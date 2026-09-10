Groźna bakteria w serze podpuszczkowym. GIS wycofuje skażoną partię ze sklepów. Zobacz ostrzeżenie i sytuację w Warszawie

10 września 2026 17:01 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące wycofania z obrotu określonej partii sera podpuszczkowego. W trakcie rutynowych badań kontrolnych w produkcie wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes, która wywołuje niebezpieczną chorobę zakaźną – listeriozę. Produkt trafiał do sieci handlowych oraz na targowiska w całej Polsce.

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żółty ser
Fot. Pixabay

Szczegóły skażonej partii, wstrzymanie produkcji i podstawa prawna

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy bezpośrednio produktu o nazwie Ser podpuszczkowy „Gałka wędzona” wyprodukowanego przez firmę MLECZ SERY GÓRSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonce. Ostrzeżenie obejmuje wyłącznie towar o następujących parametrach:

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  • Numer partii: 223.2026/M
  • Data minimalnej trwałości: 30 września 2026 r.

Po odebraniu informacji o skażeniu producent niezwłocznie uruchomił procedurę wycofywania kwestionowanej partii z rynku. Działania te są ściśle nadzorowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu wszczął postępowanie kontrolne w zakładzie produkcyjnym oraz wydał decyzję administracyjną o wstrzymaniu produkcji wskazanego sera do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających pełne bezpieczeństwo procesów technologicznych.

Podstawą prawną podejmowanych działań są przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego.

Ryzyko dla zdrowia i objawy listeriozy. Wola, Mokotów i Śródmieście

Spożycie żywności skażonej bakterią Listeria monocytogenes stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. U osób zdrowych zakażenie może przebiegać bezobjawowo lub przypominać łagodną infekcję grypową z gorączką, dreszczami, bólami mięśniowymi oraz dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Jednak u osób z obniżoną odpornością, seniorów, małych dzieci oraz kobiet w ciąży listerioza może prowadzić do ciężkich powikłań, w tym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub posocznicy. Jedyną skuteczną metodą leczenia jest podanie antybiotyków.

Mieszkańcy warszawskiej Woli, Mokotowa oraz Śródmieścia, którzy zakupili ser podpuszczkowy w lokalnych sklepach lub na bazarach, powinni pilnie sprawdzić etykiety posiadanych produktów. Sanepid apeluje o kategoryczne powstrzymanie się od spożywania partii objętej komunikatem.

Jak krok po kroku postępować po zakupie skażonego sera

Zobacz zestaw praktycznych instrukcji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia niebezpiecznego produktu w domowej lodówce:

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  • Sprawdź numer partii i datę przydatności na opakowaniu – upewnij się, czy posiadasz ser z partii 223.2026/M z datą do 30.09.2026 r.
  • Absolutnie nie spożywaj kwestionowanego produktu – wycofaj go z przygotowywania posiłków i zabezpiecz przed przypadkowym zjedzeniem przez innych domowników.
  • Zwróć towar do sklepu na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – produkt z wycofanej partii możesz oddać w punkcie zakupu bez konieczności okazania paragonu.
  • Umyj i zdezynfekuj półki oraz pojemniki w lodówce – bakteria Listeria potrafi namnażać się w niskich temperaturach, dlatego miejsca kontaktu z serem wymagają dokładnego odkażenia.
  • Skonsultuj się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów – jeśli spożyłeś skażony ser i pojawiła się gorączka lub bóle mięśni, niezwłocznie poinformuj o tym medyka.

 

Źródło: polsatnews

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