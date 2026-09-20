Od poniedziałku superoferta w Lidlu. Kurtki, bluzy i buty mocno przecenione. Ceny od 14,99 zł
Od poniedziałku, 21 września, Lidl rusza z dużą jesienną ofertą odzieżową. W promocji znajdą się kurtki dla kobiet, mężczyzn i dzieci, przeciwdeszczowe parki, ubrania sportowe, bluzy dziecięce z popularnymi motywami, swetry, spodnie i sneakersy. Część produktów przeceniono o 25–30 proc., a ceny zaczynają się już od 14,99 zł. Niektóre pozycje będą dostępne wyłącznie online na Lidl.pl, inne również w sklepach.
Nowa oferta jest wyraźnie przygotowana pod chłodniejsze i bardziej deszczowe dni. Lidl stawia zarówno na lekką odzież przejściową, jak i produkty sportowe czy dziecięce ubrania na jesień.
Kurtki dla całej rodziny od poniedziałku
Jednym z najmocniejszych punktów gazetki są kurtki marki Esmara.
Lekka damska kurtka została przeceniona o 30 proc. i będzie kosztowała:
41,99 zł zamiast 59,99 zł
Model jest lekki, ciepły, wiatro- i wodoodporny. Dostępne mają być trzy warianty kolorystyczne.
Kolejna damska kurtka została wyceniona na:
48,99 zł zamiast 69,99 zł
Tu również obniżka sięga 30 proc.
Dłuższy płaszcz z kapturem za 69,99 zł
Dla osób szukających czegoś na chłodniejsze dni przygotowano także dłuższy płaszcz damski z kapturem.
Cena promocyjna:
69,99 zł
Cena przed obniżką wynosiła 99,99 zł, więc również tutaj rabat wynosi 30 proc.
Model ma dwukierunkowy zamek i krój podkreślający talię.
Kurtka z kapturem za 55,99 zł
W ofercie znalazła się też krótsza damska kurtka z kapturem.
Lidl przecenia ją z 79,99 zł do:
55,99 zł
To ponownie 30 proc. mniej.
Model ma osłonę podbródka, wydłużony tył oraz wodoodporne wykończenie.
Sneakersy za 44,99 zł
Promocja obejmuje także obuwie.
Damskie sneakersy marki Esmara kosztować będą:
44,99 zł zamiast 59,99 zł
czyli o 25 proc. taniej.
Dostępne mają być dwa kolory i rozmiary 37–41.
Spodnie w stylu skóry również za 44,99 zł
Za dokładnie tę samą cenę dostępne będą damskie spodnie o wyglądzie skóry.
Cena przed obniżką to 59,99 zł, a od poniedziałku:
44,99 zł
To również przecena o 25 proc.
Kardigan za 34,99 zł
W jesiennej kolekcji pojawia się także damski kardigan.
Cena zostaje obniżona z 49,99 zł do:
34,99 zł
czyli o 30 proc.
Do wyboru mają być dwa kolory.
Golf za 24,99 zł
Jedną z najtańszych propozycji dla kobiet będzie prążkowany golf Esmara.
Cena:
24,99 zł
Dostępnych ma być pięć wzorów lub kolorów.
To klasyczny element jesiennej garderoby, który może zainteresować osoby kompletujące ubrania na chłodniejsze tygodnie.
Dziecięce ubrania już za 14,99 zł
Lidl przygotował również sporo dla dzieci.
Bluza lub spodnie dresowe Lupilu kosztować będą:
14,99 zł za sztukę
W gazetce pojawiają się kolorowe, dziecięce wzory.
Dla starszych dzieci przygotowano natomiast bluzę dresową z motywem Minecraft lub Pokémon za:
34,99 zł
Ta oferta oznaczona jest jako dostępna tylko na Lidl.pl.
Odzież przeciwdeszczowa CRIVIT
Duża część oferty sportowej również będzie dostępna online.
Dziecięca kurtka softshell CRIVIT kosztuje:
39,99 zł zamiast 49,99 zł
czyli o 20 proc. mniej.
Męska kurtka przeciwdeszczowa została przeceniona do:
69,99 zł zamiast 94,99 zł
a damska parka przeciwdeszczowa do:
59,99 zł zamiast 74,99 zł
W ofercie są też uniwersalne spodnie przeciwdeszczowe za:
39,99 zł zamiast 49,99 zł
Materiały promocyjne wskazują m.in. na wodoodporność, wiatroszczelność i możliwość łatwego spakowania części modeli.
Uwaga: część oferty tylko w internecie
To ważne przed poniedziałkowymi zakupami.
Nie wszystkie produkty pokazane w gazetce będą czekały na klientów na sklepowych wieszakach. Przy części pozycji znajduje się wyraźne oznaczenie:
„Tylko na Lidl.pl”
Dotyczy to m.in. części kolekcji CRIVIT i Lupilu.
Z kolei przy wielu ubraniach Esmara widnieje informacja „także na Lidl.pl”, co oznacza możliwość zakupu również przez internet.
Promocje ruszają 21 września
Nowa oferta startuje:
w poniedziałek, 21 września
Część produktów CRIVIT i Lupilu ma być dostępna do 27 września, natomiast odzież Esmara pojawia się w ofercie od 21 września, w zależności od dostępności produktów.
Przy mocno przecenionych rozmiarach i najpopularniejszych kolorach warto liczyć się z tym, że wybór może zmniejszać się wraz z trwaniem akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.