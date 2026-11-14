Trwają coroczne kontrole w bloku. Co sprawdzają i co się dzieje, gdy ich nie wpuścisz do mieszkania?
Na klatce pojawia się ogłoszenie z datą przeglądu, nazwą firmy i prośbą o obecność w mieszkaniu. Właśnie tak warszawskie spółdzielnie i zarządcy organizują kolejne kontrole instalacji gazowych. W listopadzie wyznaczane są również dodatkowe terminy dla osób, które wcześniej nie udostępniły lokali. Warto sprawdzić własne ogłoszenie, bo od zakresu kontroli i jej wyniku zależą dalsze obowiązki mieszkańca. Znaczenie może mieć także to, dlaczego do przeglądu nie doszło.
Co najmniej raz w roku. Kto odpowiada za zorganizowanie kontroli
Przegląd instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym wymaga współpracy zarządcy i mieszkańców. Zarządca organizuje kontrolę, zleca ją osobom z właściwymi kwalifikacjami oraz gromadzi dokumentację. Mieszkaniec musi umożliwić sprawdzenie instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu. Dotyczy to również osób, które używają gazu wyłącznie do gotowania i mają ogrzewanie z miejskiej sieci. Kuchenka, jej podłączenie oraz zawór pozostają częścią układu, którego stan powinien być oceniony. Dostęp do mieszkania pozwala sprawdzić elementy niewidoczne z klatki schodowej.
Podstawą jest art. 62 Prawa budowlanego. Właściciel lub zarządca powinien zapewnić okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej co najmniej raz w roku. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia, że chodzi o kontrolę w każdym roku kalendarzowym. Termin wizyty wynika z organizacji prac w danym budynku. Dlatego informacja od administracji może dotyczyć wiosny, jesieni albo dodatkowego podejścia po wcześniejszej nieobecności. Dla mieszkańca najważniejsze jest sprawdzenie daty przypisanej do własnego adresu i klatki.
W budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² kontrole w ustawowym zakresie wykonuje się co najmniej dwa razy w roku, do 31 maja oraz do 30 listopada. W odniesieniu do innych obiektów budowlanych ustawa wskazuje próg powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Obowiązek zorganizowania kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. To on powinien ustalić, jaka częstotliwość dotyczy konkretnego obiektu, a następnie przekazać mieszkańcom terminy potrzebnych wejść do lokali. Ustawowy termin listopadowy ma więc znaczenie dla organizacji przeglądów w części dużych budynków.
Co instalator powinien sprawdzić w mieszkaniu
Kontrola dotyczy stanu technicznego instalacji, w tym jej szczelności. Obejmuje ocenę dostępnych przewodów, połączeń, armatury i urządzeń gazowych. W mieszkaniu trzeba zapewnić dojście do miejsc, w których instalacja jest poprowadzona, oraz do kuchenki lub kotła i ich podłączeń. Kontrolujący może zwrócić uwagę na uszkodzenia, korozję, stan połączenia urządzenia z instalacją czy utrudniony dostęp do zaworu. Dokładny zakres czynności powinien odpowiadać rodzajowi instalacji i urządzeń, a ustalenia należy udokumentować w protokole.
Do sprawdzania szczelności kontrolujący wykorzystuje przyrząd wyposażony w czujnik wykrywający obecność gazu. Badane są instalacja i urządzenia odbiorcze, a wynik powinien znaleźć się w dokumentacji. Gdy zostanie wykryta nieszczelność, trzeba wskazać jej miejsce oraz potrzebny zakres naprawy. Warto zapytać, czy usterka dotyczy przewodu, połączenia czy samego urządzenia. Taka informacja pozwala ustalić odpowiedzialnego za naprawę i zamówić właściwą usługę. Po jej wykonaniu konieczne jest potwierdzenie bezpiecznego stanu zgodnie z ustalonym trybem.
Istotne są również wentylacja i odprowadzanie spalin. Z tego powodu zarządcy często organizują przegląd gazowy razem z kontrolą przewodów kominowych. Przy mieszkaniu z kuchenką gazową trzeba umożliwić dostęp do odpowiednich pomieszczeń i kratek, a przy kotle także do urządzenia oraz jego podłączeń. Czynności mogą wykonywać różni specjaliści, ponieważ wymagane kwalifikacje zależą od zakresu kontroli. Warto więc przeczytać całe ogłoszenie i sprawdzić, czy zapowiedziano jedną ekipę, czy wizyty dwóch wykonawców.
