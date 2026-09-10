Przepiękna jesienna kolekcja od czwartku w Biedronce. Prawdziwy hit
Jesień wchodzi do Biedronki w wyjątkowo efektownym wydaniu. Od czwartku, 10 września, w sklepach pojawi się nowa kolekcja naczyń i akcesoriów kuchennych marki Magda Gessler. Są żeliwne garnki, patelnie w głębokich jesiennych kolorach, stalowy zestaw garnków oraz czajnik z gwizdkiem. Ceny zaczynają się już od 39,99 zł.
Nowa oferta zdecydowanie przyciąga wzrok. Biedronka postawiła na kolory kojarzące się z jesienią – głęboki burgund, kremowe odcienie i klasyczną stal. Kolekcja trafi do sprzedaży w czwartek, 10 września, i zgodnie z gazetką ma być dostępna do 23 września.
Żeliwne naczynia w jesiennych kolorach
Jednymi z najciekawszych produktów są naczynia żeliwne z nieprzywierającą powłoką. Do wyboru przygotowano między innymi patelnię o średnicy około 26 cm, grillową patelnię około 25 × 25 cm oraz rondelek około 600 ml.
Cena? 69,90 zł za sztukę.
Jeszcze bardziej efektownie prezentują się większe naczynia z pokrywkami. W ofercie widzimy garnek o pojemności około 2,4 litra lub 4,8 litra oraz brytfannę około 3,9 litra. Każde z tych naczyń kosztuje 119 zł.
To właśnie burgundowe i kremowe modele mogą szczególnie spodobać się osobom, które chcą przygotować kuchnię na jesień. Naczynia wyglądają dekoracyjnie, więc mogą służyć nie tylko do gotowania, ale również do podawania potraw bezpośrednio na stół.
Cały zestaw garnków za 149 zł
Biedronka przygotowała również propozycję dla zwolenników klasyki. Zestaw garnków o łącznej pojemności 10 litrów kosztuje 149 zł.
Według informacji z gazetki wykonano je ze stali nierdzewnej. W komplecie znajdują się garnki o pojemnościach około 1,8 l, 2,5 l, 3,3 l i 4,5 l z pokrywkami, a także wkład do gotowania na parze.
Producent deklaruje możliwość używania ich na wszystkich rodzajach kuchenek.
Czajnik z gwizdkiem za 39,99 zł
Jedną z najtańszych pozycji w tej części kolekcji jest czajnik z gwizdkiem za 39,99 zł. Ma pojemność około 2,5 litra i jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych.
W gazetce widać między innymi czarny model z charakterystycznym nakrapianym wykończeniem, który dobrze wpisuje się w jesienną stylistykę całej serii.
Kolekcja sygnowana nazwiskiem Magdy Gessler
Produkty oznaczono marką MG Home by Magda Gessler. W ofercie znalazły się zarówno naczynia do codziennego gotowania, jak i bardziej dekoracyjne modele.
Nowa kolekcja może zainteresować szczególnie osoby, które właśnie jesienią częściej przygotowują zupy, gulasze, sosy czy dania jednogarnkowe. Ciężkie żeliwne garnki i brytfanny idealnie wpisują się w taki sposób gotowania.
Sprzedaż rozpoczyna się w czwartek, 10 września. Oferta przedstawiona w gazetce obowiązuje do 23 września 2026 roku. W przypadku najpopularniejszych wzorów i kolorów warto jednak liczyć się z tym, że dostępność w poszczególnych sklepach może się różnić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.