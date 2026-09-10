Groźna bakteria w serze podpuszczkowym. GIS wycofuje skażoną partię ze sklepów. Zobacz ostrzeżenie i sytuację w Warszawie
Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące wycofania z obrotu określonej partii sera podpuszczkowego. W trakcie rutynowych badań kontrolnych w produkcie wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes, która wywołuje niebezpieczną chorobę zakaźną – listeriozę. Produkt trafiał do sieci handlowych oraz na targowiska w całej Polsce.
Szczegóły skażonej partii, wstrzymanie produkcji i podstawa prawna
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy bezpośrednio produktu o nazwie Ser podpuszczkowy „Gałka wędzona” wyprodukowanego przez firmę MLECZ SERY GÓRSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonce. Ostrzeżenie obejmuje wyłącznie towar o następujących parametrach:
- Numer partii: 223.2026/M
- Data minimalnej trwałości: 30 września 2026 r.
Po odebraniu informacji o skażeniu producent niezwłocznie uruchomił procedurę wycofywania kwestionowanej partii z rynku. Działania te są ściśle nadzorowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu wszczął postępowanie kontrolne w zakładzie produkcyjnym oraz wydał decyzję administracyjną o wstrzymaniu produkcji wskazanego sera do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających pełne bezpieczeństwo procesów technologicznych.
Podstawą prawną podejmowanych działań są przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego.
Ryzyko dla zdrowia i objawy listeriozy. Wola, Mokotów i Śródmieście
Spożycie żywności skażonej bakterią Listeria monocytogenes stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. U osób zdrowych zakażenie może przebiegać bezobjawowo lub przypominać łagodną infekcję grypową z gorączką, dreszczami, bólami mięśniowymi oraz dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Jednak u osób z obniżoną odpornością, seniorów, małych dzieci oraz kobiet w ciąży listerioza może prowadzić do ciężkich powikłań, w tym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub posocznicy. Jedyną skuteczną metodą leczenia jest podanie antybiotyków.
Mieszkańcy warszawskiej Woli, Mokotowa oraz Śródmieścia, którzy zakupili ser podpuszczkowy w lokalnych sklepach lub na bazarach, powinni pilnie sprawdzić etykiety posiadanych produktów. Sanepid apeluje o kategoryczne powstrzymanie się od spożywania partii objętej komunikatem.
Jak krok po kroku postępować po zakupie skażonego sera
Zobacz zestaw praktycznych instrukcji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia niebezpiecznego produktu w domowej lodówce:
- Sprawdź numer partii i datę przydatności na opakowaniu – upewnij się, czy posiadasz ser z partii 223.2026/M z datą do 30.09.2026 r.
- Absolutnie nie spożywaj kwestionowanego produktu – wycofaj go z przygotowywania posiłków i zabezpiecz przed przypadkowym zjedzeniem przez innych domowników.
- Zwróć towar do sklepu na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – produkt z wycofanej partii możesz oddać w punkcie zakupu bez konieczności okazania paragonu.
- Umyj i zdezynfekuj półki oraz pojemniki w lodówce – bakteria Listeria potrafi namnażać się w niskich temperaturach, dlatego miejsca kontaktu z serem wymagają dokładnego odkażenia.
- Skonsultuj się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów – jeśli spożyłeś skażony ser i pojawiła się gorączka lub bóle mięśni, niezwłocznie poinformuj o tym medyka.
Źródło: polsatnews
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.