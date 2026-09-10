Wielka wyprzedaż sprzętu kuchennego w Rossmannie. Ceny poniżej złotówki. Klienci przecierają oczy ze zdumienia
W Rossmannie można trafić na wyjątkowo mocną wyprzedaż artykułów do kuchni i domu. Na półkach pojawiły się charakterystyczne żółte etykiety, a na nich ceny, które rzeczywiście mogą zaskoczyć. Niektóre produkty kosztują zaledwie 99 groszy, choć wcześniej ich ceny regularne sięgały kilku złotych. Przecenione zostały między innymi szklanki, akcesoria kuchenne, naczynia i drobne wyposażenie domu.
To jednak typowa wyprzedaż zapasów. Oznacza to, że asortyment i dostępność mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi drogeriami, a najlepsze okazje mogą szybko znikać.
Szklanki za 99 groszy
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy okazji są kolorowe szklanki marki Eloy.
Na sfotografowanych przez nas etykietach widać szklanki o pojemności 300 ml w paski za 0,99 zł za sztukę. Dotyczy to m.in. wariantu niebieskiego i żółtego.
Cena regularna widoczna na etykietach wynosi 7,99 zł. To oznacza, że komplet sześciu takich szklanek można skompletować za 5,94 zł, o ile oczywiście odpowiednia liczba sztuk pozostanie jeszcze na półce.
Kuchenne akcesoria również poniżej złotówki
Na tym okazje się nie kończą. Za 0,99 zł znaleźliśmy także szczypce przeznaczone do usuwania szypułek z owoców. Ich cena regularna wynosiła 5,99 zł, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką – 1,99 zł.
Na innej etykiecie widoczny jest kolejny artykuł przeceniony do 0,99 zł, podczas gdy cena regularna wynosiła 9,99 zł.
To już poziom cen, przy którym drobne wyposażenie kuchni można kupić dosłownie za kilka złotych.
Kubki, słoiki i naczynia też mocno przecenione
Na wyprzedażowych półkach znajdują się również droższe produkty, ale i tutaj obniżki są znaczące.
Na podstawie etykiet widocznych na zdjęciach znaleźliśmy m.in. kubek ceramiczny ze spodeczkiem za 9,99 zł zamiast 29,99 zł, słoik z sitkiem za 5,99 zł zamiast 11,99 zł oraz szary flakon za 1,99 zł zamiast 7,99 zł.
Widać również inne artykuły wyposażenia domu przecenione do 2,99 zł, 3,99 zł czy 5,99 zł.
Żółtych etykiet warto szukać na różnych półkach
W przypadku tej akcji szczególnie istotne jest oznaczenie „WYPRZEDAŻ” znajdujące się na żółtych cenówkach. Produkty nie muszą znajdować się w jednym specjalnym koszu – przecenione sztuki można znaleźć na zwykłych półkach pomiędzy pozostałym asortymentem.
Dlatego klienci zainteresowani okazjami powinni zwracać uwagę nie tylko na główne alejki promocyjne, ale również na działy z wyposażeniem domu.
Rossmann prowadzi w swoich sklepach sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego i akcesoriów, jednak dostępność konkretnych produktów może być lokalna i zależeć od zapasów danej placówki.
Za kilka złotych można skompletować cały zestaw
Największe wrażenie robi skala przecen. Dwie szklanki za 99 groszy każda, szczypce za 99 groszy i flakon za 1,99 zł dają łącznie 4,96 zł.
Przy takich cenach nie dziwi zainteresowanie wyprzedażową półką. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to gwarantowana oferta dostępna w każdym Rossmannie. Zdjęcia pokazują ceny zastane w konkretnej placówce, a wyprzedaże zapasów mogą wyglądać zupełnie inaczej w poszczególnych sklepach.
Jedno jest pewne: jeśli ktoś trafi na podobnie przeceniony asortyment, warto dokładnie przejrzeć żółte etykiety. Ceny na części z nich rzeczywiście spadły poniżej jednej złotówki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.