Jeżeli podczas użytkowania pojawiły się niepokojące objawy, należy przekazać tę informację osobie wykonującej kontrolę. Może chodzić o problemy z działaniem urządzenia, uszkodzenie przewodu albo wcześniejsze zgłoszenie dotyczące wentylacji. Przydatna jest też dokumentacja napraw i zmian wykonanych od poprzedniego przeglądu. Kontrolujący powinien wiedzieć, co zostało wymienione lub przerobione, aby uwzględnić to w ocenie stanu instalacji. Prace ingerujące w układ gazowy trzeba powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z wymaganiami dla danego zakresu robót.
Warszawskie terminy: dodatkowy przegląd 17 listopada i kontrola przy Chełmskiej
SM Finansowiec wyznaczyła dodatkowy termin na wtorek, 17 listopada 2026 roku, w godzinach 9:00 – 13:00 oraz 18:00 – 21:00. Komunikat dotyczy przeglądu instalacji gazowej i wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach oraz lokalach usługowych objętych ogłoszeniem. Wykonawcą ma być firma KSR Przeglądy. Spółdzielnia prosi o udostępnienie instalacji oraz podpis po wykonaniu kontroli. To konkretny przykład organizacji dodatkowej wizyty, z której powinni skorzystać mieszkańcy wskazani w komunikacie swojego zarządcy.
Przy ul. Chełmskiej 50 przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej zapowiedziano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, w godzinach 9:30 – 12:00 oraz 17:30 – 19:00. Zarządca informuje o pracy dwóch firm i zwraca uwagę na obecność od początku wyznaczonego przedziału. Po sprawdzeniu dostępnych mieszkań technicy opuszczą budynek. Osoby przewidujące spóźnienie mają wcześniej skontaktować się z wykonawcami. W tym przypadku przeczytanie szczegółów ogłoszenia pomaga uniknąć sytuacji, w której mieszkaniec wróci po zakończeniu pracy ekipy.
|Komunikat
|Termin
|Godziny
|Zakres
|SM Finansowiec – lokale objęte ogłoszeniem
|17 listopada 2026 r., wtorek
|9:00 – 13:00 oraz 18:00 – 21:00
|Dodatkowy przegląd instalacji gazowej i wentylacji grawitacyjnej
|Warszawa, Chełmska 50
|23 listopada 2026 r., poniedziałek
|9:30 – 12:00 oraz 17:30 – 19:00
|Przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej, wykonywany przez dwie firmy
To wybrane komunikaty organizatorów, sprawdzone 14 listopada. Własny termin trzeba odszukać w ogłoszeniu dotyczącym konkretnego budynku. Przykładowo SM Bródno w harmonogramie na 2026 rok publikowała osobno pierwsze i drugie terminy, przypisane do adresów i klatek. Drugie podejście dotyczyło lokali nieudostępnionych wcześniej. Taki układ pokazuje, dlaczego warto zweryfikować zarówno numer budynku, jak i oznaczenie klatki oraz rodzaj terminu. Aktualne informacje i ewentualne zmiany najlepiej potwierdzić w administracji przed planowaną wizytą.
Nie będzie cię w domu? Ustal sposób udostępnienia mieszkania
Jeżeli termin koliduje z pracą lub wyjazdem, najlepiej skontaktować się z administracją przed przeglądem. Trzeba ustalić, czy przewidziano drugi termin, czy można uzgodnić inną wizytę albo obecność dorosłego domownika lub upoważnionej osoby. Osoba udostępniająca mieszkanie powinna wiedzieć, do których urządzeń i pomieszczeń potrzebny jest dostęp. Warto też upewnić się, kto odbierze informacje o wyniku kontroli. W lokalu wynajmowanym dobrze jest przekazać ogłoszenie właścicielowi i uzgodnić organizację wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem.
