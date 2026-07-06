Tragiczny wypadek pod Warszawą. Zginął 29-letni mężczyzna
W poniedziałkowe popołudnie, 6 lipca, w miejscowości Małocice w gminie Czosnów na Mazowszu doszło do śmiertelnego wypadku drogowego.
Alarm do służb ratunkowych przyszedł automatycznie – za pośrednictwem systemu eCall, który samoczynnie powiadomił centrum ratunkowe o zderzeniu na drodze prowadzącej w kierunku Brzozówki. Na miejsce wysłano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz druhów z OSP Kazuń. Strażacy zastali samochód osobowy, który zjechał z drogi i z dużą siłą uderzył w drzewo.
W pojeździe podróżowała jedna osoba. Ratownicy natychmiast przystąpili do działań, jednak 29-letni kierowca nie wykazywał funkcji życiowych. Medycy obecni na miejscu stwierdzili jego zgon. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora – okoliczności i przyczyny wypadku są wyjaśniane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.