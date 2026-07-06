Mazowsze: Audi zjechało z jezdni i uderzyło w latarnię. Kierowca reanimowany
Przed godziną 16:00 na ulicy Chopina w Płocku doszło do wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 49-letni kierujący audi z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w latarnię.
Reanimacja na miejscu
Mężczyzna wymagał reanimacji przeprowadzonej na miejscu zdarzenia. Po ustabilizowaniu stanu trafił do szpitala. Przyczyny, dla których kierowca stracił panowanie nad pojazdem, ustala teraz policja.
Utrudnienia do wieczora
W rejonie zdarzenia utrzymują się utrudnienia w ruchu, które – według wstępnych szacunków służb – mogą potrwać do godziny 21:00. Kierowcy poruszający się w okolicy ulicy Chopina powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu lub rozważyć trasę alternatywną.
Przyczyna wciąż nieznana
Zjechanie z jezdni bez wyraźnego powodu – kolizji z innym pojazdem czy przeszkodą na drodze – często wiąże się z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia kierowcy za kierownicą, ale równie dobrze może wynikać z chwilowej utraty koncentracji, awarii technicznej czy śliskiej nawierzchni. Na obecnym etapie żadna z tych przyczyn nie jest potwierdzona, a ustalenie faktycznego przebiegu zdarzenia wymaga czasu i analizy służb.
Kierowcy przejeżdżający tą trasą do godziny 21:00 będą sprawdzać na bieżąco sytuację na drodze przed wyjazdem, zamiast zakładać, że utrudnienia już ustąpiły – szacowany czas zakończenia działań może się jeszcze zmienić w zależności od przebiegu czynności służb na miejscu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.