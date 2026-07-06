MON odtajnia pomoc dla Ukrainy. Oficjalnie: na liście rakiety do systemu Patriot
Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło proces odtajniania danych o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie od 2022 roku. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował pierwszą partię odtajnionych informacji – w tym potwierdzenie, że wśród przekazanego sprzętu znalazły się pociski PAC-3 do systemu Patriot. Liczby przekazanych sztuk uzbrojenia nie podano.
Skąd nagle ta decyzja?
Bezpośrednim powodem był spór polityczny, który wybuchł kilka dni wcześniej wokół doniesień, że Polska miała w tajemnicy przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE – jednych z najbardziej zaawansowanych i deficytowych rakiet przeciwlotniczych na świecie. W niedzielę 5 lipca Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy z lat 2022-2026. Dzień później, na konferencji prasowej, przedstawił pierwszą, częściową partię tych danych, zapowiadając, że proces potrwa jeszcze jakiś czas, zanim ujawnione zostaną pełne, precyzyjne informacje.
Donacje 2022-2023: ciężki sprzęt z czasów pierwszej fazy wojny
|Kategoria
|Przekazany sprzęt
|Czołgi
|T-72, PT-91, Leopard 2A4
|Transportery i wozy piechoty
|Rosomak, BRDM, BWP-1
|Artyleria
|AHS Krab, 2S1 Goździk, BM-21 Grad, moździerze 120 mm i 60 mm
|Bezzałogowce
|Warmate, FlyEye
|Lotnictwo
|Samoloty MiG-29, śmigłowce Mi-24
|Obrona powietrzna
|Zestaw WEGA S-200 (SA-5), wyrzutnie NEWA S-125SC (SA-3), ZSU-23-4 „Szyłka”, ZSU-23-2, zestawy OSA z rakietami, rakiety do zestawów KUB
|Broń strzelecka
|Karabinki GROT, PKM, AKMS, SWD
|Pozostałe
|Amunicja czołgowa, artyleryjska i moździerzowa, wyposażenie osobiste żołnierza
Szacowany koszt tej fazy donacji to około 14,9 mld zł.
Donacje od 2024 roku: mniej, ale bardziej zaawansowane technologicznie
|Kategoria
|Przekazany sprzęt
|Obrona powietrzna
|Pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot
|Rozpoznanie
|Bezzałogowy system ScanEagle
|Uzbrojenie lotnicze
|Pociski rakietowe różnych typów, bomby lotnicze, przeciwpancerne pociski kierowane, pociski do granatników
|Wsparcie techniczne
|Aparatura, osprzęt i części zamienne do techniki lotniczej, pancernej oraz systemów przeciwlotniczych Newa
|Pozostałe
|Amunicja czołgowa, artyleryjska i moździerzowa, wyposażenie indywidualne żołnierza
Koszt tej fazy szacowany jest na około 1,55 mld zł – jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, to niespełna 10 procent wartości wszystkich donacji przekazanych od 2022 roku.
Patrioty budzą największe emocje
MON informuje, że Polska należy do 6 państw NATO wykorzystujących system Patriot z pociskami PAC-3. Decyzję o przekazaniu części z nich podjęto na wniosek Sekretarza Generalnego NATO, dowództwa EUCOM oraz SACEUR, po konsultacjach w gronie państw korzystających z tego systemu – darowizna miała więc charakter uzgodniony w tej grupie, nie jednostronną decyzję Warszawy. Według oceny SACEUR oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przekazana liczba pocisków mieści się w bezpiecznym marginesie polskich zdolności obronnych i nie wpływa negatywnie na możliwości obrony powietrznej kraju.
Nie wszyscy podzielają tę ocenę. Były szef MON Mariusz Błaszczak (PiS) ostrzegał jeszcze przed konferencją, że pociski PAC-3 są „kluczowym elementem obrony polskiego nieba przed rakietami balistycznymi i innymi zaawansowanymi zagrożeniami”, a ich przekazanie w sytuacji rosnącego zagrożenia ze strony Rosji byłoby, jego zdaniem, decyzją wymagającą natychmiastowych wyjaśnień. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk odpowiedział, że wsparcie dla Ukrainy pod obecnym kierownictwem MON jest „punktowe, przemyślane i podporządkowane interesowi bezpieczeństwa Polski”, zarzucając jednocześnie politykom PiS wykorzystywanie strzępków niejawnych informacji do politycznej rozgrywki.
Osobny front sporu: kancelaria prezydenta
Do dyskusji włączyła się też strona prezydencka. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz ocenił decyzję o odtajnieniu jako „wysoce nieodpowiedzialną”, nazywając całą sprawę „tematem zastępczym” i pytając, w jakim trybie i w jakim zakresie prezydent był faktycznie informowany o konkretnych donacjach. Kosiniak-Kamysz ze swojej strony podkreślał, że o każdej donacji informowany jest urzędujący prezydent – wcześniej Andrzej Duda, obecnie Karol Nawrocki – i zapowiedział, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego zbada, kto odpowiada za wcześniejsze, nieautoryzowane ujawnienie informacji o donacjach w przestrzeni publicznej.
Sprawa jeszcze się nie zakończyła
To, co dziś zostało ujawnione, to – jak sam zapowiedział szef MON – dopiero częściowy zestaw danych. Pełny proces odtajnienia ma potrwać jeszcze jakiś czas, a kolejne informacje, w tym możliwe dokładniejsze dane liczbowe, mogą się pojawiać etapami w najbliższych tygodniach.
Warto śledzić tę sprawę z pewnym dystansem wobec jednoznacznych ocen z dowolnej strony sporu – to temat, w którym nakładają się na siebie realna polityka bezpieczeństwa państwa i bieżąca rywalizacja polityczna między rządzącą koalicją, opozycją oraz ośrodkiem prezydenckim, a pełny obraz sytuacji wyklaruje się dopiero wraz z kolejnymi etapami odtajniania dokumentów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.