Groźny wypadek w Warszawie. Auto zaczęło obracać się na jezdni. Są ranni

6 lipca 2026 19:03 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zderzenie aut na Okrzei w Warszawie. Pięć osób poszkodowanych, trzy w szpitalu – linia 162 na objazdach.

Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

W poniedziałek, 6 lipca, o godzinie 17:40 na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Wybrzeża Szczecińskiego na Pradze-Północ doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych.

Co się wydarzyło

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem podczas manewru zawracania i uderzył w jadącego peugeota. W audi podróżowało 5 osób. Trzy z nich trafiły do szpitala, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu. Pozostałe dwie osoby nie wymagały hospitalizacji. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem uprawnionych funkcjonariuszy.

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Utrudnienia dla pasażerów linii 162

Zdarzenie spowodowało czasowe utrudnienia w ruchu. Linia autobusowa 162 w kierunku EC Siekierki została skierowana na trasę objazdową ulicami: Targowa – Sokola – Zamośćie – Most Świętokrzyski. ZTM przeprasza pasażerów za utrudnienia.

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