oficjalnych komunikatów agencji PAP Life.

 

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