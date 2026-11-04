Grzegorz Braun oskarżony o cztery przestępstwa. Prokuratura ujawniła szczegóły
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi, posłowi Romanowi Fritzowi oraz czterem innym osobom. Sprawa dotyczy między innymi zabrania flag Ukrainy i Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy w Sejmie oraz wypowiedzi podczas debaty prezydenckiej. Śledczy przedstawili szczegóły czterech czynów zarzucanych Braunowi.
Prokuratura skierowała akt oskarżenia. Sześć osób objętych sprawą
W środę, 4 listopada 2026 roku, Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko sześciu osobom, w tym Grzegorzowi Braunowi i Romanowi Fritzowi.
Europosłowi zarzucono cztery przestępstwa, do których miało dojść między kwietniem a czerwcem 2025 roku.
Dwa zarzuty dotyczą kradzieży szczególnie zuchwałej flag państwowych i unijnych. Pozostałe odnoszą się do zniszczenia wystawy w Sejmie oraz zniesławienia organizatorów akcji społecznej „Żonkile”.
Skierowanie aktu oskarżenia nie oznacza stwierdzenia winy. O odpowiedzialności karnej oskarżonych rozstrzygnie sąd.
Flaga Ukrainy za 20 zł. Pierwszy zarzut dotyczy Białej Podlaskiej
Pierwsze zdarzenie miało miejsce 30 kwietnia 2025 roku w Białej Podlaskiej.
Według prokuratury Grzegorz Braun zabrał ukraińską flagę wywieszoną na balkonie budynku Urzędu Miasta przy placu Wolności.
Wartość flagi określono na 20 zł.
Śledczy zakwalifikowali czyn jako kradzież szczególnie zuchwałą, wskazując między innymi na sposób działania i okoliczności zdarzenia.
W komunikacie prokuratura wyjaśnia, że dla odpowiedzialności za kradzież nie jest konieczne działanie w celu osiągnięcia korzyści finansowej.
Według śledczych po zabraniu flagi Braun próbował przekazać ją personelowi ambasady Ukrainy, a następnie pozostawił ją przy drzwiach placówki.
Druga flaga była warta 388 zł. Oskarżono także Romana Fritza
Kolejny zarzut dotyczy wydarzeń z 6 maja 2025 roku w Katowicach.
W budynku ówczesnego Ministerstwa Przemysłu miało dojść do zabrania flagi Unii Europejskiej o wartości 388 zł.
Według prokuratury Grzegorz Braun działał wspólnie z posłem Romanem Fritzem.
Śledczy podkreślają, że flaga była wystawiona w holu ministerstwa, a zachowanie oskarżonych miało charakter szczególnie zuchwały.
W komunikacie wskazano również, że Braun nie zastosował się do wezwania pracownicy ministerstwa, która domagała się zwrotu flagi.
Prokuratura uznaje, że późniejsze spalenie flagi nie wyłącza odpowiedzialności za jej wcześniejsze zabranie.
Zniszczenie wystawy w Sejmie. Straty oszacowano na 3690 zł
Trzeci zarzut dotyczy wydarzeń z 11 czerwca 2025 roku w Sejmie.
Według aktu oskarżenia Grzegorz Braun zniszczył dziesięć plansz tworzących wystawę poświęconą osobom LGBT+.
Ekspozycja znajdowała się w holu głównym budynku parlamentu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.
Łączną wartość zniszczonych elementów określono na 3690 zł.
Jako pokrzywdzonych wskazano Kancelarię Sejmu oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy.
Prokuratura zakwalifikowała to zdarzenie jako zniszczenie cudzej rzeczy.
Czwarty zarzut dotyczy debaty prezydenckiej i Muzeum POLIN
Ostatni z czterech zarzutów dotyczy wypowiedzi Grzegorza Brauna podczas debaty kandydatów na prezydenta, która odbyła się 28 kwietnia 2025 roku w Warszawie.
W trakcie transmitowanego wydarzenia polityk odniósł się do akcji „Żonkile”, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim.
Zdaniem prokuratury jego wypowiedź mogła narazić Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz inne podmioty zaangażowane w organizację akcji na utratę zaufania i poniżenie w opinii publicznej.
Śledczy zakwalifikowali czyn jako zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.
Choć tego rodzaju przestępstwo jest co do zasady ścigane z oskarżenia prywatnego, prokurator zdecydował o objęciu sprawy ściganiem z oskarżenia publicznego, powołując się na interes społeczny i ochronę praworządności.
Oskarżono również cztery inne osoby
Poza Grzegorzem Braunem i Romanem Fritzem akt oskarżenia obejmuje cztery kolejne osoby.
Kacper L. został oskarżony o współudział w zabraniu ukraińskiej flagi w Białej Podlaskiej.
Natomiast Jacek D., Adam P. i Paweł T. mają odpowiadać za pomocnictwo przy tym zdarzeniu.
Według śledczych ich rola polegała na dostarczeniu drabiny oraz pomocy w jej ustawieniu i stabilizowaniu, co miało umożliwić zabranie flagi z balkonu urzędu.
Co dalej ze sprawą Grzegorza Brauna?
Skierowanie aktu oskarżenia oznacza zakończenie etapu przygotowawczego tej sprawy i przekazanie zarzutów do rozpoznania przez sąd.
To sąd będzie oceniał przedstawione dowody, argumentację prokuratury oraz stanowiska oskarżonych i ich obrońców.
Sprawa obejmuje zdarzenia w Białej Podlaskiej, Katowicach i Warszawie.
Na obecnym etapie nie zapadł wyrok stwierdzający winę oskarżonych w tej sprawie.
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, komunikat z 4 listopada 2026 r. „Akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi, Romanowi Fritzowi i innym osobom…”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.