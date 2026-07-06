Tragiczny wypadek pod Warszawą. Zginął 29-letni mężczyzna

6 lipca 2026 18:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałkowe popołudnie, 6 lipca, w miejscowości Małocice w gminie Czosnów na Mazowszu doszło do śmiertelnego wypadku drogowego.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Alarm do służb ratunkowych przyszedł automatycznie – za pośrednictwem systemu eCall, który samoczynnie powiadomił centrum ratunkowe o zderzeniu na drodze prowadzącej w kierunku Brzozówki. Na miejsce wysłano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz druhów z OSP Kazuń. Strażacy zastali samochód osobowy, który zjechał z drogi i z dużą siłą uderzył w drzewo.

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W pojeździe podróżowała jedna osoba. Ratownicy natychmiast przystąpili do działań, jednak 29-letni kierowca nie wykazywał funkcji życiowych. Medycy obecni na miejscu stwierdzili jego zgon. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora – okoliczności i przyczyny wypadku są wyjaśniane.

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