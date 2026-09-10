700 tysięcy gości i 152 kraje świata. Highline Warsaw świętuje pierwsze urodziny nad Warszawą
Dokładnie rok temu, 9 września 2025 roku, pierwsi goście wjechali na szczyt Varso Tower, aby zobaczyć Warszawę z wysokości 230 metrów. Dziś Highline Warsaw podsumowuje pierwsze 365 dni działalności. Liczby robią wrażenie: ponad 700 tys. odwiedzających, goście ze 152 krajów i terytoriów, dziesiątki tysięcy kaw i koktajli, setki wydarzeń, a nawet zaręczyny ponad chmurami.
Highline Warsaw zajmuje trzy najwyższe dostępne dla odwiedzających piętra Varso Tower. Główny taras widokowy znajduje się na 53. piętrze, 230 metrów nad ziemią, natomiast na 49. piętrze działa HighGarden – koktajl bar z ogrodem i widokiem na stolicę.
Ponad 700 tysięcy osób w ciągu roku
Najważniejsza liczba pierwszych urodzin to ponad 700 tys. odwiedzających.
Co więcej, przeszło 40 proc. gości przyjechało spoza Polski. Highline Warsaw odwiedziły osoby aż ze 152 krajów i terytoriów, a najdalsi goście dotarli do Warszawy z Nowej Zelandii. Dane te potwierdził również Przemysław Konieczyński, dyrektor generalny Highline Warsaw, podsumowując pierwszy rok działalności obiektu.
Oznacza to, że zagranicznych odwiedzających było około 280 tysięcy. Highline Warsaw w ciągu zaledwie roku stało się więc nie tylko atrakcją dla warszawiaków, ale również jednym z miejsc odwiedzanych przez turystów przyjeżdżających do stolicy.
Windy przejechały 160 tysięcy kilometrów w górę
Niektóre z urodzinowych statystyk najlepiej pokazują skalę działania obiektu.
Według danych zaprezentowanych przez Highline Warsaw windy pokonały około 160 tys. kilometrów w górę. Dla porównania obwód Ziemi wynosi około 40 tys. kilometrów. Oznacza to dystans odpowiadający mniej więcej czterokrotnemu okrążeniu naszej planety.
A wszystko po to, aby dowozić kolejnych odwiedzających na najwyższe piętra Varso Tower.
Zaręczyny 230 metrów nad Warszawą
Highline Warsaw stało się również miejscem wybieranym na wyjątkowe okazje. W ciągu pierwszego roku odbyło się tu około 20 zaręczyn.
Trudno o bardziej charakterystyczną scenerię: panorama całej Warszawy, wysokość ponad 200 metrów i widok rozciągający się na wszystkie strony miasta. Sam obiekt oferuje możliwość organizowania prywatnych wydarzeń, w tym właśnie zaręczyn.
Setki wydarzeń i dziesiątki tysięcy kaw
Pierwszy rok to jednak znacznie więcej niż zwykłe wejścia na taras.
Z urodzinowego podsumowania Highline Warsaw wynika, że odbyło się tam ponad 100 wydarzeń, które zgromadziły łącznie ponad 23 mln odbiorców w zasięgu komunikacyjnym.
Do tego dochodzą liczby związane z gastronomią. W ciągu 365 dni wydano około 34,2 tys. kaw oraz ponad 37,3 tys. koktajli.
Highline Warsaw podbiło również Instagram
Warszawski taras widokowy szybko zaczął funkcjonować również w mediach społecznościowych. W ciągu pierwszego roku profil Highline Warsaw na Instagramie zgromadził około 30 tys. obserwujących.
Trudno się dziwić – miejsce wręcz stworzone jest do fotografowania panoramy Warszawy, szczególnie podczas zachodów słońca. Na 49. piętrze z okazji pierwszych urodzin przygotowano nawet specjalny urodzinowy Insta Spot.
Wszystko zaczęło się 9 września 2025 roku
Highline Warsaw otworzyło swoje drzwi dokładnie 9 września 2025 roku. Rok później zorganizowano pierwsze urodziny. Na gości czekały specjalne atrakcje, prezenty, warsztaty artystyczne, DJ set oraz urodzinowe niespodzianki.
Sam Przemysław Konieczyński wspomina, że przed otwarciem były miesiące przygotowań, setki decyzji i budowanie zespołu praktycznie od zera. Po roku podsumowuje działalność krótko: pierwsze 365 dni nad Warszawą już za nimi.
A liczby pokazują skalę przedsięwzięcia. Ponad 700 tys. gości w rok oznacza średnio ponad 1900 odwiedzających każdego dnia. Do tego turyści z przeszło 150 krajów, tysiące kaw i koktajli, wydarzenia, zaręczyny i 160 tys. kilometrów pokonanych przez windy.
Highline Warsaw ma dopiero rok, ale zdążyło już mocno wpisać się w turystyczną mapę współczesnej Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.