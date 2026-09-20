Strzelanina w Polsce. Policja apeluje, by zostać w domu. Dwie osoby postrzelone, trwała obława
Dramatyczne wydarzenia w Bukownie w powiecie olkuskim. W niedzielę po godzinie 17 w rejonie ulicy Niepodległości padły strzały. Rannych zostało dwóch mężczyzn, a jednego z poszkodowanych zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania i apelowała do mieszkańców, by pozostali w domach. Po godzinie 20 funkcjonariusze poinformowali o zatrzymaniu podejrzewanego 52-latka.
Informację o zdarzeniu podał m.in. Onet, powołując się na RMF FM i policję. Najnowsze informacje potwierdzają, że obława została już zakończona.
Strzały przy ulicy Niepodległości
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 20 września, po godzinie 17 w Bukownie w województwie małopolskim.
Policja otrzymała informację o oddanych strzałach. Rzecznik małopolskiej policji Bartosz Izdebski przekazał mediom, że w wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne.
Interia podaje, że obaj poszkodowani to mężczyźni.
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Stan jednego z rannych wymagał zaangażowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na miejsce skierowano śmigłowiec LPR, który zabrał jednego z poszkodowanych. Według aktualnych informacji przekazanych przez Interię w tym zdarzeniu nie ma ofiar śmiertelnych.
Na razie służby nie podały szczegółowych informacji dotyczących rodzaju obrażeń obu mężczyzn.
Policja rozpoczęła obławę
Po strzelaninie podejrzewany sprawca oddalił się, dlatego na terenie gminy Bukowno rozpoczęły się intensywne działania poszukiwawcze.
Policja wystosowała do mieszkańców pilny apel.
Funkcjonariusze prosili, aby zachować szczególną ostrożność, pozostać w domach i nie wychodzić na zewnątrz do czasu zakończenia działań. Mieszkańcy byli również proszeni o wykonywanie poleceń policjantów i nieutrudnianie prowadzonych czynności.
Po godzinie 20 przełom. Zatrzymano 52-latka
Obława zakończyła się sukcesem.
Po godzinie 20 policja poinformowała, że podejrzewany 52-letni mężczyzna został zatrzymany.
Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu Agnieszka Stefaniak przekazała mediom, że działania poszukiwawcze zostały zakończone i sytuacja jest już bezpieczna.
Na miejscu nadal prowadzone są jednak czynności policji.
Śledczy będą ustalać, dlaczego padły strzały
Na obecnym etapie nie podano oficjalnie motywu zdarzenia ani szczegółowego przebiegu strzelaniny.
Nie wiadomo także, jaka broń została użyta ani jaka relacja łączyła zatrzymanego z rannymi mężczyznami.
Te okoliczności będą teraz wyjaśniane przez śledczych.
Samo zatrzymanie 52-latka nie przesądza jeszcze o jego odpowiedzialności karnej. O dalszych czynnościach, w tym ewentualnych zarzutach, zdecyduje zgromadzony materiał dowodowy i prokuratura.
Mieszkańcy mogą już wychodzić z domów
Najważniejsza informacja dla mieszkańców Bukowna jest taka, że policyjne poszukiwania zostały zakończone.
Wcześniejszy apel o pozostawanie w domach związany był z trwającą obławą. Po zatrzymaniu 52-latka policja poinformowała, że jest bezpiecznie.
Sprawa jest rozwojowa. Należy spodziewać się kolejnych informacji dotyczących stanu rannych oraz okoliczności, w których doszło do strzelaniny.
Źródła: Onet, RMF FM, Interia, informacje Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.