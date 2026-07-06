Groźny wypadek w Warszawie. Auto zaczęło obracać się na jezdni. Są ranni
Zderzenie aut na Okrzei w Warszawie. Pięć osób poszkodowanych, trzy w szpitalu – linia 162 na objazdach.
W poniedziałek, 6 lipca, o godzinie 17:40 na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Wybrzeża Szczecińskiego na Pradze-Północ doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych.
Co się wydarzyło
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem podczas manewru zawracania i uderzył w jadącego peugeota. W audi podróżowało 5 osób. Trzy z nich trafiły do szpitala, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu. Pozostałe dwie osoby nie wymagały hospitalizacji. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem uprawnionych funkcjonariuszy.
Utrudnienia dla pasażerów linii 162
Zdarzenie spowodowało czasowe utrudnienia w ruchu. Linia autobusowa 162 w kierunku EC Siekierki została skierowana na trasę objazdową ulicami: Targowa – Sokola – Zamośćie – Most Świętokrzyski. ZTM przeprasza pasażerów za utrudnienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.