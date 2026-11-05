Ile zapłacimy za paliwo od czwartku 05.11.2026? Minister podał nowe ceny
Kierowcy od 5 listopada 2026 roku mogą zapłacić za paliwo mniej niż dzień wcześniej. Minister Energii ogłosił nowe maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6,29 zł za litr, a olej napędowy 7,97 zł.
Nowe limity obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Stacja może sprzedawać paliwo taniej, ale nie może przekroczyć ceny maksymalnej ustalonej przez ministra.
Nowe ceny paliw od 5 listopada
Minister Energii podał maksymalne ceny detaliczne paliw obowiązujące w czwartek, 5 listopada 2026 roku.
Limity wynoszą:
benzyna Pb95 – 6,29 zł za litr,
benzyna Pb98 – 7,10 zł za litr,
olej napędowy – 7,97 zł za litr.
Oznacza to, że diesel ponownie znalazł się poniżej granicy 8 zł za litr.
Ceny są maksymalnymi stawkami detalicznymi. Poszczególne stacje mogą oferować paliwo taniej.
Benzyna i diesel potaniały
Dzień wcześniej, 4 listopada, maksymalne ceny były wyższe.
Benzyna 95 mogła kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr, benzyna 98 – 7,24 zł, a olej napędowy – 8,05 zł.
W przypadku Pb95 spadek wyniósł więc 8 groszy na litrze.
Pb98 potaniała o 14 groszy, natomiast maksymalna cena diesla spadła o 8 groszy na litrze.
Przy większym tankowaniu różnica zaczyna być zauważalna.
Ile można zaoszczędzić na pełnym baku?
Przy tankowaniu 50 litrów benzyny Pb95 maksymalny koszt przy cenie 6,29 zł wyniesie:
314,50 zł.
Dzień wcześniej przy cenie 6,37 zł byłoby to:
318,50 zł.
Różnica wynosi więc 4 zł na jednym tankowaniu.
W przypadku 50 litrów diesla koszt przy maksymalnej stawce 7,97 zł wyniesie:
398,50 zł.
Przy środowym limicie 8,05 zł byłoby to 402,50 zł.
Tutaj oszczędność również wynosi 4 zł.
Cena maksymalna obowiązuje wszystkie stacje
Mechanizm maksymalnych cen oznacza, że sprzedawca nie może ustalić ceny detalicznej powyżej poziomu ogłoszonego przez Ministra Energii.
Nie oznacza to jednak, że na każdej stacji kierowca zobaczy dokładnie 6,29 zł za Pb95 czy 7,97 zł za diesel.
To górna granica.
Stacje nadal mogą konkurować ceną i sprzedawać paliwo poniżej ustawowego maksimum.
Skąd biorą się maksymalne ceny paliw?
Limity są elementem programu osłonowego „Ceny Paliwa Niżej”, czyli CPN.
Obecna odsłona programu obowiązuje od października i ma działać do 31 grudnia 2026 roku.
Program opiera się przede wszystkim na dwóch rozwiązaniach.
Pierwszym jest obniżenie podatków obciążających paliwa.
Drugim – ustalanie maksymalnej ceny detalicznej benzyny i oleju napędowego.
Obniżona została m.in. stawka VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz akcyza.
Dlaczego rząd uruchomił program?
Ministerstwo Energii wskazuje na wysokie ceny paliw oraz niestabilną sytuację na światowych rynkach.
Na ceny ropy wpływają między innymi napięcia geopolityczne, ograniczenia podaży i sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Zmiany cen surowca przekładają się następnie na koszty ponoszone przez rafinerie i stacje paliw, a ostatecznie przez kierowców.
Program CPN ma ograniczać skalę tych podwyżek.
Program ma działać do końca 2026 roku
Obecna edycja programu ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
W tym czasie Minister Energii publikuje kolejne maksymalne ceny paliw.
Nowe stawki zaczynają obowiązywać od dnia wskazanego w obwieszczeniu.
W dni wolne mechanizm przewiduje stosowanie ostatniej ogłoszonej ceny do kolejnego dnia roboczego.
Dlatego kierowcy powinni zwracać uwagę na kolejne komunikaty resortu.
Nowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych
Jednym ze źródeł finansowania działań związanych z programem mają być wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych.
Ustawa z 18 września 2026 roku przewiduje stawkę w wysokości 60 proc. podstawy opodatkowania.
Podatek dotyczy nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku.
Nie oznacza to opodatkowania 60 proc. wszystkich przychodów firm paliwowych.
Danina jest naliczana od części określonej przez ustawę jako nadzwyczajny zysk.
Prezydent podpisał ustawę, ale skierował ją do TK
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę 1 października 2026 roku.
Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Oznacza to, że ustawa weszła w życie, ale jej zgodność z Konstytucją została zakwestionowana przez prezydenta i ma zostać zbadana przez Trybunał.
Ustawa dotycząca podatku od nadzwyczajnych zysków weszła zasadniczo w życie 1 listopada 2026 roku.
Kierowcy zapłacą mniej niż dzień wcześniej
Dla kierowców najważniejsza jest jednak aktualna cena na dystrybutorze.
Od 5 listopada maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,29 zł za litr, Pb98 – 7,10 zł, a diesla – 7,97 zł.
Wszystkie trzy stawki są niższe niż dzień wcześniej.
Największy spadek dotyczy benzyny 98, która potaniała w maksymalnym limicie o 14 groszy na litrze.
Co sprawdzić przed tankowaniem?
Przed wizytą na stacji warto pamiętać o trzech rzeczach.
Cena maksymalna nie jest ceną obowiązkową. Stacja może zaoferować paliwo taniej.
Limity mogą się zmieniać. Minister Energii publikuje kolejne obwieszczenia.
Różnice między stacjami nadal istnieją. Warto porównać ceny, szczególnie przy tankowaniu większej ilości paliwa.
Na 5 listopada 2026 roku górna granica wynosi 6,29 zł za Pb95, 7,10 zł za Pb98 i 7,97 zł za olej napędowy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.