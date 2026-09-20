Tylko jeden dzień w Biedronce. Aż 58 proc. taniej, klienci mogą kupić tylko cztery sztuki

20 września 2026 21:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W poniedziałek, 21 września, Biedronka uruchamia jednodniową promocję na jeden z najczęściej kupowanych produktów. Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g będzie można kupić aż 58 proc. taniej. Przy zakupie czterech kostek i użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka każda z nich będzie kosztowała tylko 2,49 zł. Oferta obowiązuje wyłącznie przez jeden dzień i ma dzienny limit.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

To bardzo mocna obniżka, szczególnie że regularna cena wskazana w materiale promocyjnym wynosi 5,99 zł za 200-gramową kostkę.

Zobacz również:

Cztery kostki po 2,49 zł

Warunek promocji jest prosty.

Trzeba kupić jednorazowo:

4 kostki Masła Ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g

i podczas zakupów zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka.

Wtedy każda z czterech sztuk zostanie naliczona po:

2,49 zł

czyli o 58 proc. taniej w stosunku do ceny przed obniżką.

Zobacz również:

Cena w przeliczeniu na kilogram spada w promocji do 12,45 zł/kg.

Zamiast 23,96 zł zapłacisz 9,96 zł

Różnica jest naprawdę duża.

Cztery kostki w cenie regularnej 5,99 zł kosztowałyby:

23,96 zł

W poniedziałkowej promocji za cztery sztuki klient zapłaci:

9,96 zł

Oszczędność przy jednym pełnym zakupie wynosi więc:

14 zł

To właśnie dlatego oferta może przyciągnąć dużą liczbę klientów już od rana.

Oferta tylko 21 września

Najważniejsze zastrzeżenie dotyczy czasu trwania akcji.

Promocja obowiązuje:

tylko w poniedziałek, 21 września.

Nie jest to oferta na cały tydzień ani do soboty. Następnego dnia cena promocyjna 2,49 zł nie musi już obowiązywać.

Jest limit na kartę

Biedronka wprowadziła także limit:

maksymalnie 4 sztuki dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.

To dokładnie liczba potrzebna do skorzystania z pełnej promocji.

Jeżeli klient kupi produkt poza limitem albo nie użyje karty lub aplikacji Moja Biedronka, cena wskazana w materiale promocyjnym wynosi 5,99 zł za sztukę.

Trzeba mieć Moja Biedronka

Cena 2,49 zł nie jest dostępna bezwarunkowo dla każdego klienta.

Promocja wymaga użycia:

karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.

Przed zapłatą warto upewnić się, że karta została poprawnie zeskanowana i rabat pojawił się na kasie.

Poniedziałek zapowiada się mocno w Biedronce

Sieć przygotowała na 21 września kilka silnych promocji, a masło za 2,49 zł może być jedną z najgłośniejszych.

Produkt można przechowywać przez dłuższy czas, a cztery kostki to ilość, którą wiele gospodarstw domowych jest w stanie wykorzystać bez problemu.

Połączenie 58-procentowej obniżki, bardzo niskiej ceny jednostkowej i jednodniowego charakteru promocji może oznaczać duże zainteresowanie szczególnie w godzinach porannych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna