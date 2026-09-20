Tylko jeden dzień w Biedronce. Aż 58 proc. taniej, klienci mogą kupić tylko cztery sztuki
W poniedziałek, 21 września, Biedronka uruchamia jednodniową promocję na jeden z najczęściej kupowanych produktów. Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g będzie można kupić aż 58 proc. taniej. Przy zakupie czterech kostek i użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka każda z nich będzie kosztowała tylko 2,49 zł. Oferta obowiązuje wyłącznie przez jeden dzień i ma dzienny limit.
To bardzo mocna obniżka, szczególnie że regularna cena wskazana w materiale promocyjnym wynosi 5,99 zł za 200-gramową kostkę.
Cztery kostki po 2,49 zł
Warunek promocji jest prosty.
Trzeba kupić jednorazowo:
4 kostki Masła Ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g
i podczas zakupów zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka.
Wtedy każda z czterech sztuk zostanie naliczona po:
2,49 zł
czyli o 58 proc. taniej w stosunku do ceny przed obniżką.
Cena w przeliczeniu na kilogram spada w promocji do 12,45 zł/kg.
Zamiast 23,96 zł zapłacisz 9,96 zł
Różnica jest naprawdę duża.
Cztery kostki w cenie regularnej 5,99 zł kosztowałyby:
23,96 zł
W poniedziałkowej promocji za cztery sztuki klient zapłaci:
9,96 zł
Oszczędność przy jednym pełnym zakupie wynosi więc:
14 zł
To właśnie dlatego oferta może przyciągnąć dużą liczbę klientów już od rana.
Oferta tylko 21 września
Najważniejsze zastrzeżenie dotyczy czasu trwania akcji.
Promocja obowiązuje:
tylko w poniedziałek, 21 września.
Nie jest to oferta na cały tydzień ani do soboty. Następnego dnia cena promocyjna 2,49 zł nie musi już obowiązywać.
Jest limit na kartę
Biedronka wprowadziła także limit:
maksymalnie 4 sztuki dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
To dokładnie liczba potrzebna do skorzystania z pełnej promocji.
Jeżeli klient kupi produkt poza limitem albo nie użyje karty lub aplikacji Moja Biedronka, cena wskazana w materiale promocyjnym wynosi 5,99 zł za sztukę.
Trzeba mieć Moja Biedronka
Cena 2,49 zł nie jest dostępna bezwarunkowo dla każdego klienta.
Promocja wymaga użycia:
karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.
Przed zapłatą warto upewnić się, że karta została poprawnie zeskanowana i rabat pojawił się na kasie.
Poniedziałek zapowiada się mocno w Biedronce
Sieć przygotowała na 21 września kilka silnych promocji, a masło za 2,49 zł może być jedną z najgłośniejszych.
Produkt można przechowywać przez dłuższy czas, a cztery kostki to ilość, którą wiele gospodarstw domowych jest w stanie wykorzystać bez problemu.
Połączenie 58-procentowej obniżki, bardzo niskiej ceny jednostkowej i jednodniowego charakteru promocji może oznaczać duże zainteresowanie szczególnie w godzinach porannych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.