„WKUR*ŁEM SIĘ!!!”. Ksiądz z Osiedla ostro odpowiada przełożonym. Zapowiada ujawnienie maili i konferencję prasową
Burza wokół znanego duchownego. Ks. Rafał Główczyński, znany jako „Ksiądz z Osiedla”, opublikował niezwykle emocjonalny wpis po oświadczeniu swoich zakonnych przełożonych. Nie przebiera w słowach, zarzuca im przedstawianie nieprawdziwej wersji wydarzeń i zapowiada ujawnienie korespondencji. „Ślubowałem posłuszeństwo. Ale nie milczenie” — podkreśla duchowny.
Konflikt między ks. Rafałem Główczyńskim a władzami Polskiej Prowincji Salwatorianów nabiera rozgłosu. Chodzi między innymi o przeniesienie duchownego do Trzebnicy oraz kwestie związane z prowadzonymi przez niego inicjatywami społecznymi.
Po publikacji oświadczenia zakonu ksiądz zamieścił na Facebooku wpis, w którym wprost wyraził swoje oburzenie.
„WKUR*ŁEM SIĘ!!!”. Duchowny nie ukrywa emocji
Wpis rozpoczyna się od wyjątkowo mocnych słów:
WKURŁEM SIĘ!!! Przepraszam za słownictwo ale jak czytam OŚWIADCZENIE moich przełożonych, to inaczej nie potrafię. Od 3 miesięcy w KAŻDY WOLNY DZIEŃ ZAPIERDAAM DO PRACY I ŻEBRZĘ, ŻEBY COŚ DLA MŁODZIEŻY ZROBIĆ.
Duchowny podkreśla, że jego działania były znane wielu osobom i otrzymywał wsparcie od otoczenia. Jednocześnie zarzuca przełożonym brak pomocy.
W dalszej części wpisu kwestionuje informacje dotyczące zgód na podejmowane działania i okoliczności przeniesienia.
Zakon wydał oświadczenie. Ksiądz przedstawia inną wersję
Polska Prowincja Salwatorianów poinformowała, że decyzję o skierowaniu duchownego do Trzebnicy podjęto 20 marca 2026 roku.
Według przełożonych przeniesienie miało pierwotnie nastąpić 1 lipca, ale termin został przesunięty na 1 listopada na prośbę księdza.
Zakon odniósł się również do przedsięwzięć związanych z barką oraz domem rekolekcyjnym na Maderze, informując, że duchowny nie otrzymał zgody władz prowincji na zakup tych obiektów.
Ks. Główczyński zdecydowanie kwestionuje część tych twierdzeń.
JEDYNE co w tym oświadczeniu jest PRAWDA, to że NIE JESTEM PEDO*ILEM, NIE JEST OSZUSTEM, NIE ZROBIŁEM NIC ZŁEGO.
Duchowny zaznacza, że jego celem było pomaganie ludziom i realizowanie inicjatyw społecznych.
Należy podkreślić, że w oficjalnym oświadczeniu zakon nie formułował wobec księdza zarzutów natury moralnej ani finansowej.
Zapowiada ujawnienie maili. Podał konkretną datę
Ks. Główczyński nie zamierza pozostawić sprawy bez dalszych wyjaśnień.
Na Facebooku zapowiedział:
Ze względu na 1.11 i szacunku do tego czasu, 4.11 opublikuje obszerny materiał ze skanami maili pokazującymi jaka jest prawda, 7.11(sobota) zorganizuję KONFERENCJĘ PRASOWĄ NA BARCE.
Duchowny zaprosił na spotkanie swoich przełożonych, media, współpracowników, osoby związane z inicjatywą „Cyrki Motyli” oraz księży, którzy opuścili zgromadzenie.
Zapowiadane dokumenty nie zostały jeszcze opublikowane, dlatego na obecnym etapie nie można niezależnie rozstrzygnąć spornych kwestii.
„Nie chcieli dialogu. Nie chcieli rozmowy”
W dalszej części wpisu duchowny przekonuje, że próbował rozwiązać konflikt w inny sposób.
Nie chciałem tego rozwiązywać w ten sposób. Proponowałem, żebyśmy ten tekst przygotowali razem. Nie chcieli dialogu. Nie chcieli rozmowy. Woleli oświadczenia. (potwierdzenie w screenie na FB)
Ks. Główczyński wyraża również nadzieję, że jego historia stanie się początkiem zmian w sposobie traktowania księży przez przełożonych.
Przeniesie się do Trzebnicy. Ale zapowiada, że nie będzie milczał
Pomimo konfliktu duchowny deklaruje, że wykona decyzję zakonu.
W swoim wpisie informuje, że w sobotę przeniesie się do Trzebnicy.
Jednocześnie kończy oświadczenie słowami:
Ślubowałem posłuszeństwo. Ale nie milczenie.
Co dalej ze sprawą Księdza z Osiedla?
Najważniejsze będą teraz dwie zapowiedziane daty: 4 listopada, kiedy duchowny zamierza opublikować korespondencję, oraz 7 listopada, kiedy planuje konferencję prasową na barce.
Sprawa budzi zainteresowanie również w Warszawie, gdzie ks. Główczyński jest znany z działalności społecznej i inicjatyw skierowanych do młodzieży.
Na razie obie strony przedstawiają odmienne relacje dotyczące części wydarzeń. Odpowiedzi na najważniejsze pytania mogą przynieść dopiero zapowiadane dokumenty oraz ewentualne kolejne stanowisko zakonu.
Źródła: publiczny wpis na profilu „Ksiądz z Osiedla”; oświadczenie Polskiej Prowincji Salwatorianów z 28 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.