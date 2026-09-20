Ile zarabia kurier w Polsce? W Niemczech płacą dwa razy więcej. Warszawski rynek bije rekordy
Dynamiczny rozwój sektora e-commerce i niesłabnąca popularność zakupów internetowych sprawiają, że branża kurierska w Polsce przeżywa prawdziwy boom. W całym kraju pracuje już ponad 120 tysięcy dostawców, a firmy takie jak InPost, DHL, DPD, UPS czy Glovo nieustannie poszukują nowych rąk do pracy. Choć mediana wynagrodzeń w tym zawodzie przekroczyła 5930 zł brutto miesięcznie (a większość kurierów zarabia w przedziale od 5170 do 7400 zł brutto), to stawki za zachodnią granicą wciąż pozostają nieosiągalne dla polskich pracowników. W Niemczech kurierzy wyciągają na etacie równowartość ponad 11 tysięcy złotych, otrzymując dodatkowo trzynastą pensję oraz bonusy urlopowe.
B2B czy etat? Formy zatrudnienia i koszty własnej działalności
Wysokość pensji kuriera zależy od doświadczenia, sezonowości (szczyty paczkowe przed Black Friday i świętami) oraz wybranej formy prawnej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) część kurierów zatrudniona jest na umowach o pracę lub zlecenia, jednak największe przychody generują osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Kurier na samozatrudnieniu rozliczający się za dostarczone paczki może wygenerować przychód rzędu 12 000 zł brutto miesięcznie, jednak po odliczeniu kosztów paliwa, leasingu busa oraz składek ZUS, na czysto pozostaje mu kwota od 5500 do 7500 zł netto.
Niemiecki rynek oferuje zupełnie inne warunki. Przy pełnym etacie wynoszącym 38,5 godziny tygodniowo kurier DHL w Niemczech zarabia średnio 2710 euro brutto. Dodatkowo pracownicy za granicą po pierwszym roku pracy otrzymują specjalny dodatek urlopowy w wysokości 332 euro oraz gwarantowaną premię świąteczną, o czym polscy kurierzy pracujący w oparciu o stawki od paczki mogą często jedynie pomarzyć.
Warszawski wyścig z czasem. Rejon Woli, Mokotowa i Śródmieścia najkorzystniejszy
Lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla zarobków. W stolicy stawki kurierów są wyższe o 15–25 proc. od średniej krajowej, co wynika z gigantycznego zagęszczenia punktów odbioru oraz dużej liczby przesyłek. Średni dzienny plan kuriera dostarczającego paczki w Warszawie wynosi od 80 do 100 przesyłek dziennie.
Najbardziej opłacalne, ale i najbardziej wymagające rejony pracy w Warszawie obejmują dzielnice biznesowe i mieszkalne: Wolę, Mokotów oraz Śródmieście. Dostarczanie paczek do wieżowców biurowych oraz gęsto zabudowanych osiedli mieszkaniowych wymaga doskonałej logistyki. W tych rejonach kurierzy najszybciej wyrabiają normy i zdobywają miesięczne dodatki frekwencyjne oraz jakościowe w wysokości od 1200 do 2500 zł.
Jak krok po kroku zoptymalizować zarobki w pracy kuriera
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą zwiększyć miesięczne dochody w branży dostawczej:
- Wybierz samozatrudnienie (B2B), jeśli planujesz obsługiwać duży rejon – własny pojazd i rozliczenie za każdą stopkę dają szansę na przychód sięgający 12 tys. zł.
- Szukaj rejonów o wysokiej gęstości zabudowy na Woli lub Mokotowie – krótka odległość między punktami dostaw pozwala wydać więcej paczek w ciągu 8 godzin.
- Maksymalizuj przychody w szczytach przewozowych – okres od listopada do grudnia przynosi stawki wyższe nawet o 20–30 proc. za sprawą premii świątecznych.
- Unikaj mandatów i stref płatnego parkowania w Śródmieściu – nieprzemyślane parkowanie w centrum Warszawy może drastycznie obniżyć Twój miesięczny zysk.
- Rozważ pracę na rynku niemieckim, jeśli zależy Ci na stabilnym etacie – zachodnie firmy kurierskie oferują 38,5-godzinny tydzień pracy i pełny pakiet socjalny.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.