Groźny wypadek, ranne dwoje dzieci, lądowały dwa śmigłowce

18 lipca 2026 11:17 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Przed godziną 10:00 na drodze krajowej nr 10 w Nowej Górze (gmina Staroźreby, powiat płocki) doszło do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby – w tym dwoje dzieci w wieku 5 i 9 lat. Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ruch na trasie odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 14:00.

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Śmigłowiec LPR
Śmigłowiec LPR. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Shutterstock

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierujący Citroenem, z przyczyn na razie niewyjaśnionych, na rondzie zjechał z jezdni. Samochód uderzył najpierw w barierki, a następnie w ogrodzenie. W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafili kierowca, 31-letnia pasażerka oraz jadące z nimi dzieci.

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Policja bada w tej chwili, co doprowadziło do zjazdu z jezdni na rondzie – czy przyczyną była nadmierna prędkość, stan techniczny pojazdu, czy inny czynnik. Wstępne ustalenia mogą się jeszcze zmienić w toku dalszych czynności.

Kierowcy jadący DK10 w rejonie Nowej Góry powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu do wczesnego popołudnia – ruch prowadzony jest jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach.

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