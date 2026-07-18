Groźny wypadek, ranne dwoje dzieci, lądowały dwa śmigłowce
Przed godziną 10:00 na drodze krajowej nr 10 w Nowej Górze (gmina Staroźreby, powiat płocki) doszło do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby – w tym dwoje dzieci w wieku 5 i 9 lat. Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ruch na trasie odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 14:00.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierujący Citroenem, z przyczyn na razie niewyjaśnionych, na rondzie zjechał z jezdni. Samochód uderzył najpierw w barierki, a następnie w ogrodzenie. W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafili kierowca, 31-letnia pasażerka oraz jadące z nimi dzieci.
Policja bada w tej chwili, co doprowadziło do zjazdu z jezdni na rondzie – czy przyczyną była nadmierna prędkość, stan techniczny pojazdu, czy inny czynnik. Wstępne ustalenia mogą się jeszcze zmienić w toku dalszych czynności.
Kierowcy jadący DK10 w rejonie Nowej Góry powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu do wczesnego popołudnia – ruch prowadzony jest jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach.
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