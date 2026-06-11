Groźny wypadek na Mazowszu. BMW zjechało do rowu i uderzyło w drzewo, kierowca w ciężkim stanie

11 czerwca 2026 16:23 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Dziś rano na ul. Kolejowej w Płocku na Mazowszu doszło do poważnego wypadku. 24-letni kierowca BMW trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu.

Mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w drzewo. | Fot. KMP Płock.
Mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w drzewo. | Fot. KMP Płock.

Zjazd na przeciwległy pas i uderzenie w drzewo

Do zdarzenia doszło około godz. 7. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 24-latek z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do rowu i uderzył w drzewo. Mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację. Przyczyny i okoliczności wypadku są wyjaśniane.

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