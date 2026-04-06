Historyczny przełom dla mieszkańców Warszawy! To koniec ery „wleczenia się” przez Polskę?

6 kwietnia 2026 15:05 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Rok 2027 ma przynieść przełom, na który pasażerowie czekali dekady. Dzięki modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej, pociągi pędzące 250 km/h przestaną być mitem, a staną się codziennością. Sprawdź, o ile skróci się Twoja podróż i ile zapłacimy za ten skok cywilizacyjny.

Fot. PKP Intercity

Kolejowe 250 km/h, co to zmieni w Twoim rozkładzie?

Projekt dostosowania linii CMK (Centralna Magistrala Kolejowa) do zawrotnych prędkości wchodzi w decydującą fazę. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają, że już w 2027 roku najszybsze składy Pendolino i nowe pociągi dalekobieżne wykorzystają pełny potencjał zmodernizowanej infrastruktury. To nie tylko prestiż, to realna oszczędność czasu dla tysięcy osób podróżujących codziennie między stolicą a Małopolską.

Trasa / Parametr Obecny czas (średnio) Cel na rok 2027
Warszawa – Kraków ok. 2h 20min poniżej 2h
Prędkość maksymalna 160 – 200 km/h 250 km/h
System bezpieczeństwa ERTMS/ETCS poz. 1 ERTMS/ETCS poz. 2
Komfort podróży Standardowe Pendolino Nowoczesne składy High-Speed

Co stoi za tym przyspieszeniem?Realizacja standardu 250 km/h to nie tylko wymiana szyn. To potężna operacja inżynieryjna:

  • Likwidacja przejazdów w poziomie szyn: Każde skrzyżowanie z drogą musi stać się wiaduktem lub tunelem.
  • Nowe zasilanie: Systemy energetyczne muszą udźwignąć ogromny pobór mocy pociągów przy najwyższych prędkościach.
  • Cyfrowe sterowanie: System ETCS poziomu 2 pozwoli maszynistom na jazdę „na komputerze”, eliminując ryzyko błędu ludzkiego.

Szybciej znaczy lepiej, ale czy taniej?

Szybka kolej to taki nasz polski sen o nowoczesności, który w końcu zaczyna nabierać realnych kształtów. Przez lata przyzwyczailiśmy się, że podróż pociągiem to czas na nadrobienie zaległości w serialach albo przeczytanie połowy książki. W 2027 roku może się okazać, że nie zdążymy dopić kawy w wagonie restauracyjnym, a już będziemy wysiadać pod Wawelem. To brzmi wspaniale, dopóki nie spojrzymy na cenniki energii i kosztów utrzymania tak zaawansowanej infrastruktury.

Prawdziwym wyzwaniem nie będzie samo rozpędzenie pociągu do 250 km/h, ale sprawienie, by bilet na taki „pocisk” nie kosztował połowy dniówki statystycznego Kowalskiego. Kolej ma szansę stać się realną alternatywą dla samolotów i autostrady A1, o ile wygra bitwę na punktualność i dostępność. Bo co nam po 250 km/h na liczniku, jeśli przed wjazdem na dworzec i tak utkniemy na 15 minut z powodu „problemów technicznych”? Trzymamy kciuki, by rok 2027 był rokiem prędkości, a nie tylko ambitnych obietnic.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych PKP PLK oraz analizy serwisu Forsal.pl (kwiecień 2026).

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
