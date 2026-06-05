Grał w hollywoodzkich hitach. Aktor brutalnie zamordowany przed własnym domem
Mrożący krew w żyłach telefon. „Zabiłem człowieka grzechu”
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w środę rano, 3 czerwca. Dyspozytor numeru alarmowego 911 w Los Angeles odebrał niezwykle niepokojące i zagadkowe połączenie telefoniczne. Jak donosi dziennik „Los Angeles Times”, dzwoniący do centrum powiadamiania mężczyzna wypowiedział przerażające słowa: „Właśnie zabiłem człowieka grzechu”.
Po natychmiastowym przybyciu policji (LAPD) pod wskazany adres, funkcjonariusze dostrzegli nieprzytomnego Handy’ego leżącego na ziemi bezpośrednio przed budynkiem. Ofiara posiadała głęboką ranę kłutą zlokalizowaną w obrębie klatki piersiowej. Choć ranny 81-latek został błyskawicznie przetransportowany ambulansem medycznym do najbliższego szpitala, lekarze podjęli bezskuteczną walkę o jego życie – obrażenia okazały się śmiertelne.
Zatrzymanie na drodze. Kim jest podejrzany Michael Gledhill?
Osobą podejrzaną o odebranie życia aktorowi jest 44-letni Michael Gledhill. Mężczyzna nie próbował uciekać przed sprawiedliwością ani ukrywać się przed śledczymi. Sam z własnej woli zatrzymał nadjeżdżający w pobliżu patrol policyjny i wprost oświadczył mundurowym, że to właśnie jego szukają w związku z tragedią.
Z oficjalnych ustaleń policji wynika, że Gledhill oraz jego matka dzielili z aktorem jeden dom w Los Angeles. Kobieta była wieloletnią partnerką życiową Jamesa Handy’ego. Napastnik trafił prosto do celi pod zarzutem morderstwa, a sąd wyznaczył kaucję gwarantującą możliwość wyjścia na wolność na astronomiczną kwotę 2 milionów dolarów.
Szczegóły dotyczące zbrodni w posiadłości Jamesa Handy’ego
Poniższa tabela porządkuje najważniejsze parametry i fakty związane z tragicznym incydentem w Kalifornii.
Tabela: Zestawienie danych dotyczących zabójstwa aktora (Czerwiec 2026 r.)
|Kategoria informacji
|Szczegóły operacyjne i status sprawy
|Ofiara zbrodni
|James Handy, lat 81 – amerykański aktor filmowy i telewizyjny.
|Data i czas zdarzenia
|Środa rano, 3 czerwca.
|Miejsce tragedii
|Teren przed domem aktora w Los Angeles.
|Sposób dokonania zabójstwa
|Głęboka rana kłuta klatki piersiowej.
|Tożsamość podejrzanego
|Michael Gledhill, lat 44 – syn życiowej partnerki ofiary.
|Zarzuty i środki zapobiegawcze
|Oskarżenie o morderstwo; kaucja w wysokości 2 mln dolarów.
Król drugiego planu. Mistrzowskie kreacje, które zapadały w pamięć
Choć James Handy rzadko pojawiał się na plakatach jako pierwszoplanowa gwiazda, jego wyraziste, drugoplanowe kreacje oraz role epizodyczne na stałe zapisały się w pamięci milionów widzów. Z racji swojej charakterystycznej aparycji i głosu, najczęściej obsadzano go w rolach wymagających powagi oraz autorytetu – wcielał się w postacie stróżów prawa, nieustępliwych detektywów, sędziów czy wyższych oficerów wojskowych.
Bogate portfolio filmowe i telewizyjne: W jego imponującej filmografii znajdziemy występy w takich hitach dużego ekranu jak „Arachnofobia”, kultowe „Jumanji”, wielki przebój kinowy „Top Gun: Maverick”, a także komedia kryminalna „K-9”. Aktor był również doskonale znany fanom małego ekranu. Swoim talentem uświetnił m.in. legendarne seriale, takie jak „Z Archiwum X”, „Ostry dyżur”, „Prawo i porządek” oraz młodzieżowy klasyk lat 90. „Beverly Hills 90210”.
Tragiczna i bezsensowna śmierć weterana amerykańskiego kina wywołała ogromne poruszenie w środowisku artystycznym w Los Angeles. Handy pozostanie w pamięci widzów jako niezwykle rzetelny i wszechstronny artysta, który potrafił nadać unikalny charakter nawet najmniejszemu epizodowi filmowemu.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.