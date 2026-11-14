Potężna śnieżyca może uderzyć w Warszawę i Mazowsze! Model wskazał konkretną datę. Nawet pół Polski pod śniegiem
To może być pierwsze tak potężne uderzenie zimy w tym sezonie. Najnowsze wyliczenia europejskiego modelu pogodowego ECMWF wskazują na możliwość pojawienia się rozległej śnieżycy, która obejmie niemal połowę Polski. Na trasie intensywnych opadów znalazło się również Mazowsze, w tym rejon Warszawy. Meteorolodzy wskazali konkretną datę: czwartek, 26 listopada. Jeśli prognoza się sprawdzi, śnieg może padać przez wiele godzin, a kierowców czekać będą bardzo trudne warunki. Jest jednak ważny szczegół, o którym trzeba wiedzieć.
Jeszcze niedawno listopad przypominał przedłużenie jesieni, ale kolejne wyliczenia modeli meteorologicznych pokazują możliwość wyraźnego zwrotu w pogodzie. Jak poinformowało 14 listopada Polskie Radio 24, europejski model ECMWF przewiduje scenariusz, w którym nad znaczną część kraju nadciąga rozległa strefa intensywnych opadów śniegu. Szczególnie zagrożone takim przebiegiem pogody byłyby regiony wschodnie i centralne. Wśród nich znalazło się województwo mazowieckie, gdzie potencjalne opady mogłyby utrzymywać się od rana do godzin wieczornych.
Śnieżyca może nadejść 26 listopada. Model wskazał nawet godzinę
Według scenariusza przedstawionego przez ECMWF do gwałtowniejszej zmiany pogody może dojść w czwartek, 26 listopada 2026 roku. Prognoza na godzinę 7:00 czasu polskiego pokazuje rozległą strefę śniegu obejmującą między innymi Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę.
Opady mogą występować również w części województw warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz śląskiego. Oznaczałoby to, że w jednym czasie zimowa pogoda obejmie niemal połowę kraju. Nie wszędzie jednak intensywność opadów musiałaby być jednakowa. W jednych miejscach śnieg mógłby padać umiarkowanie, w innych znacznie mocniej.
Warto podkreślić, że wskazanie konkretnej godziny nie oznacza, że dokładnie o 7:00 zacznie padać w Warszawie. Jest to termin, dla którego model przedstawia określony układ opadów. Rzeczywisty moment ich rozpoczęcia, podobnie jak zasięg i natężenie, pozostaje na tym etapie niepewny.
Warszawa i Mazowsze na trasie śnieżycy. Opady mogą trwać wiele godzin
Najbardziej niepokojący dla mieszkańców stolicy jest fakt, że prognozowana strefa opadów nie miałaby szybko opuścić centralnej Polski. Z wyliczeń ECMWF przedstawionych przez Polskie Radio 24 wynika, że śnieg może utrzymywać się na Mazowszu także w kolejnych godzinach dnia.
Około godziny 13:00 rozległa strefa opadów nadal miałaby obejmować znaczną część środkowej i wschodniej Polski. Miejscami śnieg mógłby padać intensywnie, powodując stopniowe pogarszanie się warunków na drogach i chodnikach.
Również prognoza na godzinę 19:00 pokazuje możliwość utrzymywania się opadów na Mazowszu. Jednocześnie strefa śniegu miałaby stopniowo przesuwać się w kierunku północnym, obejmując kolejne obszary kraju, między innymi Kujawy, Pomorze oraz część Wielkopolski.
Jeśli taki scenariusz się potwierdzi, mieszkańcy Warszawy mogliby zmierzyć się z opadami zarówno podczas porannego dojazdu do pracy, jak i wieczornego powrotu do domu. Wiele będzie jednak zależało od temperatury powietrza i nawierzchni. Od tego zależy, czy śnieg będzie się utrzymywał, szybko topniał, czy tworzył warstwę utrudniającą poruszanie się.
Może zasypać niemal pół Polski. Szczególnie trudne warunki na drogach
Rozległe opady śniegu w drugiej połowie listopada mogą stanowić poważne wyzwanie dla kierowców. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, w których temperatura oscyluje w pobliżu zera stopni Celsjusza. W takich warunkach nawierzchnia może być mokra, pokryta błotem pośniegowym albo miejscowo śliska.
Jeżeli śnieg będzie padał intensywnie przez wiele godzin, utrudnienia mogą pojawić się zarówno na ulicach Warszawy, jak i na trasach prowadzących do stolicy. Dotyczy to między innymi dróg S8, S7, S17 oraz autostrady A2, którymi codziennie poruszają się tysiące kierowców.
Potencjalne problemy nie ograniczają się wyłącznie do ruchu samochodowego. Intensywne opady mogą wpływać także na punktualność komunikacji autobusowej oraz kolejowej, zwłaszcza gdy towarzyszą im silniejszy wiatr lub oblodzenie infrastruktury.
