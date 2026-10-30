Historyczny lot do Warszawy! Miłośnicy lotnictwa śledzą wyjątkowy rejs
To koniec pewnej epoki w polskim lotnictwie! W piątek 30 października ostatni Embraer E170 należący do Polskich Linii Lotniczych LOT wykonuje swój pożegnalny rejs pasażerski. Samolot wystartował z Wiednia i zmierza do Warszawy. Po ponad 22 latach służby maszyny tego typu ostatecznie znikają z floty narodowego przewoźnika.
Miłośnicy lotnictwa śledzą wyjątkowy rejs oznaczony numerem LO222. Na pokładzie znajduje się ostatni Embraer E170 LOT-u, noszący znaki rejestracyjne SP-LDH.
Na udostępnionych zrzutach z serwisu Flightradar24 widać samolot lecący z Wiednia w kierunku Warszawy. Jego podróż kończy historię jednego z najbardziej rozpoznawalnych typów maszyn wykorzystywanych przez polskiego przewoźnika.
Ostatni taki lot. LOT oficjalnie potwierdza koniec epoki
Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że 30 października 2026 roku kończą eksploatację pasażerską Embraerów E170.
Ostatni egzemplarz, SP-LDH, wykonuje pożegnalną rotację na trasie Warszawa – Wiedeń – Warszawa.
Rejs LO222 z Wiednia do stolicy Polski jest ostatnim pasażerskim lotem tego modelu w barwach LOT-u.
To wyjątkowa chwila dla pilotów, personelu pokładowego, mechaników oraz pasażerów, którzy przez lata podróżowali tymi samolotami.
Dlaczego właśnie Wiedeń? Ta historia zaczęła się 22 lata temu
Wybór trasy nie jest przypadkowy.
17 marca 2004 roku LOT zapisał się w historii światowego lotnictwa. Jako pierwszy przewoźnik na świecie rozpoczął komercyjną eksploatację Embraera E170.
Pierwszy lot pasażerski odbył się właśnie z Warszawy do Wiednia.
Ponad 22 lata później historia zatacza koło.
Ostatni Embraer E170 wraca do Warszawy dokładnie z tego samego miasta, do którego poleciał pierwszy samolot tego typu w barwach LOT-u.
Przewiozły niemal 14 milionów pasażerów
Liczby pokazują, jak ważną rolę odegrały te maszyny.
W ciągu ponad dwóch dekad LOT wykorzystywał łącznie 10 Embraerów E170.
Samoloty te:
- przewiozły 13,8 miliona pasażerów,
- wykonały niemal 300 tysięcy rejsów,
- pokonały ponad 230 milionów kilometrów,
- spędziły w powietrzu ponad 455 tysięcy godzin.
Embraery E170 obsługiwały przede wszystkim połączenia europejskie i regionalne. Mogły przewozić od 70 do 76 pasażerów.
Dla wielu podróżnych były nieodłącznym elementem lotów z warszawskiego Lotniska Chopina.
Ten samolot miał wyjątkową historię
Ostatni egzemplarz, SP-LDH, był znany również dzięki specjalnemu malowaniu promującemu film animowany „Samoloty 2”.
Inne Embraery E170 LOT-u także wyróżniały się na lotniskach. Jeden z nich nosił barwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a kolejny promował popularne polskie słodycze.
Teraz ostatnia maszyna kończy pasażerską służbę.
Czy to koniec Embraerów w LOT?
Nie. Wycofanie E170 nie oznacza, że brazylijskie samoloty znikną całkowicie z floty polskiego przewoźnika.
LOT nadal wykorzystuje inne modele z tej rodziny, w tym E175, E190, E195 oraz E195-E2.
Kończy się wyłącznie historia Embraerów E170 w barwach narodowego przewoźnika.
Ostatnie podejście do Warszawy. Historyczny moment
Według rozkładu rejs LO222 z Wiednia do Warszawy ma zakończyć się wieczorem 30 października.
Samolot można śledzić w serwisie Flightradar24, wyszukując numer lotu LO222 lub rejestrację SP-LDH.
Dla pasażerów to kolejny rejs między europejskimi stolicami. Dla polskiego lotnictwa — symboliczne pożegnanie maszyny, która przez ponad dwie dekady była częścią codziennego życia Lotniska Chopina.
Po 22 latach, milionach pasażerów i setkach tysięcy lotów Embraer E170 żegna się z LOT-em. Ostatnia podróż prowadzi do Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.