Tramwaje wyświetliły w autobusach specjalny komunikat. Wakacyjny remontowy maraton w Warszawie trwa – oto co musisz wiedzieć
Pasażerowie warszawskich tramwajów i autobusów zaczęli ostatnio zauważać na wyświetlaczach przy kasownikach specjalny komunikat z listą miejsc, gdzie „z początkiem wakacji tramwaje przestaną kursować”. To nie błąd i nie awaria – to zapowiedź największego jak dotąd etapu Warszawskiego Programu Torowego w 2026 roku.
Trzy nowe fronty robót od 29 czerwca
Od 29 czerwca, równolegle do trwających już remontów w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości, ruszyły prace w kolejnych trzech miejscach sieci tramwajowej. Tramwaje przestały kursować na ulicy Światowida (od pętli Nowodwory do pętli Winnica), na ulicy Grójeckiej (między pl. Zawiszy a pl. Narutowicza) oraz w rejonie węzła Kino Femina – czyli na Al. Jana Pawła II od ul. Stawki do Feminy i na Al. Solidarności od Kercelaka do Feminy. W sumie na tory nie wyjechało siedem linii tramwajowych: 9, 13, 19, 23, 25, 33 i 77. Zmienione zostały trasy linii 1, 16, 17, 18, 20, 26 i 67. Uruchomiono tramwajowe linie uzupełniające: 63, 73 i 76 oraz autobusy zastępcze Z26 i Z33.
Dlaczego akurat teraz – i kiedy się skończy
Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz tłumaczy decyzję o intensyfikacji remontów właśnie w wakacje tym, że ruch na ulicach jest zauważalnie mniejszy, a z tramwajów korzysta w tym czasie o około 20 proc. mniej podróżnych. Wszystkie prace zaplanowane są do końca sierpnia, przy czym remont węzła Femina podzielono na dwa etapy – drugi ruszy 3 sierpnia i potrwa do końca miesiąca. Pętla Winnica bez tramwajów pozostanie przez całe wakacje.
Dlaczego to inwestycja warta utrudnień
Węzeł Kino Femina nie przechodził gruntownego remontu od 2009 roku, odcinek Al. Solidarności od Kercelaka do Żelaznej był ostatnio remontowany w 2004 roku, a fragment od Feminy do Placu Bankowego – w 2001 roku. Prace obejmują nie tylko wymianę szyn i rozjazdów, ale też budowę systemu odwodnienia, którego dotychczas nie było – jego brak był jedną z głównych przyczyn przyspieszonej degradacji torowisk. Wykonawcą prac przy węźle Femina jest firma Skanska.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.