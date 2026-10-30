Zamieszki przed Trybunałem Konstytucyjnym. Policja zatrzymała trzy osoby
Komenda Stołeczna Policji informuje o kolejnych incydentach przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, które według policji przeskoczyły przez ogrodzenie i wtargnęły na teren TK. Wcześniej KSP informowała również o rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w policjantów.
Sytuacja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w alei Szucha jest napięta. Stołeczna policja prowadzi działania w związku ze zgromadzeniem i kolejnymi incydentami w jego rejonie.
Funkcjonariusze apelują o zachowanie spokoju i podporządkowanie się wydawanym poleceniom.
Trzy osoby zatrzymane
Komenda Stołeczna Policji poinformowała w najnowszym komunikacie o zatrzymaniu trzech osób.
Według policji zatrzymani przeskoczyli przez ogrodzenie i wtargnęli na teren Trybunału Konstytucyjnego.
Funkcjonariusze zapowiedzieli, że wobec zatrzymanych prowadzone będą czynności procesowe.
Policja wskazała, że sprawa będzie analizowana pod kątem art. 193 Kodeksu karnego.
Przepis ten dotyczy naruszenia miru domowego i obejmuje m.in. wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo na ogrodzony teren albo pozostawanie tam wbrew żądaniu osoby uprawnionej.
Policja używa ręcznego miotacza gazu
KSP przekazała również, że policjanci prowadzą działania mające na celu przywrócenie porządku i bezpieczeństwa publicznego w alei Szucha przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
Według najnowszego komunikatu w policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.
Funkcjonariusze używają w związku z tym ręcznych miotaczy gazu.
Policja podkreśla, że jej działania mają przeciwdziałać dalszej eskalacji i zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w rejonie zgromadzenia.
Policja: funkcjonariuszy nie ma w budynku TK
Komenda Stołeczna Policji wcześniej jednoznacznie odniosła się również do informacji dotyczących obecności mundurowych na terenie samego Trybunału Konstytucyjnego.
„Policji nie ma w budynku Trybunału Konstytucyjnego” – przekazano w komunikacie.
Policjanci znajdują się jednak w rejonie zgromadzenia i prowadzą działania przed siedzibą instytucji.
Policja informuje o rzucaniu przedmiotami
Według stołecznej policji podczas zgromadzenia doszło do incydentów z udziałem części osób znajdujących się na miejscu.
KSP przekazała, że w funkcjonariuszy miały być rzucane niebezpieczne przedmioty.
W reakcji policjanci podejmują działania mające przywrócić porządek i zapobiec dalszym naruszeniom prawa.
Na ten moment policja nie podała szczegółów dotyczących rodzaju przedmiotów, którymi rzucano w funkcjonariuszy.
„Priorytetem jest ochrona życia i zdrowia”
Policja podkreśla, że priorytetem jej działań jest ochrona życia i zdrowia oraz niedopuszczenie do dalszej eskalacji wydarzeń.
KSP zaznacza jednocześnie, że bezpieczeństwo ma być zapewnione wszystkim osobom znajdującym się w rejonie zdarzeń, niezależnie od prezentowanych przez nie poglądów i stanowisk.
Funkcjonariusze na bieżąco monitorują sytuację i reagują na stwierdzone przypadki naruszenia prawa.
Apel o zachowanie spokoju
W komunikatach policji znalazł się również apel skierowany do osób przebywających przed Trybunałem Konstytucyjnym.
KSP wzywa do zachowania spokoju, niepodejmowania działań mogących stwarzać zagrożenie dla innych oraz stosowania się do zgodnych z prawem poleceń funkcjonariuszy.
Policja apeluje również, aby nie utrudniać działań służb ratunkowych i mundurowych.
Kolejne incydenty przed TK
W ostatnich tygodniach przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego dochodziło już do napiętych sytuacji podczas zgromadzeń.
Policja kilkukrotnie interweniowała w związku z przepychankami, próbami blokowania wejścia oraz innymi incydentami.
Najnowsze wydarzenia pokazują, że sytuacja ponownie się zaostrzyła.
Sytuacja jest monitorowana
Stołeczna policja pozostaje na miejscu i prowadzi dalsze działania.
Najważniejszą nową informacją jest zatrzymanie trzech osób, które według KSP przeskoczyły przez ogrodzenie i wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego.
Wobec nich mają zostać przeprowadzone czynności procesowe pod kątem art. 193 Kodeksu karnego.
Policja informuje również o użyciu ręcznych miotaczy gazu w związku z rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy.
Służby zapowiadają dalsze monitorowanie sytuacji i reagowanie na kolejne naruszenia prawa.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.