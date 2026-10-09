Groził atakiem na uczniów. Policjanci z Ełku zatrzymali 17-latka
Internetowy wpis z groźbą przeprowadzenia ataku na uczniów doprowadził do zatrzymania nastolatka. Policjanci z Ełku ustalili autora publikacji i w piątek, 9 października, rano zatrzymali 17-letniego ucznia jednej z ełckich szkół. Trwają czynności z jego udziałem. Funkcjonariusze podkreślają, że każde zgłoszenie dotyczące gróźb i możliwego zagrożenia bezpieczeństwa traktują z najwyższą powagą.
Po zgłoszeniu policjanci ustalili autora wpisu
Jak przekazała policja, działania rozpoczęły się natychmiast po otrzymaniu informacji o niepokojącej publikacji. Jej autor groził przeprowadzeniem ataku na uczniów, dlatego funkcjonariusze przystąpili do ustalania jego tożsamości. Podjęte czynności doprowadziły do zatrzymania 17-latka, który jest uczniem ełckiej szkoły. Obecnie policjanci prowadzą z nim dalsze czynności i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na tym etapie komunikat nie informuje o przedstawieniu zarzutów ani o motywach opublikowania groźby.
Kolejne zatrzymanie po groźbach dotyczących szkół
Informacja z Ełku pojawia się w czasie wzmożonych działań służb dotyczących bezpieczeństwa placówek oświatowych. W osobnym komunikacie Policja podała, że w całym kraju skontrolowano ponad 10 tysięcy placówek, a w związku ze sprawdzanymi zgłoszeniami zatrzymano 10 osób. W 13 zdarzeniach stwierdzono podstawy do podejrzenia popełnienia przestępstwa; większość zatrzymanych miała odpowiedzieć za groźby karalne. Służby poinformowały również o całodobowym monitorowaniu internetu przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Są to liczby z odrębnego komunikatu, dlatego nie należy automatycznie doliczać do nich zatrzymania w Ełku.
W związku z wpisem w internecie, w którym osoba groziła przeprowadzeniem ataku na uczniach, policjanci z #Ełk od razu po otrzymaniu informacji podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości autora.
Dzięki podjętym czynnościom dziś rano policjanci zatrzymali 17-latka – ucznia ełckiej szkoły.
Trwają czynności z jego udziałem.
Policja każde zgłoszenie dotyczące gróźb i potencjalnych zagrożeń traktuje z najwyższą powagą. W takich sytuacjach funkcjonariusze działają niezwłocznie, podejmując wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa.
— KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) October 9, 2026
Groźbę zgłoś, zamiast przekazywać ją dalej
Policja podkreśla, że po otrzymaniu sygnału o potencjalnym zagrożeniu działa niezwłocznie, aby ustalić okoliczności i zapewnić bezpieczeństwo. Osoba, która natrafi na podobny wpis, powinna przekazać go funkcjonariuszom i powiadomić szkołę, której dotyczy wiadomość. Warto zachować treść publikacji oraz link do niej, aby umożliwić jej sprawdzenie. Rozsyłanie zrzutów ekranu z niesprawdzonymi dopiskami może zwiększać niepokój i utrudniać oddzielenie faktów od pogłosek. Informacji o sytuacji należy szukać w komunikatach policji i wiadomościach przekazywanych przez placówkę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.