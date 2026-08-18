IMGW bije na alarm. Pilne ostrzeżenia dla pięciu województw, w tym dla Warszawy i okolic
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał serię ostrzeżeń hydrologicznych obejmujących pięć województw w centralnej i wschodniej Polsce – a jednym z nich jest mazowieckie, gdzie alert obejmuje bezpośrednio okolice Warszawy, a także Płocka, Radomia i Siedlec. Powodem są prognozowane intensywne opady deszczu, którym towarzyszyć będą burze, mogące doprowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu wód w rzekach.
Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza
Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują obecnie w pięciu województwach, a alerty pozostaną w mocy najpóźniej do godziny 14:00 na wschodzie Polski. Poza mazowieckim, gdzie zagrożenie dotyczy rejonu Warszawy, Płocka, Radomia i Siedlec, alertem objęty jest niemal cały obszar województwa podlaskiego, w tym Białystok. IMGW zaznacza, że w miejscach wystąpienia najbardziej intensywnych opadów wzrost poziomu wody może mieć charakter gwałtowny, a lokalnie możliwe jest osiągnięcie, a nawet przekroczenie stanów ostrzegawczych na poszczególnych rzekach.
Co dokładnie oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia
Zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez IMGW, ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody – obserwowane lub prognozowane – utrzymują się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, ale możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie lub przekroczenie. To niższy poziom zagrożenia niż ostrzeżenie drugiego stopnia, sygnalizujące już realne wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, ale wciąż wymagający zachowania czujności, zwłaszcza na terenach położonych blisko rzek i mniejszych cieków wodnych, gdzie wzrost poziomu wody bywa najbardziej gwałtowny i najtrudniejszy do przewidzenia z dużym wyprzedzeniem.
Dlaczego akurat teraz
Ostrzeżenia hydrologiczne są bezpośrednią konsekwencją prognozowanych intensywnych opadów deszczu połączonych z burzami. W przeciwieństwie do długotrwałych, rozlanych w czasie opadów, gwałtowne burzowe ulewy potrafią w krótkim czasie dostarczyć do zlewni rzek ogromne ilości wody, co przy podniesionym już poziomie wód w rzekach centralnej i wschodniej Polski może skutkować szybkim, trudnym do przewidzenia wzrostem stanu wody – szczególnie na mniejszych rzekach i ich dopływach, gdzie reakcja na intensywny opad bywa znacznie szybsza niż na dużych, uregulowanych ciekach.
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność w pobliżu rzek do wczesnego popołudnia
Jeśli mieszkasz lub przebywasz dziś w pobliżu Warszawy, Płocka, Radomia lub Siedlec, a Twoja trasa prowadzi w pobliżu rzek czy mniejszych cieków wodnych, zachowaj szczególną ostrożność do momentu wygaśnięcia ostrzeżenia, czyli mniej więcej do godziny 14:00. Unikaj spacerów czy aktywności rekreacyjnej bezpośrednio nad brzegami rzek w tym czasie, a jeśli mieszkasz na terenie zalewowym lub w bezpośrednim sąsiedztwie cieku wodnego, śledź na bieżąco komunikaty IMGW oraz lokalnych służb, zamiast polegać wyłącznie na tym, co widać gołym okiem – poziom wody w mniejszych rzekach potrafi wzrosnąć szybciej, niż sugeruje to obecny, spokojny wygląd koryta.
Kierowcy powinni zachować ostrożność na drogach przebiegających w pobliżu mostów i nisko położonych odcinków dróg, które przy gwałtownym wzroście poziomu wody mogą zostać podtopione stosunkowo szybko. Warto też na bieżąco sprawdzać aktualną mapę ostrzeżeń na stronie IMGW, ponieważ sytuacja hydrologiczna w najbliższych godzinach może się jeszcze zmieniać, a ostrzeżenia – zarówno rozszerzać na kolejne rejony, jak i wygasać wcześniej niż pierwotnie zapowiadano.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.