Nie oznacza to jednak, że 26 listopada dojdzie do paraliżu komunikacyjnego. Na razie nie ma podstaw, aby przewidywać konkretne zamknięcia dróg czy odwołania połączeń. Są to możliwe konsekwencje silnych opadów, których wystąpienie i rzeczywista skala będą zależały od rozwoju sytuacji pogodowej.
IMGW przedstawia inną perspektywę. Najbliższe dni nie zapowiadają jeszcze śnieżnego paraliżu
Warto zestawić odległe prognozy ECMWF z oficjalnymi informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W prognozie opublikowanej 13 listopada na okres do 19 listopada IMGW przewiduje zmienną pogodę, okresami z opadami deszczu oraz przejściowym ociepleniem.
Według tego komunikatu w weekend 14–15 listopada w wielu regionach będzie na ogół pogodnie. Od poniedziałku ponownie wzrośnie zachmurzenie i miejscami pojawi się deszcz. Temperatury w kolejnych dniach mają wzrastać, lokalnie osiągając nawet 12–13 stopni Celsjusza.
Nie ma w tym sprzeczności. IMGW opisuje pogodę w znacznie krótszym i bardziej przewidywalnym okresie, natomiast scenariusz ECMWF dotyczący 26 listopada sięga niemal dwa tygodnie naprzód. Tak odległe wyliczenia mogą jeszcze istotnie się zmienić.
Czy prognoza śnieżycy jest pewna? Meteorolodzy zwracają uwagę na jedno
Modele numeryczne pozwalają analizować możliwy rozwój sytuacji atmosferycznej, ale ich dokładność maleje wraz z wydłużaniem okresu prognozy. Nawet niewielkie zmiany położenia niżów, frontów atmosferycznych czy rozkładu temperatury mogą sprawić, że śnieg pojawi się w innym miejscu, będzie słabszy albo zamiast niego wystąpi deszcz.
Polskie Radio 24 wyraźnie zaznacza, że przedstawiony scenariusz należy traktować jako wstępny sygnał potencjalnie silnego pogorszenia pogody. Nie jest to pewna zapowiedź śnieżycy ani oficjalne ostrzeżenie meteorologiczne.
W kolejnych aktualizacjach modelu ECMWF prognozowana strefa opadów może zmienić położenie, zwiększyć lub zmniejszyć zasięg, a nawet całkowicie zaniknąć. Dlatego szczegółowe przewidywania dotyczące konkretnych miejscowości, liczby centymetrów śniegu czy godzin rozpoczęcia opadów wymagają potwierdzenia bliżej wskazanego terminu.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Mieszkańcy Warszawy, Radomia, Płocka, Siedlec, Ostrołęki oraz pozostałych miejscowości województwa mazowieckiego powinni śledzić aktualizacje prognoz na drugą połowę listopada. Jeśli scenariusz silniejszych opadów śniegu zostanie podtrzymany, warto wcześniej przygotować się na trudniejsze warunki podczas codziennych dojazdów.
Kierowcy powinni przede wszystkim sprawdzić stan opon, działanie wycieraczek, poziom zimowego płynu do spryskiwaczy i oświetlenie pojazdu. W przypadku prognozowanych silnych opadów istotne będzie także zaplanowanie dodatkowego czasu na podróż oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni pamiętać o obowiązkach dotyczących utrzymania odpowiednich części chodników, a mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą zawczasu sprawdzić stan narzędzi do odśnieżania oraz zabezpieczenie instalacji narażonych na mróz.
Osoby podróżujące koleją lub korzystające z komunikacji miejskiej powinny natomiast obserwować komunikaty przewoźników, ale dopiero wtedy, gdy pojawią się bardziej wiarygodne prognozy dla konkretnych dni. Na obecnym etapie nie ma uzasadnienia dla odwoływania planów podróży wyłącznie na podstawie jednej odległej prognozy.
26 listopada może przynieść wielki zwrot w pogodzie. Wszystko zależy od kolejnych prognoz
Najbliższe dni pokażą, czy europejski model ECMWF utrzyma scenariusz śnieżycy nad centralną i wschodnią Polską. Jeżeli kolejne wyliczenia potwierdzą podobny przebieg pogody, prawdopodobieństwo silniejszych opadów wzrośnie, a meteorolodzy będą mogli coraz dokładniej wskazywać zagrożone regiony.
Warto zwrócić szczególną uwagę na prognozy publikowane na kilka dni przed 26 listopada. Pozwolą one lepiej ocenić możliwość wystąpienia śniegu w Warszawie, czas jego utrzymywania się oraz potencjalne skutki dla ruchu drogowego.
Najważniejsze: czwartek, 26 listopada, pojawia się w prognozie ECMWF jako możliwy termin silnej śnieżycy obejmującej także Mazowsze. Model pokazuje rozległe opady w ciągu dnia i wieczorem. To jednak wciąż odległy scenariusz, a nie pewny atak zimy. Najbliższe aktualizacje przesądzą, czy Warszawa rzeczywiście znajdzie się pod śniegiem.
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Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.