Brak dostępu do mieszkania zostaje odnotowany, a sprawdzenie znajdującej się w nim instalacji pozostaje do wykonania. Dalsze działania wynikają z organizacji przyjętej przez zarządcę: może on wyznaczyć kolejny termin, wezwać do uzgodnienia wizyty albo poinformować o konieczności indywidualnego zlecenia kontroli. Przy samodzielnym zamawianiu usługi warto wcześniej ustalić z administracją wymagany zakres i sposób przekazania protokołu. Pozwala to zamówić czynności odpowiadające potrzebom przeglądu budynku i uniknąć późniejszego uzupełniania dokumentacji.
Koszt indywidualnej wizyty i dalsze wezwania od spółdzielni
W komunikacie SM Bródno dotyczącym przeglądów na 2026 rok znajduje się ostrzeżenie, że nieudostępnienie lokalu może spowodować odcięcie dopływu gazu oraz konieczność pokrycia kosztów indywidualnej kontroli. To informacja o zasadach i możliwych działaniach wskazanych przez tę spółdzielnię. Mieszkaniec powinien sprawdzić obowiązujący w swoim budynku sposób organizacji przeglądów i rozliczania dodatkowych wizyt. Przed zleceniem usługi warto ustalić cenę, zakres oraz to, kto ma ją zamówić i dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie.
Jeżeli administracja nalicza opłatę za dodatkowy przyjazd, należy poprosić o wskazanie jej podstawy i wyjaśnienie, czego dokładnie dotyczy. Istotne będą regulamin, warunki zlecenia oraz okoliczności, w których konieczna była odrębna wizyta. Warto zachować potwierdzenie kontaktu z administracją i uzgodniony termin. Przy rozliczeniu można wtedy ustalić, czy usługa została wykonana, na czyje zlecenie i według jakich zasad. Taka dokumentacja pomaga wyjaśnić zarówno organizację kontroli, jak i ewentualny spór o jej koszt.
Uporczywa odmowa może skończyć się sprawą o udostępnienie lokalu
Art. 6¹ ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje obowiązek udostępnienia lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w celu okresowego przeglądu wyposażenia technicznego oraz ustalenia i wykonania niezbędnych prac. Prawo do mieszkania własnościowego wiąże się więc także z umożliwieniem wymaganych kontroli. Jeśli mieszkaniec odmawia, spółdzielnia może wystąpić do sądu o nakazanie udostępnienia lokalu. Zwykły spór o przegląd wymaga właściwego trybu dochodzenia dostępu. Administrator powinien wskazać cel wizyty, wykonawcę i zakres potrzebnych czynności.
Taką drogę potwierdza między innymi wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 4 marca 2014 roku, sygn. II Ca 398/13. Sprawa dotyczyła udostępnienia mieszkania do okresowego przeglądu szczelności instalacji gazowej. Sąd oddalił apelację mieszkańca od rozstrzygnięcia nakazującego zapewnienie dostępu spółdzielni. To przykład zastosowania obowiązku do konkretnego lokalu i konkretnego celu technicznego. Przy długotrwałym sporze trzeba więc liczyć się z postępowaniem sądowym, a także oceną, czy istniały rzeczywiste przeszkody w przeprowadzeniu kontroli.
Co się dzieje, gdy kontrola wykaże nieszczelność lub inne zagrożenie
Wykryta usterka wymaga określenia dalszego sposobu użytkowania instalacji i potrzebnych napraw. Art. 70 Prawa budowlanego nakłada obowiązek usunięcia podczas kontroli lub bezpośrednio po niej takich uszkodzeń i braków, które mogą spowodować zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Przy niebezpiecznym stanie instalacji konieczne może być wyłączenie jej części z użytkowania i zabezpieczenie dopływu gazu. Zakres działań zależy od miejsca i rodzaju usterki. Informacja o stwierdzonym problemie powinna trafić do osoby odpowiedzialnej za jego usunięcie.
Mieszkaniec powinien ustalić, co wymaga naprawy, kto odpowiada za jej wykonanie i na jakich warunkach urządzenie lub instalacja mogą wrócić do użytkowania. W zależności od zakresu prac potrzebne będzie potwierdzenie usunięcia usterki i odpowiednie sprawdzenie po naprawie. Warto zachować dokumenty wykonawcy oraz przekazać wymagane materiały administracji. Jeżeli gaz został odłączony, ponowne uruchomienie trzeba przeprowadzić zgodnie z ustalonym trybem przez uprawnione osoby. Sam podpis pod wcześniejszym protokołem nie zamyka sprawy wymagającej dalszych działań technicznych.
