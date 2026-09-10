Nadciąga fala podwyżek. Polacy mogą dostać po kieszeni. Domowe budżety są już na granicy
To może być kolejny poważny cios w portfele milionów Polaków. Rosną nie tylko ceny energii. W wielu samorządach w górę idą opłaty za wodę, ścieki i odbiór odpadów. Szczególnie niepokojąco wygląda sytuacja ze śmieciami – w branży padają prognozy mówiące nawet o 70–80 zł miesięcznie od osoby. Dla czteroosobowej rodziny oznaczałoby to potencjalnie ponad 3800 zł rocznie tylko za odbiór odpadów.
Nie ma jednej ogólnopolskiej podwyżki, która określałaby rachunki wszystkich mieszkańców. Stawki za odpady, wodę i ścieki zależą przede wszystkim od miejsca zamieszkania. Jednak najnowsze informacje z samorządów pokazują wspólny problem: koszty podstawowych usług komunalnych rosną, a kolejne podwyżki trafiają bezpośrednio do domowych budżetów.
Za śmieci nawet 70–80 zł od osoby? Padła alarmująca prognoza
Szczególnie mocne ostrzeżenie dotyczy opłat za odpady.
Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, mówił o konieczności dokładnego policzenia skutków systemu kaucyjnego i braku pełnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W publicznej debacie pojawił się scenariusz, w którym opłaty wynoszące dziś w części gmin około 40–50 zł mogłyby wzrosnąć nawet do 70–80 zł miesięcznie od mieszkańca.
To nie jest zatwierdzona ogólnopolska stawka ani zapowiedź, że każda gmina wprowadzi takie ceny. Jest to prognoza przedstawiciela branży odpadowej, ale jej skala pokazuje, jak poważne są obawy dotyczące finansowania systemu.
Przy 80 zł miesięcznie jedna osoba zapłaciłaby 960 zł rocznie. Dwie osoby – 1920 zł, a czteroosobowa rodzina aż 3840 zł rocznie.
System kaucyjny przyniósł nieoczekiwany problem
Źródłem napięcia jest między innymi system kaucyjny. Plastikowe butelki i metalowe puszki, które wcześniej trafiały do gminnego systemu odpadów, są obecnie w dużej części zbierane oddzielnie.
To dobra wiadomość z punktu widzenia odzyskiwania opakowań, ale dla systemów komunalnych oznacza utratę części najbardziej wartościowych surowców.
Według informacji „Rzeczpospolitej” dane za pierwsze półrocze wskazują, że system kaucyjny mógł odebrać gminom nawet połowę wcześniejszych dochodów ze sprzedaży plastiku i aluminium.
Warszawski ratusz również wskazywał już wcześniej, że zmniejszenie ilości wartościowych surowców trafiających do instalacji ogranicza przychody ze sprzedaży materiałów wtórnych i podnosi koszt zagospodarowania pozostałych odpadów.
Podwyżki już się wydarzyły
To nie jest wyłącznie problem przyszłości. W 2026 roku podwyżki opłat za odpady wprowadziło wiele samorządów.
W interpelacji poselskiej dotyczącej gwałtownego wzrostu kosztów gospodarki odpadami wskazywano na przypadki stawek sięgających 50–53 zł miesięcznie od osoby. Przy takich cenach czteroosobowe gospodarstwo może wydawać na odpady około 2–2,5 tys. zł rocznie.
Warszawa również podniosła opłaty od 1 kwietnia 2026 roku. Władze miasta jako jeden z czynników wpływających na koszty wskazywały właśnie konsekwencje funkcjonowania systemu kaucyjnego.
A teraz drożeje również woda
Na tym lista wydatków się nie kończy.
Od września nowe taryfy za wodę i ścieki zaczęły obowiązywać w kolejnych częściach Polski. Przykładowo w gminie Lewin Brzeski łączna cena wzrosła z 18,27 do 20,15 zł za metr sześcienny, czyli o 10,29 proc.
W Kołbaskowie od 1 września gospodarstwa domowe płacą 6,13 zł brutto za metr sześcienny wody oraz 8,86 zł za ścieki. Nowa taryfa została zatwierdzona na trzy lata i przewiduje zmiany cen w kolejnych okresach.
Podobne zmiany pojawiają się w kolejnych miejscowościach. Wody Polskie publikują zatwierdzane taryfy, które obowiązują lokalnie – nie istnieje jedna cena wody dla całego kraju.
Najgroźniejszy może być efekt kumulacji
I właśnie tutaj znajduje się największy problem dla gospodarstw domowych.
Nie chodzi o jeden rachunek. Chodzi o kilka rachunków rosnących jednocześnie.
Jeżeli rodzina zapłaci więcej za energię, odpady, wodę i ścieki, a jednocześnie wzrosną jej pozostałe koszty utrzymania mieszkania, pojedyncze podwyżki zaczynają się sumować.
Dodatkowe 20 czy 30 zł miesięcznie może wydawać się niewielką kwotą. Jeżeli jednak podobna zmiana pojawi się na kilku rachunkach, w skali roku gospodarstwo domowe może stracić setki, a w określonych przypadkach nawet tysiące złotych dodatkowego dochodu rozporządzalnego.
Czy rzeczywiście nadchodzi finansowa katastrofa?
Nie można dziś powiedzieć, że wszystkich Polaków czeka „finansowa katastrofa”. Taki scenariusz nie wynika z żadnej jednej decyzji rządu ani samorządów.
Są jednak konkretne sygnały ostrzegawcze. Branża odpadowa ostrzega przed możliwością dalszego wzrostu opłat, część samorządów już podniosła stawki, a nowe taryfy za wodę i ścieki wchodzą w życie w kolejnych miejscowościach.
Co istotne, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało właśnie, że po wprowadzeniu ROP nie będzie automatycznego, jednakowego mechanizmu obniżającego opłaty za śmieci we wszystkich gminach. Resort zapewnia jednocześnie, że pieniądze uzyskane w ramach nowego systemu mają służyć finansowaniu gospodarki odpadami.
Dla mieszkańców najważniejsze będzie więc to, co wydarzy się w ich własnej gminie. Jeżeli wzrost kilku podstawowych rachunków nałoży się na siebie, właśnie suma tych podwyżek może stać się jednym z największych problemów domowych budżetów w najbliższych miesiącach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.