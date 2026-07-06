Mazowsze: Audi zjechało z jezdni i uderzyło w latarnię. Kierowca reanimowany

6 lipca 2026 18:57 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Przed godziną 16:00 na ulicy Chopina w Płocku doszło do wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 49-letni kierujący audi z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w latarnię.

Zderzenie na ul. Chopina w Płocku. | Fot. KMP Płock.
Zderzenie na ul. Chopina w Płocku. | Fot. KMP Płock.

Reanimacja na miejscu

Mężczyzna wymagał reanimacji przeprowadzonej na miejscu zdarzenia. Po ustabilizowaniu stanu trafił do szpitala. Przyczyny, dla których kierowca stracił panowanie nad pojazdem, ustala teraz policja.

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Utrudnienia do wieczora

W rejonie zdarzenia utrzymują się utrudnienia w ruchu, które – według wstępnych szacunków służb – mogą potrwać do godziny 21:00. Kierowcy poruszający się w okolicy ulicy Chopina powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu lub rozważyć trasę alternatywną.

Przyczyna wciąż nieznana

Zjechanie z jezdni bez wyraźnego powodu – kolizji z innym pojazdem czy przeszkodą na drodze – często wiąże się z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia kierowcy za kierownicą, ale równie dobrze może wynikać z chwilowej utraty koncentracji, awarii technicznej czy śliskiej nawierzchni. Na obecnym etapie żadna z tych przyczyn nie jest potwierdzona, a ustalenie faktycznego przebiegu zdarzenia wymaga czasu i analizy służb.

Kierowcy przejeżdżający tą trasą do godziny 21:00 będą sprawdzać na bieżąco sytuację na drodze przed wyjazdem, zamiast zakładać, że utrudnienia już ustąpiły – szacowany czas zakończenia działań może się jeszcze zmienić w zależności od przebiegu czynności służb na miejscu.

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