Kto może wykonać przegląd i co powinno znaleźć się w dokumentacji
Kontrolę instalacji gazowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane albo kwalifikacje wymagane przy dozorze nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. GUNB wskazuje obie te drogi. Dlatego przy ustalaniu wykonawcy znaczenie ma zakres jego uprawnień i kwalifikacji. Mieszkaniec może potwierdzić w administracji, jaka firma została zamówiona i jakie czynności ma wykonać. W przypadku samodzielnie zlecanej kontroli warto poprosić o dokument potwierdzający kwalifikacje właściwe dla tego rodzaju instalacji.
Z okresowej kontroli sporządza się protokół. Prawo budowlane wymaga między innymi daty, danych osoby kontrolującej, określenia zakresu i ustaleń, wskazania nieprawidłowości oraz zaleceń. Dla mieszkańca istotny jest wynik dotyczący jego lokalu i informacja, co ma zrobić dalej. Jeśli pojawiło się zalecenie naprawy, należy ustalić jego treść i sposób potwierdzenia wykonania. Dokumentację budynku prowadzi właściciel lub zarządca, dlatego administracja powinna wiedzieć również o kontrolach zamówionych indywidualnie i otrzymać potrzebne protokoły.
Jak przygotować mieszkanie, żeby kontrola mogła się odbyć
Przygotowania najlepiej zacząć od przeczytania ogłoszenia i sprawdzenia daty, godzin oraz zakresu wizyty. Następnie trzeba zapewnić dostęp do pomieszczeń z instalacją i urządzeniami gazowymi. Warto odsunąć przedmioty utrudniające dojście do zaworu, kuchenki, kotła czy kratki wentylacyjnej, bez ingerowania w podłączenia. Jeżeli elementy instalacji są zabudowane lub trudno dostępne, należy wcześniej ustalić z administracją sposób ich udostępnienia. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której technik wejdzie do mieszkania, ale nie będzie mógł sprawdzić potrzebnego miejsca.
Przed wizytą dobrze jest przygotować informacje o naprawach, wymianie urządzeń i zauważonych problemach. Przy dostępnym protokole z poprzedniej kontroli warto sprawdzić, jakie zalecenia w nim zapisano i czy zostały wykonane. Podczas wizyty należy upewnić się, że kontrolujący ma dostęp do wszystkich elementów objętych zleceniem. Po zakończeniu trzeba zapytać o wynik i ewentualne dalsze obowiązki. Jeśli kontrolę gazową i kominiarską wykonują dwie firmy, warto dopilnować obecności przy obu częściach przeglądu i odebrać potrzebne informacje od każdego wykonawcy.
Jeżeli przegląd się nie odbył, najlepiej od razu uzgodnić dalszy termin i zachować potwierdzenie kontaktu. Przy indywidualnym zleceniu trzeba ustalić, jaki dokument ma otrzymać zarządca. Przy wykrytej usterce należy dopilnować naprawy oraz potwierdzenia, że instalacja może być użytkowana na określonych warunkach. W ten sposób sprawa kończy się rzeczywistym sprawdzeniem i wykonaniem zaleceń. Dla mieszkańca najważniejsza jest wiedza, jaki jest stan instalacji w jego lokalu i czy pozostało jeszcze coś do zrobienia.
Wyczuwalny zapach gazu wymaga natychmiastowej reakcji, bez czekania na termin przeglądu. Polska Spółka Gazownictwa zaleca otwarcie okien, zamknięcie dostępnego kurka przy gazomierzu i urządzeniu, jeśli można to zrobić bezpiecznie, oraz opuszczenie budynku. Nie należy używać ognia ani włączać lub wyłączać światła i urządzeń elektrycznych. Telefonu również należy użyć dopiero poza budynkiem. Stamtąd trzeba zawiadomić pogotowie gazowe pod numerem 992, a przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia służby pod numerem 112, oraz ostrzec innych mieszkańców bez narażania siebie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.