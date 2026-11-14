IMGW ogłosił alarmy dla Polski. Żółte ostrzeżenia na mapie. Nocą widoczność spadnie poniżej 200 metrów
Niebezpieczna noc przed mieszkańcami części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą i silnym wiatrem. Na mapie kraju pojawiły się rozległe żółte obszary, obejmujące zachodnią i centralną Polskę, w tym część Mazowsza. Od sobotniego wieczoru widoczność na drogach może miejscami spaść poniżej 200 metrów. W niedzielę dodatkowym zagrożeniem będą porywy wiatru osiągające nawet 80 km/h. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.
Ostrzeżenia zostały opublikowane w sobotę, 14 listopada 2026 roku. Gęsta mgła może utrudniać podróżowanie przez całą noc z soboty na niedzielę, a silny wiatr ma pojawić się w części kraju nad ranem. Żółte oznaczenia na mapie IMGW wskazują miejsca objęte alertami pierwszego stopnia. Oznacza to możliwość wystąpienia zjawisk meteorologicznych, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Widoczność poniżej 200 metrów
Najbardziej rozległe ostrzeżenia dotyczą gęstej mgły. Alerty obowiązują od godziny 21:00 w sobotę, 14 listopada, do godziny 8:00 w niedzielę, 15 listopada. Według prognoz IMGW widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 procent.
Ostrzeżenia obejmują całe województwo lubuskie i wielkopolskie oraz wybrane obszary województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Łącznie chodzi o ponad sto powiatów i miast na prawach powiatu.
Tak ograniczona widoczność może stanowić poważne utrudnienie dla kierowców. Szczególnie trudne warunki mogą pojawić się na słabo oświetlonych drogach, w pobliżu lasów, pól i zbiorników wodnych. Mgła może mieć charakter miejscowy, dlatego sytuacja na trasie może zmieniać się bardzo szybko.
Mazowsze objęte alertami. Warszawa tuż przy granicy ostrzeżeń
Na Mazowszu ostrzeżenia dotyczą między innymi powiatów piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, grójeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego i węgrowskiego oraz miasta Płock.
Na opublikowanej mapie Warszawa znajduje się tuż przy wschodniej granicy strefy ostrzeżeń. Sama stolica nie została objęta tym konkretnym alertem pierwszego stopnia, ale osoby podróżujące między Warszawą a miejscowościami położonymi na zachód i południe od miasta powinny liczyć się z możliwością pogorszenia widoczności.
Dotyczy to między innymi kierowców korzystających z tras prowadzących do Piaseczna, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa czy Grójca. Przy gęstej mgle pokonanie nawet dobrze znanej drogi może wymagać znacznie większej koncentracji oraz ograniczenia prędkości.
W niedzielę uderzy silny wiatr. Porywy do 80 km/h
Drugie ostrzeżenie IMGW dotyczy silnego wiatru. Alert pierwszego stopnia obejmuje wybrane obszary województw dolnośląskiego i opolskiego. Ma obowiązywać od godziny 4:00 do godziny 16:00 w niedzielę, 15 listopada.
Synoptycy prognozują wiatr z kierunków południowych, którego średnia prędkość może osiągać 45 km/h. W porywach przewidywane jest nawet 80 km/h. Tak silny wiatr może utrudniać prowadzenie samochodów, zwłaszcza na odsłoniętych odcinkach dróg.
Podmuchy mogą również przemieszczać niezabezpieczone przedmioty oraz łamać słabsze gałęzie drzew. Warto więc zadbać o przedmioty pozostawione na balkonach, tarasach i posesjach oraz unikać parkowania pod uszkodzonymi drzewami.
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem nie obejmuje województwa mazowieckiego. W przypadku części Mazowsza głównym zagrożeniem wskazanym w sobotnich komunikatach IMGW pozostaje gęsta mgła.
