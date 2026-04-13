Historyczna drożyzna w sklepach! Sprawdziliśmy ceny, te produkty zdrożały najbardziej.
Choć inflacja w oficjalnych komunikatach wydaje się stabilna, codzienne zakupy Polaków mówią co innego. Najnowsza analiza cen podstawowych produktów spożywczych pokazuje, że koszyk zakupowy „puchnie” w oczach. Za te same produkty, które kupowaliśmy jeszcze rok temu, dziś musimy zapłacić o kilkanaście procent więcej. Sprawdź, które produkty zdrożały najbardziej i gdzie szukać oszczędności w dobie rekordowej drożyzny.
Ile naprawdę kosztują zakupy? Fakty o cenach w 2026 roku
Analiza cen przeprowadzona w największych sieciach handlowych w Polsce (zarówno w dyskontach, jak i supermarketach) wykazuje niepokojący trend. Największe podwyżki uderzają w produkty świeże, nabiał oraz chemię gospodarczą. Mimo licznych promocji „wielosztuk”, ceny jednostkowe produktów wciąż pną się w górę.
|Grupa produktów
|Średni wzrost cen (r/r)
|Kluczowy powód podwyżki
|Warzywa i owoce
|+18,5%
|Koszty transportu i energii
|Nabiał (sery, jogurty)
|+12,2%
|Wyższe ceny skupu mleka
|Pieczywo i mąka
|+9,8%
|Wzrost cen energii w piekarniach
|Chemia i kosmetyki
|+15,4%
|Koszty surowców i opakowań
- Presja płacowa: Podwyżki płacy minimalnej zmuszają sieci handlowe do przerzucania kosztów pracowniczych na klientów.
- Przywrócenie pełnego VAT: Powrót do standardowych stawek podatkowych na żywność nadal jest odczuwalny w cenach brutto.
- Koszty logistyki: Droższe paliwo i opłaty drogowe bezpośrednio wpływają na to, ile płacimy przy kasie.
Jak nie przepłacać? Rzeczywistość polskiego konsumenta
Fakt, że dawno nie było tak drogo, zmienia nawyki zakupowe Polaków. Dane pokazują, że coraz częściej rezygnujemy z markowych produktów na rzecz marek własnych dyskontów, które w 2026 roku jakością często dorównują liderom rynku, będąc przy tym o 30-40% tańszymi. Statystyki są jednak nieubłagane: przeciętna rodzina musi dziś wydać na jedzenie o kilkaset złotych miesięcznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Sytuacja jest o tyle trudna, że promocje, choć wszechobecne, stają się coraz bardziej skomplikowane. Aby realnie zaoszczędzić, konsument musi korzystać z aplikacji, spełniać limity ilościowe i śledzić krótkoterminowe okazje. Bez tego, „standardowe” zakupy mogą zrujnować domowy budżet. W 2026 roku cena stała się najważniejszym kryterium wyboru, a polski rynek handlowy zamienił się w pole bitwy, na którym ofiarą padają klienci nieśledzący cenowych zawiłości. Dane z paragonów są bezlitosne, era taniej żywności odeszła do przeszłości, a my musimy nauczyć się zarządzać budżetem w zupełnie nowej rzeczywistości cenowej.