Niebezpiecznie na drogach. Jeden błąd może mieć poważne konsekwencje
Gęsta mgła znacząco ogranicza czas, jaki kierowca ma na reakcję. Przy widoczności wynoszącej mniej niż 200 metrów trudniej ocenić odległość od poprzedzającego pojazdu, zauważyć pieszego czy dostrzec przeszkodę na jezdni. Dlatego najważniejszym zaleceniem jest zmniejszenie prędkości i zwiększenie odstępu od innych uczestników ruchu.
Warto również prawidłowo korzystać ze świateł. Przednie światła przeciwmgłowe można stosować w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Tylne światła przeciwmgłowe wolno natomiast włączyć, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Gdy warunki się poprawią, należy je wyłączyć, aby nie oślepiać kierowców jadących z tyłu.
Podczas jazdy we mgle nie należy używać świateł drogowych, jeżeli powodują odbijanie się światła od drobnych kropelek wody i dodatkowo pogarszają widoczność. Lepiej także unikać niepotrzebnego wyprzedzania i gwałtownych manewrów.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Najważniejszą informacją dla mieszkańców regionu jest możliwość wystąpienia gęstych mgieł w nocy z soboty na niedzielę. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby wracające późnym wieczorem do domów oraz kierowcy planujący podróż w niedzielę o świcie.
Jeśli trasa przebiega przez powiaty objęte ostrzeżeniem, warto uwzględnić dodatkowy czas na dojazd. Mgła może pojawiać się lokalnie i nie musi obejmować całego powiatu w jednakowym stopniu. Nawet jeśli w miejscu rozpoczęcia podróży widoczność jest dobra, kilka kilometrów dalej sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.
Przed wyjazdem warto oczyścić szyby i reflektory, sprawdzić działanie wycieraczek oraz upewnić się, że wszystkie światła samochodu są sprawne. W przypadku bardzo ograniczonej widoczności należy rozważyć zatrzymanie się na bezpiecznym parkingu i przeczekanie najtrudniejszych warunków.
Osoby poruszające się pieszo poza obszarem zabudowanym powinny pamiętać o elementach odblaskowych wymaganych przez przepisy po zmroku. Dodatkowe odblaski mogą zwiększyć widoczność również w miejscach, gdzie ich noszenie nie jest obowiązkowe.
Alerty pierwszego stopnia. Co oznaczają żółte obszary na mapie?
IMGW stosuje trzystopniową skalę ostrzeżeń meteorologicznych. Pierwszy stopień, oznaczony kolorem żółtym, informuje o prognozowanych warunkach sprzyjających występowaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Drugi stopień oznacza większe zagrożenie, a trzeci zarezerwowany jest dla zjawisk szczególnie niebezpiecznych.
Żółte ostrzeżenie nie oznacza, że na całym wskazanym obszarze warunki będą jednakowo trudne. Informuje jednak, że istnieje istotne prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska mogącego zagrażać bezpieczeństwu.
Prognozy mogą być aktualizowane, a okres obowiązywania i zasięg alertów mogą ulec zmianie. Dlatego przed nocną lub poranną podróżą warto sprawdzić najnowsze ostrzeżenia na oficjalnej stronie IMGW.
Ostrzeżenia już obowiązują. Najtrudniejsza noc przed kierowcami
Od godziny 21:00 w sobotę obowiązują alerty przed gęstą mgłą, która może ograniczać widoczność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia obejmują rozległe obszary zachodniej i centralnej Polski, w tym część Mazowsza. W niedzielę od godziny 4:00 kolejne ostrzeżenia zaczną obowiązywać na południowym zachodzie kraju, gdzie wiatr w porywach może osiągać 80 km/h.
IMGW apeluje o ostrożność. Jeśli planujesz nocną lub poranną podróż, sprawdź prognozę, dostosuj prędkość do widoczności i zachowaj większy odstęp od innych pojazdów. Nawet krótkie odcinki gęstej mgły mogą okazać się szczególnie niebezpieczne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.